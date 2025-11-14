Bad Bunny y Ca7riel & Paco Amoroso arrasan en unos Latin Grammy que premian a Alejandro Sanz y a Aitana

Bad Bunny al recoger uno de los cinco Latin Grammy que ha ganadi este jueves en Las Vegas. Reuters

El fenómeno Bad Bunny y el dúo del momento, Ca7riel y Paco Amoroso, se han coronado como los artistas más premiados de la 26º edición de los Latin Grammy que se celebraron este jueves en Las Vegas (EEUU) con cinco gramófonos dorados cada uno.

El cantante puertorriqueño agrandó su leyenda al obtener por primera vez en su carrera el Latin Grammy a álbum del año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, en una ceremonia en la que Karol G ganó el premio a canción del año y Alejandro Sanz sorprendió al llevarse uno de los galardones de las categorías generales.

El cantante español Alejandro Sanz dio la sorpresa al ganar el premio a grabación del año por el tema Palmeras en el jardín.

Al recibir el premio, Sanz destacó que este proyecto había sido su regreso sentido a la música. "La música ha sido mi vida así que después de tantos años me he enamorado de la misma", apuntó.



El madrileño derrotó a los favoritos de la noche como Bad Bunny, quien contaba con dos canciones nominadas en esta terna, así como a los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso.

La cantante española Aitana logró este jueves el primer Latin Grammy de su trayectoria musical en la categoría a mejor diseño por su cuarto álbum de estudio Cuarto Azul.

La noche de Bad Bunny y Karol G

Pero, sin duda, la noche fue para Bad Bunny. La estrella puertorriqueña, favorito en las apuestas, ganó un total de cinco gramófonos de los 12 que ostentaba, entre ellos a mejor interpretación urbana por DtMF, con la que también ganó a mejor canción urbana, así como a mejor interpretación de reguetón y mejor álbum de música urbana.

En una gala que parecía diseñada para que el fenómeno Bad Bunny cobrara alas en tres de las categorías más importantes, las sorpresas se abrieron paso y destrozaron los pronósticos, sobre todo en la categoría a grabación del año, un premio que se llevó de manera inesperada Alejandro Sanz con su canción Palmeras en el jardín.

Por su parte, Karol G, que sonaba como una fuerte contrincante, se llevó el reconocimiento a canción del año por el éxito Si antes te hubiera conocido, el merengue que se convirtió en un himno del verano, con el que también recibió el gramófono a mejor canción tropical junto a Edgar Barrera.

Karol G en los Latin Grammy. Reuters

En esta edición, el compositor mexicano igualó el récord de Residente al alcanzar los 29 Latin Grammys que la estrella puertorriqueña ha acumulado a lo largo de la historia de los galardones.

Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, los segundos más nominados de la noche, se hicieron con cinco de los 10 gramófonos a los que aspiraban en categorías como mejor canción alternativa, mejor canción pop o mejor álbum de música alternativa.

El dúo del momento protagonizó además una de las actuaciones más producidas de la gala con éxitos como La que puede, puede o El día del amigo y aparecieron en el escenario repleto de sus característicos corazones rojos y gorros azules que los catapultaron a la fama en el concierto Tiny Desk de NPR. "Esta noche los Grammy son nuestros", gritó Amoroso.

Alejandro Sanz, Raphael y Aitana

Edgar Barrera, Grupo Frontera, Carlos Santana y Maluma fueron los encargados de abrir una colorida gala por la que desfilaron más de una docena de artistas latinos como Bad Bunny que prometía un espectáculo con WELTiTA y Tíkiri junto a la banda Chuwi; o la colombiana Karol G, quien cantó y bailó con el mexicano Marco Antonio Solís Coleccionando heridas.

La ceremonia engalanó además la música tradicional mexicana de la mano de Pepe Aguilar; la cumbia y la salsa con las voces entremezcladas de Gloria Stefan y Nathy Peluso; o la balada de la venezolana Elena Rosé.

Y aunque ya tuvo su "gran noche" en la víspera de la gala de los Latin Grammy, el artista español Raphael volvió a subirse al escenario a entonar Qué sabe nadie y Mi Gran Noche.

Otras actuaciones destacadas fueron la del puertorriqueño Rauw Alejandro quien cantó sus populares temas Carita linda o Khe?, así como la del cantante mexicano Carín León, quien junto a la estadounidense Kacey Musgraves, cantó Lost in Translation.

Apenas hubo reivindicaciones políticas sobre el escenario más allá de la que realizaron Los Tigres del Norte, ganadores a mejor canción regional mexicana y mejor álbum de música norteña, al incluir en su actuación imágenes de la comunidad migrante en Estados Unidos.

Además de protagonizar una de las sorpresas de la gala, Alejandro Sanz logró el premio a mejor álbum pop contemporáneo, mientras que Las Migas se alzaron a mejor álbum flamenco y el valenciano Rafael Serrallet se llevó el galardón en la categoría instrumental.

Alejandro Sanz en los Latin Grammy. Reuters

También fue una ceremonia inolvidable para Aitana, quien alzó el primer Latin Grammy de su trayectoria profesional en la categoría a mejor diseño de empaque por su cuarto álbum de estudio Cuarto Azul.

La mexicana Paloma Morphy se alzó con el premio a mejor artista nueva, un reconocimiento que aprovechó para animar a todos aquellos que tienen miedo de subir sus proyectos a internet para darse a conocer. "Algún día puedes acabar en los Grammy", dijo la artista.

Lista de ganadores

- Álbum del año

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', Bad Bunny

- Grabación del año

'Palmeras en el jardín', Alejandro Sanz

- Canción del año

'Si Antes Te Hubiera Conocido', Karol G

- Mejor nuevo artista

Paloma Morphy

- Mejor álbum contemporáneo de pop

'¿Y Ahora Qué?' - Alejandro Sanz

- Mejor álbum de música urbana

'DeBí TiRAR MáS FOToS' - Bad Bunny

- Mejor álbum de rock

'Novela' - Fito Páez

- Mejor álbum cantautor

'Cancionera' - Natalia Lafourcade

- Mejor álbum de música alternativa

'Papota' - Ca7riel & Paco Amoroso

- Mejor canción de tropical

'Si antes te hubiera conocido' - Karol G

- Mejor canción de pop

'El Día Del Amigo' - Ca7riel & Paco Amoroso

- Mejor canción urbana

'DtMF' - Bad Bunny

- Mejor canción de rock

'La torre' - Renee

- Compositor del Año

Edgar Barrera