La Mutant se consolida como espacio de creación, investigación y apoyo a las artes vivas

En la programación de esta temporada, marcada por la escena contemporánea y el cuerpo como lugar de creación, destacan nombres como Alberto Velasco, Rebe, Lorea, Las Nenas y Candela Capitán.

La temporada arranca en La Mutant con una línea que insiste en la escena contemporánea y en el cuerpo como lugar de fricción política y de escritura poética. El teatro del barrio valenciano del Grau reafirma así su papel como centro municipal de artes vivas, con una propuesta que sitúa la investigación escénica y los lenguajes híbridos en el eje de su actividad.

Los días 27 y 28 de febrero, la joven compañía Las Nenas presenta Torcidxs, una pieza que cruza performance, improvisación, texto e irreverencia como forma de poner en cuestión los relatos dominantes sobre el cuerpo. Las intérpretes exploran el deseo de ser y transformarse, en una sucesión de identidades que desestabilizan las normas y celebran el error como posibilidad.

Paula Romero y Javier Hedrosa proponen el taller Prácticas coreográficas desde la apropiación y la copia, que desplaza al cuerpo al centro de un debate sobre autoría y escritura. A partir de los procesos de Escrituras no creativas y Escrituras fantasma, el trabajo con el movimiento se orienta a generar partituras donde la copia deja de ser un gesto subordinado y se entiende como procedimiento crítico. Será el 7 y 8 de marzo.

‘La jácara de los cuerpos imposibles’, de Alberto Velasco. Foto: La Mutant

Candela Capitán llega a la sala valenciana los días 20 y 21 de marzo, y lo hace con The Death at The Club, un solo de 45 minutos que utiliza la lógica del club como escenario alegórico atravesado por la música electrónica. La pieza lleva al límite la resistencia del cuerpo y pone patas arriba las convenciones de la danza a través de la repetición obsesiva de un único patrón de movimiento.

En abril, LaLonja. El Otro Fútbol plantea una jornada audiovisual que lee el fútbol como archivo de imaginarios culturales, sociales e identitarios. El encuentro, articulado entre proyecciones y conversaciones, explora cómo el cine y la creación contemporánea reformulan la relación con el llamado deporte rey.

Alberto Velasco presenta el 10 de mayo La jácara de los cuerpos imposibles, con dramaturgia de Ruth Rubio a partir de textos del Siglo de Oro de Calderón de la Barca, Ana Caro de Mallén, Guillén de Castro, Juan Pérez de Montalbán y Lope de Vega. Con Lucía Arestegui, Joan Galo y el propio Velasco en escena, la obra tensiona el canon de la época desde una mirada contemporánea que desplaza el foco hacia los cuerpos que quedaron fuera de esa tradición.

Los días 15 y 16 de mayo, la actriz y bailarina francoespañola radicada en Suiza Mathilde Carmen Chan Invernon presenta BELL END, una performance coreográfica y sonora que se detiene en los mecanismos de dominación que habitan los microgestos y el lenguaje cotidiano. La pieza examina cómo esas mínimas coreografías de lo diario sostienen estructuras de poder más amplias.

Foto: Raúl Sánchez / La Mutant

Música en directo

En el plano musical, La Mutant mantiene su alianza con la escena emergente a través del ciclo Cero en conducta, que articula tres citas con artistas procedentes de distintas derivas del pop y la experimentación sonora. Los conciertos funcionan como una especie de degustación bimensual de propuestas que prueban formatos y públicos.

Abrió la temporada el concierto de Alizzz (21 de febrero), figura del nuevo pop español, que presentó su segundo álbum Conducción temeraria y el eco del éxito de "Callaito" para reformular en directo su mezcla de pop, rock y electrónica.

El 6 de marzo la sala se desplaza hacia el funk y el underground con Stereo Madness, banda madrileña que trabaja con talkbox, sintetizadores y grooves de filiación retro, y con Biberón, un artista que ha construido una trayectoria al margen del mainstream a través de producciones propias y colaboraciones en la esfera más subterránea.

Lorea y Rebe, dos voces que se sitúan en los márgenes del pop convencional cierran la temporada de conciertos el 8 de mayo. Lorea se mueve entre el ambient y el pop experimental, con capas de sonido y letras de registro íntimo, mientras que Rebe estira la estructura de la canción pop hasta deformarla, acumulando arreglos y relatos mínimos que rozan lo teatral.

Foto: Raúl Sánchez / La Mutant

Ensayo, error y proceso

El ciclo Zona Grisa, concebido como espacio para procesos en desarrollo, se mantiene como una de las líneas donde La Mutant explicita su interés por el ensayo y el error. El 29 de abril se presenta El futuro como trabajo escénico, proyecto de investigación de Sofía Asencio que reflexiona sobre la no linealidad del tiempo desde el dispositivo teatral.

El 13 de mayo será el turno de Casi normales, dirigida por Lucía Jaén y creada junto a Rocío Pérez y Malén Iturri, que aborda la incomodidad colectiva atravesada por los procesos de normalización. Ambas propuestas sitúan el foco en el proceso más que en el resultado, subrayando la idea de la escena como espacio de prueba.

En paralelo, el centro refuerza la mediación con la universidad, los estudios superiores y profesionales de danza y otros espacios de residencia y creación, con el objetivo de consolidar La Mutant como un contexto de investigación escénica a escala estatal.

En esta línea se proyecta Mutant Documenta, una iniciativa que contemplará dispositivos de documentación y transferencia de conocimiento —podcasts, publicaciones, talleres y laboratorios— para dar continuidad a los procesos que pasan por la sala.

Y entre el 18 y el 21 de junio, la programación se desplaza hacia el circo contemporáneo con Contorsions, que sitúa la experimentación circense como cierre de una temporada marcada por el riesgo formal y la atención al proceso creativo.