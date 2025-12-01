Scherzo celebra 30 años de “grandes intérpretes” en un concierto único

Este diciembre se cumplen 40 años del nacimiento de la revista Scherzo, punto de partida de una travesía emprendida por un grupo de ocho aventureros musicales reunidos en torno al siempre creativo Antonio Moral. Han sucedido muchas cosas, algunos de los fundadores ya no están en este mundo, pero la nave va…

En 1995, con motivo del décimo aniversario, se organizaron significativos conciertos que acabaron siendo el germen de lo que enseguida pasó a llamarse Ciclo de Grandes Intérpretes, que ha iniciado hace muy poco su trigésima travesía.

Era lógico que la doble efeméride tuviera una celebración especial. Y a ello se ha puesto el fundador y primer director de la revista, junto a la que desde hace años trabaja la fundación del mismo nombre. Y se ha programado una singular batería de actuaciones pianísticas, en las que participan algunos de los artistas que dieron renombre al ciclo junto a otros más jóvenes.

El magno concierto va a tener lugar este lunes 1 de diciembre en el Auditorio Nacional. Abre el fuego la jovencísima parisina Arielle Beck (2009). “Extraordinaria, sensible, un auténtico talento”, dice de ella Martha Argerich. Tocará la Suite Inglesa nº 2 en La menor BWV 807 de Bach.

Seguirá Alexandra Dovgan, también muy joven. Acometerá la siempre hermosa página de Cesar Franck Preludio, Coral y Fuga op. 21. Luego el certero y arrostrado Pierre- Laurent Aimard, que no conoce límites (12 Notations de Boulez). Por su parte, el decidido, efusivo y fantasioso sevillano Juan Pérez Floristán nos traerá los perfumes andaluces (Fantasía Bética de Falla) y franceses (Alborada del gracioso de Ravel). El salto al repertorio romántico viene de la mano del severo Till Fellner (Sonata nº 27 en Mi menor op. 90 de Beethoven).

Juan Pérez Floristán. Foto: Noah Shaye

Más metida aún en esa franja estética estará la sólida e inspirada Yulianna Avdeeva, que mostrará su elegante fraseo en el programa Chopin: Fantasía en Fa menor op. 28 y Vals en La bemol mayor op. 42. El paso a Brahms viene de la mano del inglés Paul Lewis, analítico y efusivo a partes iguales. En sus manos los tres Intermezzi op. 117. Chopin de nuevo, con el Nocturno en Fa sostenido mayor op. 15 nº 2 y la endiablada Sonata nº 7 en Si bemol mayor op. 83 de Prokófiev, obras elegidas por el ruso Alekséi Volodin, de ancho fraseo y espíritu caballeresco.

Dejará el camino expedito para una de las viejas glorias de estos conciertos scherzantes, en los que ha actuado nada menos que en 23 ocasiones: Christian Zacharias. Anuncia un programa muy suyo: Sonata en Do menor K 158 de Scarlatti, Improvisación 15 de Poulenc, Les Ombres Errantes de Couperin y Sonata en Do mayor Hob. XVI; 48 de Haydn.

Cierra la maratón la insigne Elisabeth Leonskaja, que ha intervenido hasta 11 veces en estos ciclos y que nos obsequiará con una de las obras en las que su sonido, redondo y equilibrado, de rara sustancia tímbrica, y su inmaculado fraseo hacen maravillas: la Wanderer Fantasie, la del Caminante, en Do mayor op. 15, D 760, de Schubert. Especialidad de la casa.

Hay alguna importante ausencia, como la de Grigory Sokolov, el pianista que más ha frecuentado estos ciclos. Pero tenía compromisos previos ineludibles.