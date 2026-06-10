Del colapso de España y Portugal al nacimiento de un nuevo mundo: una historia del siglo XIX

El colapso de las monarquías española y portuguesa en las primeras décadas del siglo XIX provocó el alumbramiento de casi una veintena de Estados-nación. Una compleja reconfiguración de la geopolítica del espacio atlántico euroamericano marcada por el fin del Antiguo Régimen en más de la mitad de lo que hoy conocemos como Occidente y el inicio de un ciclo revolucionario que consagró la nación como fundamento de la legitimidad política.

Por supuesto, fue necesaria la construcción de relatos nacionales unificadores. Un proceso de trascendencia histórica e innumerables aristas cuyo entendimiento ha sido dificultado en muchos casos por las narrativas nacionalistas, y que ahora es estudiado por 17 especialistas de distintos países en un libro coordinado por Tomás Pérez Vejo y Manuel Andreu Gálvez y publicado por Ediciones Universidad de Navarra: La implosión de las monarquías española y portuguesa y el nacimiento de los nuevos Estados-nación iberoamericanos.

Se trata, como explicaron los coordinadores en la reciente presentación de la obra en Madrid (Casa América), del más temprano y exitoso proceso de construcción de Estados-nación de la Historia, fruto no tanto de una sucesión de guerras de liberación/independencia como de la guerra civil generalizada tras el colapso imperial. Una crisis que desencadena los procesos que llevarían a la conversión de las naciones en el sujeto político que hasta entonces no habían sido.

Pérez Vejo y Andreu Gálvez realizan en el primer capítulo del libro una propuesta de análisis global en el que apuntan las causas de la "disgregación imperial ibérica", diversas e interrelacionadas, internas (en el caso español, ensayos de modernización previos) y externas (invasión napoleónica, que en el caso portugués motivó la huida de los reyes a Brasil, mientras en España la prisión de Fernando VII provocaba un vacío de poder).

Todo ello en el contexto de la difusión del nuevo orden revolucionario francés, las ideas políticas liberales, la configuración de un sustrato ideológico que resta fuerza al sentido de legitimidad tradicional y el ejemplo de las experiencias independentistas en EEUU o Haití. Un espíritu de época propenso al surgimiento de vibraciones revolucionarias.

El bloque segundo analiza la situación en la península ibérica en los inicios del XIX. José M. Portillo Valdés estudia "el hecho y el derecho" en la primera fase del proceso de desimperialización de la España decimonónica (examina las razones que tanto los absolutistas como los liberales plantearon para argumentar, sobre todo a partir de 1820, en favor de la retención de América en la estructura monárquica española) y José Damião Rodrigues e Isabel Corrêa da Silva se centran en el caso portugués (entre la crisis imperial y las refundaciones nacionales).

João Paulo Pimienta dibuja el paisaje de la América portuguesa y la formación del Estado nacional en Brasil (1808-1850). Afirma que la tan difundida "excepcionalidad" brasileña "es sobre todo un poderoso mito", producto de la construcción de una historia y una memoria nacionales que, como ha ocurrido en tantos países, "forjó una narrativa de superioridad diferenciadora" respecto a otros.

La cuarta sección, "El orbe hispánico en América", es el corazón del libro. Arranca con un análisis de Marco Antonio Landavazo sobre el proceso de construcción de la nación mexicana (1821-1825), en el que Miguel Hidalgo, José María Morelos y Agustín de Iturbide emergen como protagonistas.

En 1821, la idea de nación como sujeto de la soberanía estaba ya "plenamente integrada" en el vocabulario de las élites “autodefinidas ahora como mexicanas”, y lo que se produce en los años siguientes es un proceso de constitucionalización que implicó afrontar la inserción en el sistema internacional, la definición de sus fronteras y la construcción de un orden político eficiente y estable. En 1825 dan inicio las primeras políticas nacionalizadoras del Estado mexicano.

Marcela Ternavasio estudia la situación en el Cono Sur americano: del virreinato del Río de la Plata a la nación argentina y la Banda Oriental. Repara en las tensiones que atravesaron el proceso ("multifacético" y generador de debates todavía abiertos) de fragmentación de la unidad virreinal y conformación de nuevos sujetos soberanos.

En el caso rioplatense es destacable la "intensa politización" que imprimió el episodio revolucionario "a los conflictos inoculados por las reformas borbónicas", agravados por la situación de orfandad que provocó la crisis monárquica española.

La Sudamérica septentrional (del Nuevo Reino de Granada a los futuros Estados-nación de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá) es el ámbito explorado por Daniel Gutiérrez Ardila y James Torres Moreno, que proponen, combinando aspectos de la historia económica y la política, una nueva interpretación del periodo, con tres fases, tres tipos de territorios según su comportamiento en el teatro de la lucha independentista y unas rutas comerciales de contagio revolucionario que siguieron en 1810 las de la viruela unos lustros antes.

Los autores concluyen que la matriz virreinal neogranadina, que tenía un papel secundario en el teatro imperial, poseía unos rasgos (economía robusta, sociedad laxa…) que la hicieron “particularmente fecunda para el republicanismo”.

El último bastión virreinal fue Perú, en cuyo territorio se formaron diversas naciones en un proceso abordado por Natalia Sobrevilla Perea. La formación de este virreinato, apunta la experta, "marcó un patrón en la forma de su descomposición". Las estructuras imperiales establecidas, con sus variaciones y adaptaciones, tuvieron un impacto en las dinámicas de creación de las naciones.

Reinos, gobernaciones y audiencias generan potentes identidades (además de redes comerciales y políticas), surgidas en los espacios coloniales e invocadas en las distintas guerras de las que nacen las nuevas repúblicas "para crear un sentido de diferenciación entre lugares que en el fondo eran muy similares".

El capítulo final revisa un aspecto "generalmente soslayado por la historiografía", en palabras de los coordinadores: la contrarrevolución como alternativa a la nación liberal, los proyectos reaccionarios que, finalmente derrotados, se opusieron a las propuestas liberales de organización del orden político.

Con aportaciones de Leonardo Brown González (que propone una aproximación crítica "al utopismo dicotómico revolución-reacción"), Austreberto Martínez Villegas con Rodrigo Fernández Diez y Juan Ramón de Andrés Martín con José Franco-Chasán (que ponen el foco en la contrarrevolución en los procesos de independencia de los virreinatos hispanoamericanos, los primeros autores con un análisis más teórico) y Miguel Ayuso Torres (que se centra en el carlismo).

"Este libro no pretende cerrar un estudio sino que es un proyecto de futuro, no es el fin sino el comienzo de un ciclo", señala Pérez Vejo, que considera que en relación con los procesos expuestos en esta obra "hay todo un campo histórico por desentrañar", que tiene que ver, sobre todo, con las dinámicas (complejas, sugerentes, con frecuencia paradójicas) de creación de los Estados y de invención de las naciones.