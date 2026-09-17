La clásica tiene un plan para ti: los mejores conciertos de la nueva temporada

Debuta como director titular el estadounidense de ascendencia japonesa Kent Nagano. Entre otras cosas propone una integral de Schubert. La temporada se articula en torno a la idea del árbol como metáfora de la arquitectura interna de la programación y de la continuidad histórica de la OCNE. El recorrido, desde la Sinfonía de la Resurrección mahleriana hasta sus ramificaciones más remotas, dibuja, comenta el musicólogo Fernández de Larrinoa, un mapa de afinidades, contrastes y reflejos.

Dentro de un panorama dividido en los siguientes apartados: Juego de parejas, Relatos ejemplares, El alma de los animales, Canon oscuro y Museo de espejos rotos. Todos ellos inteligentemente conectados entre sí con la Canción de la tierra de Mahler como simbólico eje. Hay interesantes nuevas partituras de Mikel Urquiza, Rodolphe Bruneau-Boulmier o Helga Arias.

Destaquemos entre las batutas invitadas las de Kavakos, Afkham, Santtu-Matias Rouvali y solistas como Tabea Zimmermann, Katia y Marielle Labèque, Javier Perianes, Pablo Sáinz Villegas o Truls Mørk, por citar solo algunos. Por supuesto que siguen en vigor otras habituales secciones: Focus, Descubre, Satélites o En familia.

Orquesta sinfónica de Galicia

La temporada, heterogénea y bien diseñada, se va a desplegar bajo el título global de Raíces. “Recorrido por la memoria, la identidad y los vínculos culturales de la música”, se advierte, con una fuerte presencia, claro, del sustrato galaico. Y también serán protagonistas Mahler, Beethoven, la creación contemporánea, la música sinfónico coral y el repertorio iberoamericano.

A lo largo de 24 conciertos de abono se incluyen sesiones didácticas y compromisos educativos. Todo gira en torno a las ideas y criterio del titular, Roberto González Monjas, que se reserva cinco sesiones, en algún caso repetidas, con programas muy sustanciosos: 3.ª de Mahler, Korngold, Mozart, Strauss; Dvorák, Saint-Saëns; Rajmáninov; Schoeck, Brahms... Programas construidos inteligentemente.

Apuntemos también, entre los de los directores invitados, los nombres de Víctor Pablo Pérez (Réquiem de Fauré) y Slobodeniouk (8.ª de Shostakovich). La orquesta participa también en dos producciones de ópera del festival coruñés: Jenufa de Janácek y Tosca de Puccini.

Ibermúsica

De nuevo, con la figura de Alfonso Aijón al fondo y con la labor de Llorenç Caballero en primer plano, la entidad madrileña se pone de largo para ofrecernos una temporada cuajada de grandes nombres.

Muy resumidamente citemos la presencia, entre otras, de la Filarmónica de Nueva York con Gustavo Dudamel (nuevo titular) (Adams, Di Castri —obra encargo—, Prokófiev; León, Mahler), Filarmónica Checa con Semyon Bychkov (Smetana, Rájmaninov, Strauss), Philharmonia con Esa-Pekka Salonen (Beethoven, Bruckner; Nielsen, Sibelius, Salonen), Concertgebouw con Klaus Mäkelä (Schumann, Sibelius, Dvorák; Schumann, Berlioz), Staatskapelle de Dresde con Daniele Gatti, que da cuatro conciertos, incorporando la integral de Sinfonías de Beethoven y estrenando una obra encargada a Jesús Torres.

Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya

El curso en L’Auditori es verdaderamente ambicioso y extenso, con conciertos para todos los gustos y músicas de los más diversos estilos. Y visitas de grandes orquestas. Nos fijamos aquí únicamente en lo sinfónico, ámbito en el que desarrolla sus actividades, siempre bien orientadas, el titular del conjunto, habitualmente bienhumorado, Ludovic Morlot.

Bajo su mando discurren sesiones de interés: Gerhard, Beethoven, Chopin (con Lisiecki); 2.ª de Mahler; Chaikovski, con el estupendo violinista James Ehnes; Primer acto de La valquiria de Wagner, con Katlheen O’Mara como Siglinda...

Cabe resaltar las sesiones encomendadas a Kent Nagano con la OCNE (Atlántida de Falla, que se hace también en Madrid), Vasili Petrenko (9.ª de Mahler) o Michael Sanderling (8.ª de Shostakóvich). Localizamos a una muy veterana y eximia pianista inglesa, Imogen Cooper (77 años) como solista del Concierto n.º 27 de Mozart.

De izquierda a derecha: Federico Colli, Guy Braunstein, Unsuk Chin, René Pape y Francisco Coll .

