De España, para el mundo: la zarzuela internacional de Christof Loy aterriza en Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo, fiel a su tradicional cita con la zarzuela, anuncia, para este jueves 26 de febrero, en el Teatro Campoamor, una representación de El barberillo de Lavapiés, esa obra maestra de Barbieri que, entre bromas y veras, plantea un trasfondo de crítica social y política que aún hoy nos hace reír y pensar a lo largo de tres actos.

La orquestación es jugosa y chispeante y aparece dotada de gran frescura en el encaje de un lenguaje tonal claro, directo y de un melodismo de muy fácil vena. Todo movido y balanceado por una amplia y estimulante panoplia de ritmos cambiantes.

Esta obra maestra ha sido elegida por el gran director de escena alemán Christof Loy (Essen, 1962) para hacer su debut como regidor de nuestro género lírico, por el que se siente atraído desde hace años; hasta el punto de haber creado una compañía ad hoc con el nombre de Los paladines con la que pretende difundir algunos títulos esenciales fuera de nuestras fronteras.

El primer peldaño del proyecto fructificó con este título en el Teatro de Basilea el 27 de septiembre pasado bajo la dirección musical de José Miguel Pérez Sierra. Es conveniente escuchar las consideraciones que al respecto ofrecía Loy: "Ante todo he intentado leer la obra con atención y he descubierto que, como toda buena comedia, tiene un trasfondo serio que debe aflorar constantemente. Lo genial del libreto de Larra es que personajes como Lamparilla y Paloma siempre logran salir de situaciones difíciles con humor".

Y añadía: "De este modo surge un nivel jovial tanto del contenido como de la filosofía de la obra. Me atrae de Lamparilla su origen teatral, la figura del arlecchino. La historia de amor es, de por sí, gran literatura, comparable con las grandes parejas de enamorados en las comedias de Shakespeare".

De Loy recordamos en Madrid algunas sutiles puestas en escena, particularmente la tan bella y poética de Capriccio de Richard Strauss; o la inteligente y sugerente de Arabella del mismo compositor. Y la iconoclasta de Rusalka de Antonín Dvorák. Menos afortunada fue a nuestro juicio la de Eugenio Oneguin de Chaikovski.

En el caso de El barberillo, sitúa la acción en nuestros días y en un decorado muy esquemático y permanente. Parece no haber metáforas. Los únicos que van de época son los soldados. Habrá que establecer comparaciones con otras dos producciones muy estimables: la de Calixto Bieito y la de Alfredo Sanzol.

Se cuenta con un reparto vocal que ya tiene la partitura muy ahormada. Figuran David Oller (Lamparilla), barítono muy lírico flexible y musical, Carmen Artaza (Paloma), mezzo bien timbrada y tersa, Cristina Toledo (Marquesita del Bierzo), aérea y versátil, Santiago Sánchez (Don Luis), tenor fino y musical, Alejandro Baliñas (Don Juan de Peralta), bajo contundente y firme, y Joselu López (Don Pedro), tenor ligero y flexible. En el podio directorial, al frente de la Oviedo Filarmonía y el Coro Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo, estará el asturiano, avezado y conocedor músico que es Óliver Díaz.