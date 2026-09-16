Patti Smith ofrecerá un concierto en Gijón con motivo de la concesión del Premio Princesa de Asturias

La cantante Patti Smith durante un concierto en el festival Les Nits de Barcelona, en el Palau de Pedralbes, a 5 de julio de 2024. Lorena Sopêna / Europa Press

Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, ofrecerá un concierto gratuito en el Teatro Jovellanos de Gijón para conmemorar los cincuenta años de su primera actuación en España.

Este acto, organizado por la Fundación Princesa de Asturias con motivo de la concesión del galardón, tendrá lugar el día 20 de octubre.

La propia cantante recordó este hito en el mes de abril cuando recibió la noticia de la concesión del Premio, al señalar que esperaba "llegar a Asturias unos días antes de la ceremonia, porque se da la circunstancia de que el próximo 20 de octubre se cumplirán exactamente cincuenta años de mi primer concierto en España".

Patti Smith estará acompañada en el escenario por el Patti Smith Quartet, integrado por los músicos Tony Shanahan, Jesse Smith, Jackson Smith y Seb Rochford. Junto a ellos, la galardonada interpretará algunas de las canciones más representativas de su carrera, combinadas con poemas, reflexiones y homenajes a las figuras artísticas que han marcado su obra.

El 20 de octubre de 1976 Smith actuó ante cinco mil personas en el Pabellón del Club Juventud de Badalona para presentar su segundo LP, Radio Ethiopia.

Sonaron también temas de su primer trabajo, Horses, que había visto la luz un año antes, y versiones de bandas como The Velvet Underground o The Rolling Stones. La prensa del momento lo definió como «el primer concierto de rock’n’roll que se ha visto y oído en este país» y a Patti Smith como "energía humana pura".

La cantante contará además con un espacio dedicado a homenajear su trayectoria en un emplazamiento dentro de la antigua Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo.

Los visitantes de esta instalación podrán adentrarse en el universo poético, artístico y biográfico de Patti Smith a través de diferentes elementos y referencias a sus propias influencias musicales, artísticas y literarias.



Este concierto forma parte de la "Semana de los Premios", un programa cultural diseñado por la Fundación que incluye la participación de los galardonados con los Premios Princesa de Asturias en distintos actos los días previos a la ceremonia de entrega en el Teatro Campoamor.



Desde 1996, la Fundación programa actividades en diversas localidades asturianas, con el objetivo de acercar a la sociedad la figura de los premiados y sus contribuciones al mundo de la ciencia, la cultura o cualquier otro ámbito en el que desarrollen su trabajo.



El acceso a los actos de la «Semana de los Premios» es gratuito. La Fundación informará en fechas próximas del programa completo de actividades, así como del procedimiento de inscripción para asistir a los distintos actos.