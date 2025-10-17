La Venidera explora los límites del flamenco con 'No', una celebración del arte como negación del mundo real

Una nueva propuesta irrumpe en los escenarios para imponer su toque de bravura en la imparable evolución del baile español.

La juventud impetuosa de Albert Hernández e Irene Tena (Barcelona, 1997 y 1998) se atreve con todo y la compañía que lideran —La Venidera— arranca el ciclo de Nuevos Creadores en Centro Danza Matadero. Este viernes 17 y sábado 18 presentan en Madrid No, su primer trabajo en solitario.

Producto de una sólida formación recibida en el Institut del Teatre y, más tarde, en el Conservatorio Mariemma de Madrid, esta joven pareja ofrece una apuesta de altísima calidad en la que vuelcan todo el legado recibido.

Tena y Hernández se instalaron hace años en la cima dancística como ejecutantes del lenguaje más tradicional de las distintas ramas del baile español —ella fue nominada a un Max como intérprete femenina con su primer montaje en 2020 y él alcanzó la categoría de Primer Bailarín del Ballet Nacional de España—, pero, además, sus excelentes cualidades físicas y su curiosidad intelectual e interpretativa les han llevado a codearse fácilmente con la danza contemporánea más rompedora.

No, que parte de la existencia del arte como negación del mundo real, experimenta con los límites del flamenco desde la perspectiva personal de Tena y Hernández.

Se trata del primero de los estrenos absolutos que podrán verse hasta el 28 de diciembre en Matadero y cuenta con coreografía e interpretación de la pareja, asesoría artística del celebrado Marcos Morau, música de Manuel Urbina y Derek V. Bulcke —que firma los audiovisuales junto con Abgonal y Jorge Rico—, espacio sonoro de Carlos Parra, vestuario de Santamarta, escenografía de Paula González e iluminación de Gabriela Bianchi.

El montaje, que podrá verse también en el Museo Universidad de Navarra el próximo 24, es una producción de Centro Danza Matadero, Fira Mediterrània de Manresa y Festival Grec de Barcelona.