Palau de Música de València

Como en otros casos la temporada de la orquesta de la casa se ve complementada por la visita de otros conjuntos foráneos, activos también en otras programaciones. Nos interesa aquí resaltar la oferta propia, que aparece presidida por el director titular desde hace ya unos cuantos años, Alexander Liebreich.

Entre los numerosos conciertos a su cargo destacamos los que contienen obras tan significativas como la Sexta de Mahler, el Réquiem de Fauré, el Triple concierto del valenciano Francisco Coll (estreno) y fragmentos de Parsifal de Wagner (con Elina Garança).

Anotemos también la visita de otros maestros relevantes como Pablo González, Eliahu Inbal (9.ª de Bruckner), Leonard Slatkin (obra propia y 5.ª de Shostakovich), Pinchas Steinberg o William Christie (Las estaciones de Haydn).

Palau de la Música Catalana

Este sacrosanto recinto musical tiene una actividad casi ininterrumpida. Cara a la temporada que ahora empieza cabe destacar la habitual presencia de la Orquesta Sinfónica del Vallés con Andrés Salado y Xavier Puig al frente en más de una ocasión: doblete Cavalleria/Pagliacci; La nit de Nadal de Lamote de Grignon; concierto con instrumentos ancestrales con el original recuperador Abraham Cupeiro; Réquiem y Misa de la Coronación de Mozart... Son incontables las citas, que abarcan todo tipo de repertorio.

Realmente singular es la triple presencia de la Pasión según San Mateo de Bach: una de ellas con la Orquesta Barroca de Friburgo y el Coro Zürcher Sing-Akademie y Simon Rattle. Aparecen también con su integral Beethoven Gatti y la Staatskapelle de Dresde. Y ojo: a lo largo de la temporada la obra para órgano de Bach con Juan de la Rubia.

Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid

La mexicana Alondra de la Parra, la activa e imaginativa titular de los conjuntos madrileños, es amiga de etiquetar y de dar nombre sustantivo, resumidor de propósitos, a cada uno de los conciertos de la temporada. En la que se avecina tenemos La creación de un todo (Sinfonía n.º 3 de Mahler), Coreografías sinfónicas, Amanecer en el recuerdo (Brahms arreglado por Guy Braunstein en memoria de Claudio Abbado), Resonancias de Navidad, Evocación, Memoria de un mundo, Pasión y éxtasis (Sinfonía n.º 4 de Bruckner), Duelo de sombras, Arquitecturas del espíritu (Réquiem de Fauré), Amores imposibles (Romeo y Julieta de Prokófiev)... De la Parra preside la mayoría de las sesiones. Otros maestros: González, Braunstein, López Reinoso, Minkowski...

Centro Nacional de Difusión Musical

En su última temporada al frente de esta institución dependiente del Inaem, Francisco Lorenzo ha mantenido firmes las riendas y ha confeccionado, siguiendo las líneas forjadas en su día por Antonio Moral, una excelente temporada distribuida en los habituales apartados: el esencial Universo Barroco (Collegium Vocale Gent/Herreweghe, Les Musiciens du Louvre/Minkowski, Il Giardino Armonico/Antonini, Vespres d’Arnadí/Espasa...), Fronteras, Liceo de Cámara XXIJazz, XXXIII Ciclo de Lied, Órgano, Circuitos... Todo un mundo.

Este año el compositor residente vuelve a ser un extranjero (algo discutible): la coreana Unsuk Chin, que estrenará una obra. La artista residente es la violinista Leticia Moreno, que comparte el título con el sorprendente pianista turco Fazil Say. El grupo residente será Cantoría, que se ha hecho un nombre en el ámbito de la música antigua.

Excelentia

Le va bien a esta ya añosa institución, que cultiva, a lo largo de muchos conciertos sinfónicos, líricos y de cámara un repertorio asequible y, en la mayoría de los casos, conocido.

Este año, como espina dorsal en Madrid, se anuncian dentro del ciclo orquestal, con la base de la agrupación Santa Cecilia, y desde el 30 de septiembre, interesantes sesiones presididas por algunos de los más famosos conciertos: los de violín de Sibelius (solista Soyoung Yoon), Mendelssohn (Veriko Tchumburidze), Brahms (Julian Rhee) y Korngold (Alexandra Tirsu); los de piano de Schumann (Zee Zee) y Emperador de Beethoven (Federico Colli).

No pueden faltar, claro, la Novena del Gran Sordo (al mando del habitual Kynan Johns y con la Sociedad Coral de la entidad), El Mesías de Haendel y este año la Sinfonía n.º 2, Resurrección, de Mahler dirigida por Sebastian Lang-Lessing, en esta ocasión con el Orfeón Donostiarra.

