De Brasil a la Andalucía lorquiana: la 'Yerma' lírica de Heitor Villa-Lobos llega por primera vez a España

Comentábamos en estas páginas hace unas fechas la relevancia de la iniciativa de la Ópera de Tenerife de programar una ópera como Yerma, de Heitor Villa-Lobos, en lo que es su estreno en España.

Coproducida con el Teatro de la Zarzuela, el Festival Amazonas de Ópera (Manaos, Brasil) y Festival de Ópera do Theatro da Paz (de Belém, Brasil), se exhibirá los días 14, 16, 17 y 18 de octubre.

Recordemos que su estreno mundial fue en la Ópera de Santa Fe de Nuevo México el 12 de agosto de 1971, 12 años después de la muerte de su autor y 15 desde que este la hubiera terminado. Recordemos también que fue vista después en Río de Janeiro, Montevideo, Bielefeld (1991) y Manaos (2010).

El texto de Lorca en el que se basa narra el drama de una mujer que lamenta su aparente infertilidad, en el que no participa su marido, Juan, que no está en absoluto interesado en tener descendencia.

Villa-Lobos acertó a pintar, apropiándose de elementos del folclore hispano, esta historia de la infertilidad, que resulta así contrastada y provista de algunas de las exóticas claves habituales en el lenguaje del compositor. Una historia tremendista que va a ser llevada a escena en esta producción por el fantasioso regista Paco Azorín (Yecla, 1974).

"Mi propuesta es metafórica, pero no exenta de crudeza en ningún caso"

Nos comenta el director que trata de alejarse de los tópicos andalucistas. "Hemos querido apostar por la universalidad de Lorca a fin de que se pueda entender en su integridad en cualquier país del mundo, conozcan o no el contexto lorquiano".

A lo que añade: "He descubierto que el sentido profundo de la verdad, reinterpretada desde el plano poético, demuestra que escritor y compositor se entienden perfectamente desde la potencia de sus aportaciones textuales y musicales respectivamente. Considero que Villa-Lobos reinterpreta un Lorca sin tópicos, lo cual confiere gran universalidad a esta ópera".

Y se ha querido tener un gran respeto por lo escrito y no se traiciona en absoluto la voluntad del autor brasileño que decide poner música a la obra teatral sin quitar o añadir ni una sola palabra. "El propio Villa-Lobos firma el libreto que en un 95 % es el texto original de Lorca. Solo hace dos mínimas aportaciones: la primera es que divide en seis personajes el único de la vieja pagana, creando una figura coral; la segunda es que reduce a la mitad la extensión de la escena de las lavanderas".

La obra de Lorca es de una grandísima altura poética. "Mi propuesta es metafórica, pero no exenta de crudeza en ningún caso", afirma Azorín, que sitúa la acción en una "contemporaneidad intemporal". Y se ha propuesto "un efecto de inmersión en el personaje protagonista, de manera que vemos a todos los demás a través de los ojos de Yerma".

Para llevar a buen puerto el proyecto se cuenta con un excelente equipo gobernado por Azorín que cuenta en lo técnico con profesionales muy reconocidos. La dirección musical al frente de la Sinfónica de Tenerife correrá a cargo de Luis Fernando Malheiro y Pablo Urbina.

Y hay buenas voces en el extenso reparto: la soprano lírica Berna Perles, de esmalte rico y bien coloreado, que se alterna con la musical María Miró; el tenor spinto Alejandro Roy, el bajo Javier Castañeda, la mezzosoprano María José Montiel...