Muere a los 68 años el bajista Felipe Lipe, miembro fundador del grupo Tequila
La noticia se ha conocido por un mensaje en redes sociales de Ariel Rot, compañero en la banda con la que ambos saltaron a la fama.
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El músico Felipe Gutiérrez, conocido como Felipe Lipe, miembro fundador del grupo Tequila, junto a Ariel Rot y Alejo Stivel, ha fallecido a los 68 años de edad, según ha anunciado Rot a través de sus redes sociales.
"Justo estoy grabando en unos estudios del Barrio de la Concepción donde pasamos años ensayando y buscándonos la vida. Felipe, Julián, Manolo, qué tristeza", ha indicado el cantante y guitarrista argentino en Instagram.
El grupo lo formaron los argentinos Alejo Stivel (voz) y Ariel Rot, junto a Julián Infante (guitarra), Felipe Lipe (bajista) y Manolo Iglesias (baterista) tras la llegada a Madrid de los dos primeros, en 1976, huyendo del golpe de Estado en su país.
La banda se mantuvo en activo seis años (1977-1983) durante los cuales editaron cuatro discos. Su primer álbum fue 'Matrícula de honor' (1978) al que siguieron otros tres: 'Rock and Roll' (1979), 'Viva Tequila' (1980) y 'Confidencial' (1981).
Alcanzaron el éxito gracias a temas como Salta o Rock and Roll en la plaza del pueblo.
Del grupo sólo quedan Stivel y Rot, ya que Infante e Iglesias fallecieron víctimas del sida.