Orquesta Sinfónica de Castilla y León

Continúa al mando de la centuria el eficiente Thierry Fischer, que dirige unos cuantos interesantes programas con obras importantes: Canción de la tierra de Mahler (junto una obra alusiva de Guinovart: El lamento de la tierra), Tercera sinfonía de Nielsen, Adagio de la Décima de Mahler, Tratado de armonía de Adams... Estrena un concierto para trombón de Andrew Norman y presenta en España Canciones de hielo de Outi Tarkiainen.

Hay otras obras nuevas. Del citado Norman rastreamos una Suite para percusión y orquesta, y de Grace Evangelini Mason El bosque imaginario. Vasili Petrenko, un maestro muy sólido que ha colaborado mucho con el conjunto, dirige nada menos que la 8.ª de Bruckner. Son 18 programas bien urdidos en total.

Otoño Musical Soriano

Va ampliando sus horizontes y su radio de acción el Otoño Musical Soriano, que cumple ya sus buenos 34 años. Lejos quedaron aquellos tiempos en los que Odón Alonso daba cuenta de la creación de una muestra que no ha hecho más que crecer desde que está a su frente José Manuel Aceña.

Anotemos como primer acontecimiento sinfónico, tras la inauguración el pasado 10 de este mes con una sesión zarzuelera de la Orquesta y Coros de la Comunidad de Madrid, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León al mando de Lawrence Renes (Mozart, Wagner, Strauss).

Anotemos asimismo la presencia de otros conjuntos de valía: Orquesta Philharmonia de Frankfurt a las órdenes de Juri Gilbo, el Grupo Enigma, creado hace años por el añorado Juan José Olives, que estrena una obra encargo al ilustre e histórico violinista Jesús Ángel León, y la Gustav Mahler Jugendorchester a las órdenes de Cristian Macelaru. Importante también, entre otras muchas cosas sabrosas, es la presencia del Cuarteto Mandelring.

Franz Schubert Filharmonia

Esta formación, fundada hace años por Tomás Grau, discípulo en su tiempo de Sergiu Celibidache, ha ido creciendo paulatinamente y presenta su temporada número 15 en el Palau de la Música Catalana.

Se anuncian importantes citas sinfónicas. Se recuerda a Pau Casals en su 150 aniversario con la interpretación de su oratorio El pesebre. Muy destacable también es la celebración de los 200 años del estreno del ciclo schubertiano Winterreise a cargo del tenor Mark Padmore y del pianista Paul Lewis. En el ámbito del teclado hay que señalar la presencia de tres estupendas instrumentistas: Yulianna Avdeeva, Anna Fedorova y la española Judith Jáuregui.

Joven Orquesta Nacional de España

Pletórica nos parece la actividad de la Joven Orquesta Nacional en estas próximas semanas. Hagamos un muy rápido recorrido. Después de un encuentro académico en Santiago de Compostela, se inicia, el 20 de octubre, la actividad concertística en la capital gallega con el mando directorial de Julia Cruz y con tres estrenos en España firmados por Tania León, Elena Mendoza y Olga Neuwirtz.

En los siguientes días aparecerán otros títulos nuevos en España de Carme Rodríguez (estreno absoluto), Younghi Pagh-Paan, Helena Cánovas (estreno absoluto), Nuria Núñez (estreno absoluto). En Madrid se anuncian sesiones, en la mayoría de los casos con los mismos programas galaicos, en la Fundación March y en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional. Juegan un gran papel los equipos académicos del Proyecto Ensemble (Klangforum Wien) y el Proyecto Cámara (Ensemble Modern).

Orquesta Ciudad de Granada

La Orquesta ha tenido en los últimos lustros una positiva evolución al mando de Lucas Macías. La prieta temporada que se anuncia en la ciudad del Darro tiene algunos puntos de evidente interés, entre ellos las sesiones que dirige el titular: el concierto bautizado con la expresión Réquiem por Lorca (lectura del "Llanto por Ignacio Sánchez Mejías" del poeta y Réquiem de Mozart), el protagonizado por la 6.ª de Mahler y el centrado en el Concierto para clarinete del genio salzburgués.

Como se suele decir, se queda mucha información en el tintero. Mencionemos al menos lo relevante y la calidad de otros conjuntos y entidades: Filarmónica de Málaga, que estrena un Concierto para chelo de Marcos Fernández y otro para violín de Ernesto Aurignac; las orquestas isleñas de tronío, como la Sinfónica de Tenerife y Filarmónica de Gran Canaria; las madrileñas de la RTVE y Sinfónica; las vascas Sinfónica de Bilbao y de Euskadi…