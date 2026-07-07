Boccherini en estado puro: el cuarteto Concerto 1700 rescata obras clave del siglo XVIII

Esta formación cuartetística, presidida por el violín de Daniel Pinteño, cuenta en los otros tres atriles con señaladas instrumentistas: Fumiko Morie, violín, Isabel Juárez, viola, y Ester Domingo, chelo. Se ha hecho un sitio en la interpretación historicista de las más diversas músicas protagonistas en nuestro país en la segunda mitad del siglo XVIII.

Cubierta del disco 'Boccherini String Quartets Op. 22' Concerto 1700 String Quartets Op. 22 Luigi Boccherini INTÉRPRETES: Concerto 1700

SELLO: 1700 Classics. 20 €

Ahora dan un paso más en su proceso musicológico y recuperan, como habían hecho con otras obras de Boccherini o Brunetti, este interesante corpus cuartetístico nacido en torno a 1775 y publicado en París un año más tarde por La Chevardière. Música de Boccherini fresca, clara, diáfana, de ritmos contagiosos, de espumosa inspiración y de muy variada configuración.

La envergadura de la colección (G 183-G 188) se aprecia en multitud de aspectos temáticos, rítmicos o armónicos. Ninguno supera las tres alteraciones en su armadura, nos dice en sus notas el musicólogo Óscar Sánchez. A lo largo de los movimientos, siempre dos por obra, variados de ritmo, de rasgos melódicos muy curiosos, con detalles de signo danzable, experimentamos contrastes y ricas acentuaciones.

Todo muy enjundioso y diáfano; y con detalles realmente destacables que nos mueven a llevar el ritmo insensiblemente. Por ejemplo en el Rondeau del G 185, bailable y sandunguero. O en el saleroso Allegreto moderato de la obra siguiente. Encantadoras las variaciones del Andantino del G 188.

Este mes va a arrancar precisamente con la asistencia destacada de Concerto 1700 en dos de los certámenes más influyentes de Europa: el West Cork Chamber Music Festival (Irlanda) y el Hindsgavl Festival (Dinamarca). El grupo ha actuado ya en el primer destino del 1 al 4 de julio. Con cuatro programas diferentes incluyendo obras de Castel, Boccherini, Haydn, Brunetti y Nardini, Scarlatti y Handel. Para los dos últimos compositores se cuenta con la bien dotada soprano portuguesa Ana Vieira Leite.

Distinta será la presentación en el festival danés, donde este martes 7 de julio el conjunto presentará Falla & Lorca: Baroque Meetings, un proyecto que será uno de los ejes centrales de su actividad en 2026 y 2027, coincidiendo con el Año Falla (150 aniversario del compositor) y con la llegada en 2027 del centenario de la Generación del 27. La propuesta, se nos dice, "traza un diálogo entre el universo poético y musical de Federico García Lorca y las raíces barrocas que atraviesan buena parte de su imaginario, conectando la tradición española con una lectura contemporánea y profundamente expresiva". Para esta ocasión, la cantaora catalana Anna Colom será la solista invitada.

El grupo ya tiene confirmadas próximas fechas en el Festival de Torroella de Montgrí (20 de agosto) y en el Festival de Música Española de Cádiz (21 de noviembre). Además, Concerto 1700 actuará en la Semana de Música Antigua de Álava junto a Carlos Mena con In Via: El camino de Simón de Cirene (19 de septiembre), y en el Festival Fora do Lugar de Idanha a Nova, en Portugal, con Back to Follia! (5 de diciembre).