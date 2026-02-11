Forenses independientes hacen resurgir la teoría del asesinato de Kurt Cobain y piden que se reabra el caso

Kurt Cobain durante el célebre concierto de Nirvana en MTV Unplugged, el 18 de noviembre de 1993

Un nuevo análisis forense privado sostiene que la muerte de Kurt Cobain, líder de Nirvana, no fue un suicidio sino un homicidio, según una exclusiva del diario británico Daily Mail que reabre uno de los casos más mediáticos de la música de los años noventa.

Una revisión forense independiente de la autopsia y del material de la escena del crimen concluye que varios elementos “no encajan” con un disparo autoinfligido e “instantáneo” como estableció la investigación oficial en 1994.

Entre los puntos alegados figuran la hipótesis de que Cobain habría estado incapacitado por una sobredosis de heroína antes del disparo, patrones de sangre supuestamente incompatibles con un suicidio y el estado de sus manos en las fotografías, descrito como demasiado limpio para alguien que acaba de accionar un arma de ese calibre.

El trabajo ha sido plasmado en un artículo revisado por pares que, de acuerdo con la exclusiva del Daily Mail, plantea hasta diez argumentos técnicos para defender que la muerte de Cobain debe ser reclasificada como homicidio.

La investigación ha sido liderada por el especialista forense Brian Burnett, con la colaboración de la investigadora independiente Michelle Wilkins, que cuestiona la narrativa oficial mantenida durante más de tres décadas.

Burnett, experto en casos relacionados con sobredosis, habría centrado parte de su análisis en los hallazgos de órganos y tejidos, que interpreta como más compatibles con un proceso de falta de oxígeno por drogas que con una muerte rápida por disparo de escopeta.

El equipo también habría reexaminado las dimensiones del arma, la posición del cuerpo y el alcance del brazo de Cobain para alimentar las dudas sobre la posibilidad física de que se disparara a sí mismo en las condiciones descritas en los informes originales.

Wilkins, citada en la exclusiva del Daily Mail, reclama que el caso se reabra y se revise oficialmente el dictamen de suicidio a la luz de este nuevo informe privado.

La investigación se inscribe en una larga tradición de teorías alternativas en torno a la muerte del músico, pero aporta ahora un armazón pericial formal con vocación de influir en las autoridades.

Hasta el momento, los responsables del condado de King, del que depende la oficina forense que certificó el suicidio en 1994, mantienen su posición y aseguran que entonces se siguieron los protocolos habituales.

La policía de Seattle, por su parte, no tiene intención de reabrir el caso y continúa considerando que la muerte de Cobain fue un suicidio, pese a la presión mediática generada por la exclusiva publicada por el Daily Mail.

Las fuentes oficiales consultadas por el tabloide británico subrayan que no han recibido evidencia nueva que, a su juicio, justifique modificar la causa de la muerte.

La polémica, sin embargo, vuelve a situar el expediente Cobain en el centro del debate público y podría reavivar las peticiones de transparencia sobre la investigación original.

Cobain fue hallado muerto en su casa de Seattle en abril de 1994, con un disparo de escopeta y altos niveles de drogas en sangre, en un caso que se cerró como suicidio y alimentó el mito del rockero atormentado.

Tenía 27 años, la misma edad a la que murieron otras figuras destacadas de la música como Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, coincidencias que dieron lugar al conocido como "club de los 27".

Desde la muerte de Cobain, documentales (como Kurt & Courtney, dirigido por Nick Broomfield en 1998 y titulado en España como ¿Quién mató a Kurt Cobain?), libros y numerosos reportajes han especulado con la posibilidad de que fuera asesinado, aunque hasta ahora ninguna de esas teorías había llegado revestida de un informe forense con revisión por pares como el que desvela en exclusiva el Daily Mail.