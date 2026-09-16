Shakira y Gabriel García Márquez, la amistad que ha inspirado el festival madrileño de la cantante

"La música de Shakira tiene una impronta personal que no se parece a la de nadie, y nadie la canta ni la baila como ella a ninguna edad con una sensualidad inocente que parece inventada por ella", escribió Gabriel García Márquez sobre la cantautora colombiana en un perfil de la revista Cambio en 1999, dirigida en ese momento por el escritor.

Shakira tenía entonces 21 años y ya había conseguido labrarse una reputación como promesa de la música latina con sus primeros álbumes: Pies descalzos (1995) y ¿Dónde están los ladrones? (1998). "Se dice fácil: ‘si no canto me muero’. Pero en Shakira es cierto: si no canta no vive", aseguró García Márquez.

En 2019, la cantante recordó en sus redes sociales ese encuentro —"No tenía ni idea por qué alguien como Gabo quería escribir sobre mí ya que nunca me creí tan interesante"—, del que quedó cautivada del escritor "por su sentido del humor, por su calidez, por su humanidad y por su forma de hablar adornada de tantos aires costumbristas que solo a él le pertenecían".

Allí, en calidad de entrevistador y entrevistada, ambos comenzaron una amistad que duró hasta la muerte del Nobel en 2014. "Tu vida, querido Gabo, la recordaremos como un regalo único e irrepetible, y como la más original de las historias", le despidió la artista.

Años más tarde de ese primer encuentro, la cantante compuso a petición del escritor dos canciones para la adaptación cinematográfica de El amor en los tiempos del cólera (Mike Newell, 2007) y se incluyó en la película una versión de Pienso en ti, del primer disco de Shakira, una de las canciones preferidas del autor.

"¿Cómo podía negarme a semejante honor y lujo de poder participar en un proyecto en el que estuviera involucrado Gabriel García Márquez?", admitió Shakira, quien considera esas dos composiciones, Hay amores y La despedida, como dos de sus mejores canciones hasta ahora. La última le valió una nominación a los Globos de Oro como mejor canción original en 2008.

"Conversar con Gabo era como entrar en otra dimensión ajena al resto de los mortales. Era ver a un hombre entrado en años explorar el mundo de los otros como si fuese un niño, con una curiosidad inagotable, con una sed de saber y de inventar también", rememoró la cantautora.

"Es difícil ser lo que Shakira es hoy en su carrera, no sólo por su genio y su juicio, sino por el milagro de una madurez inconcebible a su edad", señaló el escritor en ese perfil periodístico, donde destacó sus cualidades y su vínculo con el Caribe.

"Se ve que es como ella quiso ser: inteligente, insegura, recatada, evasiva, intensa. Barranquillera de hueso colorado, desde el mundo entero y desde las nubes de su olimpo añora las huevas de lisa y el bollo de yuca, y una casa de techos muy altos que no ha podido comprar frente al mar, con dos caballos y mucha tranquilidad".

"Nada que se diga o no se diga de Shakira podrá ya cambiar su rumbo de artista grande e imparable", reiteró en 2001 su orgullo sobre la artista barranquillera.

MACONDO PARK



la residencia de shakira estará inspirada en el realismo mágico de gabriel garcía márquez.



se ha anunciado que estará situada en el recinto de mad cool y su entorno, que recibirá el nombre de macondo park, inspirado en el universo del realismo mágico de gabo. pic.twitter.com/VqXN2OynRf — 𝖙𝖎𝖒𝖔𝖗 (@hey_timor) March 23, 2026

Esa admiración mutua ha inspirado ahora el recinto que acogerá a partir de este viernes la residencia musical de la cantante en Madrid: Macondo Park.

Una ciudad de 150.000 metros cuadrados, ubicada en el Iberdrola Music de Villaverde, nombrada como el pueblo ficticio en el que se ambienta la novela Cien años de soledad.

Además de acoger los 12 conciertos que dará la colombiana en la capital (del 18 de septiembre al 11 de octubre), este espacio albergará también ocho pabellones dedicados a la cultura latina: literatura, la música, la gastronomía, el arte, el cine, la danza, la moda, el universo creativo de la artista y la cultura infantil.

La cantante Shakira a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 14 de septiembre de 2026, en Madrid (España). José Ramón Hernando / Europa Press

Entre ellos destaca La Biblioteca, el pabellón de literatura diseñado en colaboración con Penguin Random House y FNAC. Concebido como una "biblioteca viva" en tributo a García Márquez, el espacio recrea la librería personal de Shakira e incluye la experiencia inmersiva "Macondo se escucha", articulada en torno a Cien años de soledad

Este pabellón será a su vez la sede del Club de Lectura de Shakira, donde se organizarán charlas con las 24 autoras invitadas —entre ellas Rosa Montero, Marta Jiménez Serrano, Mar García Puig, Lana Corujo, Lydia Cacho, Aixa de la Cruz o Laura Ferrero— para hablar sobre temas como la identidad, las raíces y la creación.