Serguéi Stadler, director de la Orquesta de San Petersburgo, muere a los 63 años en un vuelo a Estambul

El célebre violinista y director de la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo, Serguéi Stadler, de 63 años, ha fallecido a bordo de un avión que se dirigía a Estambul a consecuencia de un infarto. El vuelo tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Bucarest, Rumanía, pero los médicos no pudieron reanimarlo.

"Serguéi Stadler murió a bordo del vuelo San Petersburgo-Estambul que aterrizó de emergencia en Rumanía", ha informado el Comité de Cultura de la antigua capital zarista de Rusia, citado por la agencia TASS.

El director del Comité de Cultura de San Petersburgo, Fiódor Boltin, afirmó que las autoridades rusas ofrecerán toda la ayuda necesaria a la familia del fallecido músico, incluyendo la repatriación de su cuerpo.

El gobernador de San Petersburgo, Alexandr Beglov, expresó sus condolencias a los familiares del violinista y director, calificado como el 'Paganini ruso' por su virtuosismo.

Stadler, fundador, director artístico y director principal de la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo, se presentó en más de 90 países y cuenta con más de 70 discos grabados.

Nacido el 20 de mayo de 1962 en Leningrado, Stadler comenzó su formación musical a los 5 años en el entorno familiar: su madre era pianista y su padre violista de la Filarmónica de San Petersburgo.

Se graduó en la Escuela Especial de Música vinculada al Conservatorio de San Petersburgo y completó allí sus estudios en tiempo récord, en apenas tres años y medio, debido a su intensa actividad concertística.

Su prestigio internacional despegó definitivamente en 1984, tras una gira por Austria y Alemania con la Filarmónica de San Petersburgo. A partir de entonces ofreció decenas de conciertos en Europa y Asia, y llegó a actuar en escenarios emblemáticos como la iglesia de Santo Tomás, en Leipzig, en el marco del 300 aniversario de Bach.

Además de su faceta como solista, Stadler desarrolló una importante carrera como director. Fue director artístico y principal de la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo, fundada por iniciativa suya en 2013, y llevó adelante una intensa agenda de conciertos, ciclos temáticos y producciones de ópera en Rusia y en el extranjero.

En paralelo a los escenarios, ejerció como profesor en el Conservatorio de Moscú y llegó a ser rector del Conservatorio de San Petersburgo entre 2008 y 2011. También impartió clases magistrales en numerosos países y dejó una amplia huella como mentor de nuevas generaciones de violinistas