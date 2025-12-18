Lo mejor de la música en 2025: el 'Wozzeck' de Afkham y el triunfo de la ópera contemporánea española

Orquesta Nacional.

David Afkham (Friburgo de Brisgovia, 1983) dejará la Orquesta y el Coro Nacionales de España a finales de la presente temporada, después de una buena decena de años al frente de las dos formaciones.



Un tiempo en el que, mientras los conjuntos maduraban, él iba fogueándose y depurando su técnica.



Fiel a su costumbre de programar una ópera, ha traído esta obra maestra del siglo XX a los atriles en el momento en el que se cumplen cien años de su estreno.



Las originales propuestas del compositor Alban Berg en el terreno de la armonía, así como las sutiles soluciones constructivas e instrumentales quedaron claramente mostradas en las dos convocatorias previstas.



La orquesta tuvo, como el director, un gran día y los solistas vocales funcionaron a la perfección. En primer lugar, el conturbado protagonista cantado por el bajo-barítono Matthias Winkler, seguido de la inteligente semiescenificación de Susana Gómez.

2. Nadine Sierra.

La traviata.

Las funciones del Teatro Real empleaban la antigua y sugerente puesta en escena ideada por el director alemán Willy Decker para esta ópera de Giuseppe Verdi.



Brilló de manera refulgente Nadine Sierra (Fort Lauderdale, Florida, 1988), una soprano lírica de ancho aliento que supo insuflar emoción y verdad al complejo personaje de Violetta.



En este apartado debemos mencionar a la urgente sustituta de una de las últimas representaciones, Sabina Puértolas, que se dejó el alma en el empeño.

La traviata en el Teatro Real. Foto: Hans van den Bogaard.

3. Teodor Currentzis

Gala Händel.



El original y a veces inspirado maestro Teodor Currentzis (Atenas, 1972) pretende siempre decir cosas nuevas, lo que es muy loable.



Las dijo en abundancia a lo largo del concierto haendeliano programado por La Filarmónica, en colaboración con el CNDM. Su Orquesta y Coro musicAeterna estuvieron impecables de conjunción y afinación. Solistas muy en su punto.

Currentzis Musicaeterna. Foto: Denis Konovalov.

4. Hildegart

Juan Durán

Una loa al Festival LittleOpera de Zamora por programar el estreno de esta ópera del compositor gallego Juan Durán (Vigo, 1960) basada en la terrorífica historia real de la prodigiosa joven asesinada por su madre en 1933.



Música bien trazada, intensa, bien escrita para cuatro voces y de un reconcentrado toque poético.

'Hildegart', de Juan Durán. Foto: Festival LittleOpera.

5. Yerma

Heitor Villa-Lobos



La Ópera de Tenerife se apuntó un tanto al programar, por primera vez en Europa, esta ópera estrenada en Santa Fe en 1971.



El compositor brasileño Heitor Villa-Lobos (Río de Janeiro, 1887-1959) hizo un trabajo magnífico partiendo de elementos de nuestro folclore, con lo que esta historia lorquiana adquirió los necesarios contrastes dramáticos.



La soprano Berna Perles fue la estupenda protagonista.

'Yerma'. Foto: Miguel Barreto / Auditorio de Tenerife.

6. Simon Rattle

Ibermúsica

El director inglés Simon Rattle volvió a poner de manifiesto su técnica y su inteligencia para amoldarse a todos los estilos en los dos conciertos ofrecidos al frente de la estupenda Orquesta de la Radio de Baviera.



Relevantes interpretaciones. Causó especial impacto la de la infrecuente Taras Bulba de Leos Janácek. Excelente la Sinfonía nº 7 de Anton Bruckner.

Simon Rattle. Foto: Astrid Ackerman.

7. Enemigo del pueblo

Francisco Coll/Àlex Rigola

Les Arts estrenó la nueva ópera de este ya avezado compositor inspirada en la obra de Henrik Ibsen con libreto de Àlex Rigola (Barcelona, 1969).



Francisco Coll (Valencia, 1985) logra una partitura compacta, bien construida, rica en expresiones surrealistas, con curiosos ecos de la música popular. Destaca la prevalencia del dinero sobre la integridad humana y la moral.

'Enemigo del pueblo', de Francisco Coll y Àlex Rigoa. Foto: Miguel Lorenzo / Les Arts.

8. Benjamin a Portbou

Antoni Ros-Marbá



Hacía años que el director de orquesta y compositor catalán tenía dispuesta esta ópera sobre el filósofo alemán Walter Benjamin, que se suicidó en 1940 en Portbou.



Antoni Ros-Marbá (L’Hospitalet de Llobregat, 1937) emplea un lenguaje elegantemente trabajado de gran refinamiento, con ráfagas de un directo dramatismo y buen manejo de las voces solistas; con ecos de la segunda escuela de Viena.

'Benjamin a Portbou' de Antoni Ros- Marbá. Foto: David Ruano.

9. Cantar el infinito

Irene de Juan

“El objetivo de este libro es recorrer los distintos contextos que propician la relación entre música y palabra, profundizar en los compositores que dieron pie a esas fórmulas y analizar distintos ejemplos musicales”.

Palabras de la autora, Irene de Juan Bernabéu, que describen bien el contenido del trabajo, lleno de sugerencias musicales expuestas en un lenguaje asequible y elegante. Se abren puertas al conocimiento y se contestan preguntas.

Portada del libro 'Cantar el infinito'.

10. Couperin

Yago Mahúgo



Este clavecinista y fortepianista lleva años trabajando la música del francés François Couperin. Con gran provecho. Lo demuestra uno de los últimos CDs que ha grabado para el sello Cantus en el que se incluyen hasta 18 piezas maestras del compositor.

El teclista Yago Mahúgo (Madrid, 1976) consigue lecturas amenas y vivificantes, con un sutil manejo de los silencios.

Couperin-Livre-1-Excepcional-Scherzo-Recomendado-Ritmo-copia

Flamenco

Calentamiento

Rocío Molina

El Calentamiento de Rocío Molina (Torre del Mar, 1984) es el ceremonial de la creación extrema que la traslada y nos traslada a una dimensión desconocida.



Pero dentro de la radicalidad expresiva de su titánica capacidad física, está la inmensa energía interior que la hace sobrenatural. No es un espectáculo, es la encarnación viva de una resurrección, sin principio ni fin, que la convierte en ángel.