In crescendo

Después de setenta y dos años cerrado como teatro de ópera, de haber sido convertido en auditorio de música (1966-1988) y nuevamente clausurado, el 11 de octubre de 1997 el Teatro Real reabrió sus puertas como coliseo operístico. La última ópera que se había representado en su escenario había sido La Bohème, el 5 de abril 1925, protagonizada por Miguel Fleta. En octubre se cerró. Estaba en estado ruinoso.

Para la esperada reapertura se programó la ópera La vida breve y el ballet El sombrero de tres picos, ambas de Falla. Las obras de reforma concluyeron dotando a la institución de una extraordinaria instalación tecnológica que, veintiséis años más tarde, sigue siendo una referencia para los nuevos teatros de ópera que se construyen.

Una semana después, el Real presentó su primer estreno absoluto, Divinas palabras, de Antón García Abril. Seguirían en las siguientes temporadas nuevas óperas de Cristóbal Halffter (Don Quijote), Luis de Pablo, José María Sánchez-Verdú, Leonardo Balada, Pilar Jurado, Philip Glass, Charles Wuorinen, Mauricio Sotelo y Elena Mendoza.

Un momento de 'Billy Budd' (2017) en el Teatro Real. Foto: Javier del Real

Y, en colaboración con Teatros del Canal, Teatro Español, Naves de Matadero y La Abadía, nuevas óperas de Tomás Marco, Alfredo Aracil, Fabián Panisello, Raquel García-Tomás y Joan Magrané, Juan José Colomer, Germán Alonso, Jesús Torres, Ricardo Llorca y Marisa Manchado.



La primera temporada del reinaugurado Teatro Real incorporó al repertorio de la institución uno de los títulos imprescindibles de Britten, Peter Grimes, interpretado por la compañía del Théâtre de La Monnaie. Otras óperas del compositor inglés iban a proporcionar algunos de los momentos más gloriosos de su reciente historia artística, sobre todo las nuevas producciones de Muerte en Venecia, Gloriana, Billy Budd y Peter Grimes.



Los estrenos de las mejores óperas de Leos Janácek, impulsados por Antonio Moral, fueron también cruciales en la historia artística de la institución. No solo Jenufa, Katia Kabanova y El caso Makropoulos sino también La zorrita astuta e incluso Osud, que Robert Wilson puso en escena en 2003. Wilson regresaría para dirigir una aclamada Turandot junto a Nicola Luisotti.



Dos de las grandes óperas de Henze, The Bassarids y L’Upupa, llegaron al escenario del Real en 1999 y 2004. Krol Roger, de Szymanowski; La conquista de México, de Wolfgang Rihm; Written on Skin e Into the Little Hill, de George Benjamin; Der Kaiser von Atlantis, de Viktor Ullmann; Moses und Aron, de Schönberg; Bomarzo, de Ginastera; Dead Man Walking, de Heggie; Street Scene, de Weill; Die Soldaten, de Zimmermann; Only the Sound Remains, de Saariaho; El ángel de fuego, de Prokofiev; Juana de Arco en la hoguera, de Honegger; y La nariz, de Shostakóvich han sido algunas de las últimas incorporaciones triunfales de óperas de los siglos XX y XXI al repertorio del Teatro Real.

En los últimos años Deborah Warner, Christof Loy, Laurent Pelly y Claus Guth han catapultado al Teatro Real

A lo largo de sus veinticinco últimos años, el Teatro Real se ha convertido en una institución capaz de crear espectáculos imponentes. El primero fue la monumental Aida que Hugo de Ana dirigió en 1998, recuperada recientemente. Giancarlo del Monaco, Pier Luigi Pizzi y Emilio Sagi fueron los directores de escena más habituales de las primeras temporadas del reinaugurado Teatro Real.

Y también Mario Gas, Nuria Espert y Lluís Pasqual, que dejaron una huella extraordinaria con sus Madama Butterfly, Tosca y el programa doble compuesto por Suor Angelica de Puccini e Il prigioniero de Dallapiccola.

Además del inolvidable Cosí fan tutte encargado por Gerard Mortier, que puso en escena Michael Haneke. En los últimos años hay que destacar las extraordinarias puestas en escena de Deborah Warner, Christof Loy, Laurent Pelly y Claus Guth, que han catapultado internacionalmente al Teatro Real como uno de los centros de producción más respetados del mundo.

Joan Matabosch (Barcelona, 1961) es el director artístico del Teatro Real y fue director artístico del Liceu entre 1996 y 2013. El Teatro Real obtuvo el International Opera Award al mejor teatro de ópera del mundo por su programación en 2019.

