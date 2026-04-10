Una 'suite' de 15 minutos para resumir las 600 páginas de 'La Regenta' de Clarín

El 24 de octubre de 2023 se estrenó en Las Naves de El Español la ópera La Regenta de Marisa Manchado. La OCNE solicitó a la compositora una suite orquestal a partir de aquella partitura lírica que se va a estrenar en el Auditorio Nacional desde este viernes y hasta el domingo 12 de abril.

Pudimos apreciar en su momento que Manchado conecta su partitura sobre la novela de Clarín con la tradición operística y emplea una variada gama de motivos en este relato sobre la pacatería, la ignorancia y la mala intención en el que sobresale la gallarda figura de Ana Ozores.

La escritura de Manchado, siempre muy cuidadosa, exige cadencias muy lúcidas y suele lograr, dentro de una escritura muy libre, pasajes de gran atractivo e intención.

Desde luego, la compositora no desconoce la importancia del pasado cuando afirma: “Toda composición es el resultado de una búsqueda personal y solitaria, pero también de las músicas que han nutrido, ama o ha amado el compositor”.

Sobre estas bases Manchado edificó, a partir del libreto de Amelia Valcárcel, una partitura que trataba de sintetizar las 600 páginas del original de Clarín. El resumen será aún más drástico, pues la acción ha de quedar concentrada, con sus motivos principales, en un todo sinfónico de unos 15 minutos.

Tras esta obra podremos escuchar otras muy distintas e igualmente interesantes: el no muy frecuente Concierto para violín de Korngold, de clara construcción, severo desarrollo melódico y elegante orquestación, que da ocasión al violinista, en este caso la coreana Bomsori Kim, para lucir y extraer los curiosos matices que emanan de la partitura.

La sesión se cierra con la espumeante y eléctrica Sinfonía n.º 6 de Shostakóvich, una manifestación musical alejada de la retórica de otras composiciones salidas de la misma mano.

Al frente de todo ello estará la ágil y precisa batuta del portugués Nuno Coelho.