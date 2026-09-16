Laura Vega y Cecilia Bercovich, Premios Nacionales de Música 2026 .

Laura Vega y Cecilia Bercovich han sido elegidas para recibir los Premios Nacionales de Música 2026 en la modalidad de Composición e Interpretación, respectivamente. Estos premios, que concede anualmente el Ministerio de Cultura, están dotados con 30.000 euros cada uno.

El jurado ha distinguido a la compositora Laura Vega por “la personalidad y madurez de un lenguaje creativo que ha enriquecido de forma significativa la música española contemporánea con obras compuestas en 2025 como Riojana para guitarra y orquesta, Más allá de los mundos III o el Quinteto de viento metal Al-Wadi. Su obra combina innovación, sensibilidad, un profundo vínculo con la identidad cultural canaria, o la capacidad para conectar con el público”.

Asimismo, ha puesto en valor "la solidez de un lenguaje compositivo propio capaz de integrar tradición e innovación, así como su contribución a la renovación del repertorio contemporáneo español como una de las voces más relevantes de la creación musical actual".

Por su parte, de Cecilia Bercovich el jurado ha subrayado “su virtuosismo y su capacidad de combinar con igual éxito distintos estilos y técnicas a través de los tres instrumentos que domina: violín, viola y viola de amor”.

El jurado también la ha destacado “por sus interpretaciones en 2025 formando parte de orquestas y grupos como Orquesta MusicaAeterna o el Ensemble del Festival de Lucerna, y por su especial compromiso con el patrimonio musical español y con las músicas creadas en los siglos XX y XXI, que se traduce, solo en el pasado año, en asumir el estreno de 16 obras, de las cuales diez pertenecen a compositoras españolas”.

Laura Vega (Gran Canaria, 1978) se formó en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas, donde obtuvo el Grado Profesional de Oboe y los Grados Superiores de Piano, Lenguaje Musical y Composición. Posteriormente amplió su formación con José Luis de Delás en la Universidad de Alcalá de Henares y con José María Sánchez Verdú en la Escuela Soto Mesa de Madrid.

Con más de 80 obras, su catálogo incluye distintos géneros, con especial presencia del repertorio orquestal. Entre sus composiciones se encuentran Concierto para oboe y dos grupos orquestales, Imágenes de una isla para orquesta y silbo gomero, In Paradisum, concierto para piano y orquesta; Ángel de luz, doble concierto para percusión, orquesta de cuerda y arpa; Galdosiana, para orquesta; Caelum in Terra, para piano y orquesta; Luz, Amor y Éxtasis, concierto para guitarra y orquesta; y Zafra, concierto canario para timple y orquesta.

En 2025, Laura Vega fue nominada a Mejor labor en músicas clásicas en los Premios Canarios de la Música y su obra Galdosiana fue nominada a Mejor Composición Clásica Contemporánea en los Premios de la Academia de la Música de España.

Su música ha sido interpretada por orquestas como la Scottish Chamber Orchestra, la Orquesta Filarmónica de Dresde, Tucson Symphony Orchestra, la Orquesta Nacional de Puerto Rico, la Orquesta Nacional de Colombia, la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de Radio Televisión Española, la Orquesta de Extremadura, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta de Córdoba, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y la Joven Orquesta de Canarias, bajo la batuta de directores como Rafael Frühbeck de Burgos, Michail Jurowski, Lü Jia, Pedro Halffter, Georg Fritzsch, Juanjo Mena, Antoni Ros-Marbà, François López-Ferrer, Carlos Miguel Prieto, José Luis Temes, Maxim Emelyanychev, Lucía Marín, Manuel Busto, Lucas Macías, Guillermo García Calvo, Andrés Salado, José Luis Gómez, Luis Toro Araya, Rafael Sánchez Araña, Jorge G. Cuenllas, Roselín Pabón, entre otros.

Es Doctora por la Universidad de La Laguna (Tenerife), Catedrática de Composición en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, donde ha ejercido docencia desde 2003 en su sede de Gran Canaria. Fue presidenta de la Asociación de Compositores Promuscan entre 2008 y 2011 y es Académica Numeraria de la Real Academia Canaria de Bellas Artes desde 2011. En 2025 fue distinguida con el Can de las Artes otorgado por el Cabildo de Gran Canaria.

Cecilia Bercovich (Madrid, 1986) es intérprete de violín, viola y viola d’amore. Ha actuado como concertino y líder de sección bajo la dirección de los maestros Pierre Boulez, Riccardo Chailly, Heinz Holliger y Krzysztof Penderecki en los festivales de Lucerna, Salzburgo, Turín o el Wagner Festpiele de Bayreuth, entre otros.

La música de cámara y la improvisación ocupan gran parte de su trayectoria artística, en la que ha colaborado con Maria João Pires, Asier Polo, Gustavo Díaz-Jerez, Miguel Ituarte, Javier Negrín, Sabine Meyer o Cristina Montes. Ha grabado en primicia conciertos instrumentales y obras camerísticas para sellos como Deutsche Grammophon, Naxos e IBS.

Integra los conjuntos Meitar de Tel Aviv, Variances de París, Lucerne Festival Contemporary Ensemble, es artista asociada del Quantum Tenerife, y ha colaborado en el proyecto Zarza del Teatro de la Zarzuela. Ha sido alumna de Víctor Bercovich, así como de Isaac Stern e Itzhak Perlman.

Se graduó en las especialidades de violín y viola en Musikene, estudiando con Keiko Wataya y Natasha Tchitch y posteriormente con Ilya Grubert y Nobuko Imai. Ha sido profesora en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y en el Centro Superior Katarina Gurska. Desde 2023 es Catedrática de viola del Conservatorio Superior de Murcia.

El jurado, presidido por el director general de Artes Escénicas y Música, Javier Monsalve Iglesias, y actuando como vicepresidenta la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Paz Santa Cecilia Aristu; ha estado compuesto por los siguientes vocales: la subdirectora general de Música, Ana Belén Faus Guijarro, Òscar Colomina i Bosch, Teresa Catalán Sánchez, María Esther Guzmán-Ferre Blanco, Miguel Ángel Marín López, Karla Soledad Beltrán Talavera (en representación de la Asociación Mujeres en la Música).