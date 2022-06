Blanca Li se lleva el teatro de calle al Canal

Un momento de 'Come On Feet", de la compañía vietnamita Granvat. Foto: Pierre Gondard

“Son danzas urbanas, nueva creación contemporánea. Canal Street se propone llevar al teatro las cosas que pasan en la calle. El electro, el flexing, el break, el hip hop, el new style... Hay millones de estilos y cada uno viene de un sitio”. Así explica a El Cultural Blanca Li la filosofía de la segunda edición de Canal Street, un certamen de cuatro montajes que llegará a los Teatros del Canal a partir del próximo 14 de junio.

“Lo más increíble para mí es que el break, por ejemplo, es un deporte olímpico. Eso es maravilloso”. Blanca Li

Para la directora artística del escenario madrileño y responsable de esta iniciativa es muy interesante ver cómo algunos de estos estilos llegan a ámbitos como la ópera o a la publicidad: “Lo más increíble para mí es que el break, por ejemplo, es un deporte olímpico. Eso es maravilloso”.

Azul petróleo

Dos compañías españolas, Brodas Bros e Iron Skulls, se alternarán con la británica Boy Blue y la vietnamita Granvat & Quan Bui Ngoc, que presentarán, respectivamente, Dôji, Azul petróleo, Blak Whyte Gray y Come On Feet. En el primero Brodas Bros hace un homenaje a la lengua japonesa con un término que en el país nipón significa ‘simultáneo’, justo lo que persigue el cuarteto formado por Berta Pons, Lluc Fruitós, Tatiana Halbach y Soren Christensen (estos dos últimos integrantes de Desilence). Así como su última obra, Around the World, era un viaje físico por diversos países, ahora muestran una ruta interior, más abstracta, que mezcla improvisación con coreografías perfectamente sincronizadas.

Instinto, opresión y libertad es lo que plantea Iron Skulls en Azul petróleo. Luis Muñoz, Diego Garrido, Moisés ‘Moe’ y Héctor Plaza plantean preguntas que han acompañado al ser humano desde su existencia. Michael ‘Mikey J’ Asante y Kenrick ‘H20’ Sandy harán una exhibición de auténtico hip hop en Blak Whyte Gray, primera obra de un triple programa que ya se anuncia como “insolente y brutal” y que gira alrededor de temas como la identidad, la opresión y la trascendencia. Su objetivo: despertar y volver a las raíces.

Juego de pies

Finalmente, los asiáticos Granvat basarán su propuesta en la música electrónica de baile. En especial el footwork (o juego de pies), un subgénero nacido en Chicago en el que podremos ver unos complejos pasos de baile acompañados por música de discoteca. Todo, en riguroso directo. El estilo ha despertado una atracción especial entre el público, con propuestas de gran imaginación que se han expandido por todo el mundo.

Para Li, lo interesante es "coger el espacio urbano como elemento de creación y darle forma de espectáculo, por lo que resulta muy especial y diferente. No son bailarintes que hayan estudiado en un conservatorio o en una escuela, ni son formas de danza que ya conocemos, pues muchas veces llegan con movimientos nuevos".

Un futuro urbano

"Seguiremos cada año haciendo propuestas con creadores nacionales y continuaremos trayendo a compañías internacionales para que el público las conozca y vea lo que se está haciendo fuera, para que se termine considerando una forma más de danza. Es el caso de Francia, donde hace más de 25 años que se está apoyando este tipo de creaciones con diversos festivales. Hay dos centros nacionales que los directores son coreógrafos de danza urbana. Es un tiempo que nos llevan por delante, por lo que tenemos aún un camino por recorrer", concluye Li.

