Muere a los 37 años la cantante Lauren Bennett, voz de 'Party Rock Anthem' y miembro del grupo G.R.L.

Lauren Bennett, conocida cantante por ser miembro de los grupos Paradiso Girls y G.R.L. y por su participación en el éxito del dúo estadounidense LMFAO de 2011, Party Rock Anthem, ha fallecido a los 37 años. Así lo han anunciado sus compañeras de G.R.L. a través de un comunicado publicado en Instagram, en el que no se detalla la causa del fallecimiento.

"Tenemos el corazón roto y no podemos expresar con palabras lo mucho que significaba para nosotras", han expresado las integrantes del grupo, formado por Natasha Slayton, Emmalyn Estrada y Paula van Oppen.

"Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos regaló. Su hermoso espíritu tocó muchas vidas, y la extrañaremos profundamente y la amaremos por siempre", han agregado.

La cantante británica comenzó su carrera musical como miembro de Paradiso Girls, grupo formado por Robin Antin, fundadora de las Pussycat Dolls. El quinteto causó sensación en 2009 con el lanzamiento de su sencillo debut Patron Tequila, junto a Eve y Lil' Jon, que alcanzó el puesto número 3 en la lista Billboard Dance Club Songs, pero se disolvió un año después.

Bennett se unió al grupo G.R.L., que colaboró en el éxito de Pitbull de 2014 Wild Wild Love, y lanzó su EP debut homónimo ese mismo año. De ese álbum surgió el sencillo Ugly Heart, que alcanzó el top 20 en Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y otros países.

Bennett nació en Meopham, Kent, Inglaterra, y participó en algunos concursos musicales, alcanzando la final en el popular X Factor. Tras ello pasó a ser parte del nuevo grupo Paradiso Girls y se mudó a Los Ángeles a los 17 años.

Tras la disolución del grupo, Bennett formó parte de una nueva agrupación musical que Antin había reunido para reemplazar a las integrantes que habían dejado Pussycat Dolls.

Este grupo, que pasó a llamarse G.R.L., lanzó su sencillo debut Vacation en la banda sonora de Los Pitufos 2, seguido de una aparición en Wild Wild Love de Pitbull. Posteriormente, lanzaron Ugly Heart, su sencillo más exitoso hasta la fecha, junto con su EP homónimo.

G.R.L. se disolvió en 2014 tras el fallecimiento de la integrante Simone Battle, pero se reformó como trío con Bennett en 2016. El grupo continuó de gira a lo largo de los años y, en 2021, confirmó el lanzamiento de nueva música.