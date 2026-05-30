Joaquín Notario, actor: "'La dama boba' de Lope nos enseña que el amor siempre gana y nos hace mejores"

¿Qué libro está leyendo?

El eslabón perdido, de Luisa Carnés.

¿Cuál es el libro que más le ha 'autoayudado'?

La sabiduría de las emociones, de Norberto Levy.

Si no hubiera podido ser actor, ¿qué hubiera querido ser?

Estudié psicología en la Universidad Complutense, pero entonces apareció el teatro, y con él seguí hasta hoy. Así que hubiera querido ser psicólogo.

Lope es territorio tan familiar para usted… ¿Cuál es la grandeza de La dama boba dentro de la grandeza de la obra de Lope?

Es el manejo tan genial que Lope hace de la carpintería dramática. La dama boba es una gran comedia, una obra maestra de nuestra literatura dramática en la que los espectadores se pueden identificar con los personajes tan variados que tiene, todos protegidos bajo el paraguas eterno del amor. La obra muestra el poder transformador del amor.

¿Qué 'lección' nos da Lope con este texto?

El amor como poder transformador de todos y cada uno de los personajes de la obra. No es un amor cursi, sino perfectamente deseable y, por momentos, sensual… El amor siempre gana y nos hace mejores.

¿Cómo resumiría el dilema de Octavio, un padre con una hija 'boba' y otra intelectual?

No puede dejar de quererlas, a pesar de sus extravagancias, que le sacan de quicio y le ponen en el disparadero.

El Siglo de Oro lo tiene trilladísimo, pero ¿le queda alguna 'asignatura pendiente'?

Pues, aunque no lo crea, tengo muchas; hay tantas obras del Siglo de Oro, que todavía siguen apareciendo algunas inéditas. Pero si nos remitimos a lo que llamamos el canon, alguna tengo.

¿Qué le diría a alguien que crea que una obra del siglo XVII en verso es algo que no es para él/ella?

Que vengan al teatro y vean alguna obra. Tenemos muchas anécdotas de gente que ve una puesta en escena de una pieza del Siglo de Oro por primera vez y sale encantada. Recuerdo el entusiasmo de una joven llena de tachuelas, gótica, que salía diciendo: "Joder, cómo me ha gustado esta puta historia de El perro del hortelano".

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

El entierro de Lope de Vega. Tuvo que ser impresionante ver cómo todas las gentes de Madrid se echaron a la calle para despedir a uno de los grandes de nuestro teatro.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

The Partisan, de Leonard Cohen.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

After Life, de Ricky Gervais. No es la mejor que he visto, pero la devoré con gusto. Me encanta Los Soprano.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me quedaría a vivir en Mediterráneo, de Gabriele Salvatores. No estaría ni una décima de segundo en Raza, de Sáenz de Heredia.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

Cuando vi Un mundo de Ángeles Santos me emocioné.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Considero la cultura como un bien social de primera necesidad y tenemos que luchar para conseguirlo.

Una obra sobrevalorada.

Alguna que otra hay.

Un placer cultural culpable.

Pienso que no hay culpa en los placeres de la cultura.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

Fui al Museo del Prado y me fue prácticamente imposible disfrutar de alguno de mis cuadros favoritos.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

Espero que no.

España es un país…

Magnífico, aunque complejo y duro por momentos.