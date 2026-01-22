'Margot', la ópera de Joaquín Turina que vuelve a ver la luz después de más de 100 años

El catálogo de obras de Joaquín Turina (Sevilla, 1882-Madrid, 1949) es amplísimo. Compuso música para todos los géneros.

Se ha descuidado bastante el lírico, en el que firmó partituras muy apreciables: entre ellas La copla, Fea y con gracia, Jardín de Oriente y Margot, que es la que nos interesa aquí, pues se ha recuperado y se repone este mismo jueves 22, y lo hará el viernes 23 de nuevo, en el Teatro de Córdoba dentro de la temporada de abono y en versión concierto.

En la base literaria de la composición se sitúan los muy activos durante tantos años —y Falla, entre otros, lo sabía bien— María de la O Lejárraga y su marido Gregorio Martínez Sierra, en una de las varias colaboraciones que hicieron con el sevillano.

El estreno tuvo lugar en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 10 de octubre de 1914. Más tarde se representó en Zaragoza y Sevilla en 1915 y al año siguiente en Buenos Aires y Montevideo.

En el año 2000 Juan de Udaeta, director y musicólogo, presentó una amplia selección. Es por ello muy importante esta moderna recuperación cordobesa que va a gobernar el titular de la Sinfónica de la ciudad, el muy sensato e ilustrado Salvador Vázquez, con el que la formación se está asentando firmemente.

El argumento es bastante flojo y poco coherente. El propio compositor lo reconocía al tiempo que manifestaba que la música había sido realizada por eliminación de los materiales no precisos, o lo que es lo mismo, temas claros y concretos, con un tinte de armonía moderna, con pocos contrapuntos, excepto un pequeño fugato.

Salvador Vázquez resalta la relevancia del pentagrama y señala lo pobretón y contradictorio de una historia que no termina de situar de manera lógica el comportamiento de José Manuel, su novia sevillana de toda la vida, Amparo, y la tercera en discordia, la cabaretera Margot, con la que el joven se enrolló durante una visita a París y que viaja a la capital andaluza durante la Semana Santa y se encuentra con la pareja.

José Manuel le declara su amor a Margot. Finalmente, tras varias semanas en las que continúan viéndose, Margot es rechazada y el joven se queda con Amparo.

La anécdota no se tiene en pie, lo que fue señalado por la crítica. Pero la música del joven compositor es muy válida y lo resalta su actual recuperador, un director joven pero ya muy experimentado, que destaca la buena ilación de los temas musicales y la excelente configuración de algunas ideas melódicas.

Señala el buen trabajo sinfónico del número 4 de la partitura, un Preludio bien construido y alaba el tratamiento de los motivos conectados con los personajes. Por supuesto, en la partitura se echa mano, muy estilizadamente, del folclore. Un buen ejemplo es la Saeta que anima el cuadro de la Semana Santa.

Estamos, pues, ante una muy interesante recuperación que contará además con un reparto de garantía. Margot estará en la voz de Berna Perles, una lírica bien dotada, de amplio espectro. Amparo será encarnada por Alba Chantar, más aérea y cristalina. José Manuel será el recio barítono Javier Franco, siempre intenso y expresivo, y la dotada Anabel Castillo hará de cantaora. Alejandro Muñoz dirigirá al Coro.