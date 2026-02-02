Bad Bunny gana el Grammy a mejor álbum con un disco en español y carga contra el ICE: "Somos humanos no salvajes"

Bad Bunny recibe emocionado el premio a mejor álbum del año por 'Debí tirar más fotos'. Reuters

El puertorriqueño Bad Bunny ha hecho historia este domingo en los Grammy al ganar el premio a mejor álbum del año con su disco ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, el primero totalmente en español.

El artista arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su discurso: "No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos", dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE", comenzó el artista puertorriqueño tras subir al escenario. Y recibió una fuerte ovación de los asistentes.

Bad Bunny agregó durante su poderoso discurso que el odio "solo genera más odio".

Las palabras del puertorriqueño se producen en medio de la indignación en Estados Unidos después de que agentes de inmigración mataran a tiros a dos manifestantes contra las redadas migratorias en Mineápolis.

"Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden", concluyó.

Y también dedicó el reconocimiento a su madre y a su país.

"Gracias mami por parirme en Puerto Rico", dijo Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, notablemente conmovido desde el escenario tras recibir el galardón de manos de Harry Styles.

El disco, su sexto álbum de estudio compuesto por 17 canciones, es una carta de amor a su Puerto Rico natal, en el que aborda cuestiones sociales como la gentrificación que afecta a la isla.

"Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos más grandes que 100x35 y no existe nada que no podamos lograr", comentó en español el cantante haciendo referencia a la expresión popular puertorriqueña "100 por 35", por las medidas aproximadas de la isla: 100 millas de largo por 35 millas de ancho.

Bad Bunny también habló en inglés para dedicar su premio histórico a "todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal, su país, para seguir sus sueños", otra de las temáticas que forman parte de su álbum.

El cantante ya había subido al escenario de estos premios para recibir el galardón a mejor álbum de música urbana, en donde condenó las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE", comentó el artista, en declaraciones recogidas por Efe. Además, el cantante está a una semana de protagonizar el espectáculo del intermedio de la Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos, que ha sido criticado en múltiples ocasiones por el presidente Donald Trump.

Sus palabras llegan en medio de momentos políticos tensos como consecuencia de los operativos migratorios implementados por la Administración de Trump, y por la muerte de dos manifestantes en Mineápolis por disparos de agentes federales.

Kendrick Lamar, el más premiado

El rapero californiano Kendrick Lamar volvió a triunfar en los Grammy al coronarse por segundo año consecutivo como el artista más premiado de la edición con cinco galardones, seguido del puertorriqueño Bad Bunny, quien logró dos gramófonos, entre ellos el de mejor álbum.

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', de Bad Bunny se impuso este domingo con el Grammy a mejor álbum de música urbana, una categoría en la que competía junto a 'Mixteip', de J Balvin; 'FERXXO VOL X: Sagrado', de Feid; 'NAIKI', de Nicki Nicole; 'EUB DELUXE', de Trueno y 'SINFÓNICO (En Vivo)', de Yandel.