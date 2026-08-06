Muere a los 68 años el bajista Felipe Lipe, miembro fundador del grupo Tequila

Felipe Lipe (segundo por la derecha) junto al resto del grupo 'Tequila' .

El músico Felipe Gutiérrez, conocido como Felipe Lipe, miembro fundador del grupo Tequila, junto a Ariel Rot y Alejo Stivel, ha fallecido a los 68 años de edad, según ha anunciado Rot a través de sus redes sociales.

"Justo estoy grabando en unos estudios del Barrio de la Concepción donde pasamos años ensayando y buscándonos la vida. Felipe, Julián, Manolo, qué tristeza", ha indicado el cantante y guitarrista argentino en Instagram.

El grupo lo formaron los argentinos Alejo Stivel (voz) y Ariel Rot, junto a Julián Infante (guitarra), Felipe Lipe (bajista) y Manolo Iglesias (baterista) tras la llegada a Madrid de los dos primeros, en 1976, huyendo del golpe de Estado en su país.

La banda se mantuvo en activo seis años (1977-1983) durante los cuales editaron cuatro discos. Su primer álbum fue 'Matrícula de honor' (1978) al que siguieron otros tres: 'Rock and Roll' (1979), 'Viva Tequila' (1980) y 'Confidencial' (1981).

Alcanzaron el éxito gracias a temas como Salta o Rock and Roll en la plaza del pueblo.

Del grupo sólo quedan Stivel y Rot, ya que Infante e Iglesias fallecieron víctimas del sida.