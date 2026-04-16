El Festival de Almagro recupera el teatro del Barroco y premia a Pepe Viyuela con el Corral de Comedias

El actor Pepe Viyuela , que será distinguido con el Premio Corral de Comedias de la 49ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, acompañado de la directora del festival, Irene Pardo. Foto: EFE/ Marcos Villaoslada

El Festival Almagro celebrará su próxima edición del 2 al 26 de julio con 50 espectáculos y distinguirá al actor Pepe Viyuela con el Premio Corral de Comedias y a la escenógrafa y figurinista Elisa Sanz con el Homenaje del Festival.

Intérpretes como Ana Wagener, Secun de la Rosa, Mina El Hammani, Marta Poveda, David Lorente, Itziar Miranda, Lola Baldrich, Joaquín Notario y directores como Juan Mayorga, Rakel Camacho, Alberto Conejero, Rosa León o María Goiricelaya serán algunos de los protagonistas de la edición de este año, con Cervantes como el autor más representado.

La directora del festival, Irene Pardo, ha presentado este jueves en el Teatro de la Comedia una programación que invita a "jugar para encontrarse en el laberinto del barroco", con 16 estrenos absolutos y tres en España que se representarán en los nueve espacios que integran el certamen.

El hilo conductor de esta edición se encuentra en el propio "redescubrimiento" del Corral de Comedias en 1952. El hallazgo de una baraja de cartas del siglo XVIII —tal vez abandonada por una compañía teatral en un contexto en el que el juego estaba prohibido— permitió identificar el lugar como espacio escénico. La visita de Pepe Viyuela no será solo para recoger el premio pues junto a Rosa León protagonizará A quién contaré yo mis quejas, un concierto-recital a partir de romances en torno al amor.

Irene Pardo se ha emocionado al anunciar que el Premio Corral de Comedias lo recogerá un "cómico, un payaso entregado a hacernos reír".

"Es un actor, payaso y poeta es una alegría enorme no sólo por lo muchísimo que ha hecho a lo largo de su trayectoria, sino también por cómo lo ha hecho, por la coherencia, por la honestidad, por esa manera de estar en el escenario y también fuera de él".

La Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) será la encargada de abrir el festival con 'El caballero de Olmedo', que dirigirá por primera vez su directora artística Laila Ripoll.

El actor Pepe Viyuela (c), que será distinguido con el Premio Corral de Comedias de la 49ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, recibe los aplausos de los asistentes a la presentación de dicho festival este jueves en el Teatro de la Comedia de Madrid. Foto: EFE/ Marcos Villaoslada

Cogerá el testigo una nueva promoción de la Joven CNTC con 'El escondido y la tapada', una versión de Carolina África y dirigida por Beatriz Argüello.Lope de Vega estará presente con La vengadora de las mujeres, que Alfonso Plou y María López Insausti acercan a las sufragistas del siglo XIX.

La Laurencia de Alberto Conejero, interpretada por Ana Wagener, se adelanta a Manuela Barrero y su Bruja! a través de la danza, un sentido contemporáneo de los grandes personajes femeninos del Siglo de Oro. Lope para todos. Lope de Vega y la CNTC: 40 años de sintonía es la exposición que conmemora las cuatro décadas de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

El autor estrella de esta edición, Cervantes, llega de la mano de Rakel Camacho con Palabra de perro, la reimaginación de El coloquio de los perros escrito por Juan Mayorga. Además, se subirán al escenario El trujamán entre Cervantes y Shakespeare; y también El compuesto milagroso de Cervantes y Saavedra; también se apunta Cautivas por Cervantes, protagonizado por Mina El Hammani. Y ya recuperadas las sesiones del cine al aire libre se programa la película El cautivo, de Alejandro Amenábar.

La histórica compañía italiana de marionetas Carlo Colla & Figli traerá una versión de Don Chisciotte inédita desde 1879; Julieta Soria se incorpora con las Quijotescas. Y, dentro del certamen Barroco Infantil llega Al son de Cervantes. Títulos esenciales del Siglo de Oro como La dama boba, de Lope de Vega dirigida por Josep María Mestres; El lindo don Diego, de Agustín Moreto; Entre bobos anda el juego, de Rojas Zorrilla.

L’Avare, de Molière, en versión del Théâtre de la Tempête, además de R&J, una vuelta de tuerca a Romeo y Julieta, de Shakespeare con la que María Goiricelaya busca el nuevo paradigma romántico del siglo XXI. Los versos de Calderón, Lope y Quevedo se convierten en El noble arte del engaño, una pieza de Laura Ferrer y Arturo Martínez Vázquez. Ferrer es también una de las tres directoras de Fiesta, junto a Marta Poveda y Natalia Llorente.

Las colaboraciones internacionales se concentran en China con Written in sound, de la compañía Shanghai Opera Troupe y Romances. Entre Oriente y Occidente, con la que regresa Fahmi Alqhai con la Accademia del Piacere.

"Ahora que vivimos inmersos en algoritmos que anticipan lo que pensamos y en una inteligencia artificial que orienta cómo lo pensamos, el Festival propone algo distinto, un lugar donde sentir, jugar y cuestionar libremente como un espíritu más del Corral", ha concluido su directora.