María Folguera estrena 'Ubú': "La política actual apuesta por el exceso, la extravagancia y lo grotesco"

Dice María Folguera que cada época tiene su Ubú. La dramaturga, que acaba de publicar su ensayo La prisa y la espera (Siruela) sobre la peculiaridad del trabajo creativo, es la encargada de versionar la célebre obra que Alfred Jarry estrenó en 1886.

Inspirado en uno de los profesores de su infancia, en ella contaba, a modo de parodia, la historia de un hombre ridículo con grandes ansias de poder que conseguía conquistar Polonia.

“Ubú Rey –a la que siguió Ubú encadenado– fue un texto que inauguró lo absurdo en el teatro a finales del siglo XIX, pero resulta muy pertinente abordarla en este momento, en el que vivimos unos niveles de ‘performatividad’ política, que apuesta por el exceso, la extravagancia y lo grotesco de una forma deliberada”, cuenta la autora sobre este nuevo Ubú que se estrena en Nave 10 de Matadero, del 28 de mayo al 21 de junio.

Egoísta, infantil y colérico, aunque también manipulable e impulsivo, el protagonista de esta obra evoca, de manera trágica, a algunos de los líderes actuales.

“Posiblemente, cuando Jarry la escribió no se imaginaba que la política más zafia y brutal iba a conquistar estas formas. Aunque supo leer ese germen de que en lo ‘civilizatorio’ se esconden monstruos y que, incluso, somos nosotros, como colectivo, quienes aplaudimos y recompensamos esos comportamientos tan excesivos” que son recibidos como aire fresco.

“Pero, detrás de eso no hay una responsabilidad o un proyecto colectivo sino un individualismo feroz y un único intento de tomar el botín y escapar, que es lo que hace Ubú”, reflexiona.

Continuando la estela de este gran referente teatral, su versión, dirigida por Hugo Nieto y con un reparto encabezado por Antonio Pagudo y Marta Guerras, sigue la trama inicial de Ubú Rey. Aquí no hay Polonia, ni mundo medieval.

Un momento de 'Ubú'. Foto: @geraldineleloutre

Ubicado en el siglo XXI, en un partido democrático, hay una presidenta, un vicepresidente –el propio Papi Ubú– y una Mami Ubú que, en su ambición por acumular poder, es una influencer que aboga, como tradwife, por un retorno a la familia tradicional.

“Hay guerras internacionales, que eso, en realidad, es lo que menos ha cambiado del mundo medieval que retrata la original, hay colonialismo y hay regalos ostentosos entre distintas potencias mundiales. Cambian los personajes y el contexto, pero seguimos dentro del universo de la obra”, comenta Folguera.

Esta propuesta escénica viene reforzada con un uso lúdico y deformante del lenguaje. “Estamos hablando de una parodia y hay que jugar”. Teatro del absurdo, de máscaras y de títeres dan cuerpo a este particular Ubú que cada época revisita desde un lugar y una inquietud distintas.

“En España ha habido montajes como el Ubú President de Els Joglars –dirigida y protagonizada por Albert Boadella– y estoy segura de que en el año 2050, Ubú hablará de otra cosa”. En cualquier caso, “siempre será un espejo necesario y pertinente sobre el momento político que vivimos”.