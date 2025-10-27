Thom York, de Radiohead, asegura a unos días de iniciar su gira en Madrid que no tocaría ahora en Israel

Thom Yorke, cantante y líder de Radiohead, ha asegurado que no actuaría ahora en Israel. "Absolutamente no. No quiero estar ni 5.000 millas cerca del régimen de Netanyahu", ha manifestado a la revista Sunday Times, refiriéndose al gobierno israelí del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Las declaraciones de Yorke forman parte de un reportaje con los miembros de la banda británica, realizado antes del acuerdo de alto el fuego de este mes entre Israel y Hamás.

La banda inicia en noviembre su primera gira en siete años, con 20 conciertos en cinco ciudades europeas. Las primeras cinco fechas tendrán lugar en el Movistar Arena de Madrid.

Antes de que se confirmara la gira, la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel ya había compartido un comunicado pidiendo que se boicoteara a la banda, como respuesta a la actuación de Jonny Greenwood, guitarrista de la banda, en Tel Aviv en 2024.

La polémica con Radiohead y su postura respecto a Israel viene de lejos. La decisión de actuar en Tel Aviv durante la gira mundial A Moon Shaped Pool, entre 2016 y 2018, provocó duras críticas de figuras del mundo de la cultura como el director británico Ken Loach.

Yorke, en aquel momento, contestó al director a través de X. "Tocar en un país no es lo mismo que respaldar al gobierno", escribía en la red social. "Hemos tocado en Israel durante más de 20 años, en los que ha habido distintos gobiernos, algunos más liberales que otros. Como con Estados Unidos. No respaldamos a Netanyahu más que a Trump, pero seguimos tocando en EE. UU.".

Yorke también ha criticado el movimiento Pro-Boicot, Desinversión y Sanciones a Palestina (BDS), calificándolo de “condescendiente en extremo” y “ofensivo”.

Además, el cantante de Radiohead también ha mostrado en el Sunday Times cierto arrepentimiento por haber realizado un concierto en Tel Aviv en 2017, asegurando que estaba "horrorizado" cuando un israelí con conexiones de alto nivel llegó a su hotel para agradecerles por tocar allí.

En cualquier caso, la polémica generada por la tibieza de Radiohead a la hora de manifestarse sobre Israel persigue a la banda desde hace años.

Thom Yorke abandonó brevemente el escenario durante un concierto en solitario en Australia el año pasado después de que un activista pro palestino gritara “cuántos niños muertos se necesitarán para condenar el genocidio en Gaza”.

Más tarde, emitió un comunicado en el que aseguraba que el incidente le había dejado en shock. "Mi supuesto silencio se estaba tomando como complicidad", aseguraba el cantante, que llamó a Netanyahu y su administración "extremistas" que tienen que ser "detenidos".

Por su parte, Greenwood está casado con una artista israelí y ha recibido duras críticas por parte de los defensores del boicot por su colaboración con el músico de rock israelí Dudu Tassa. En 2024, sin embargo, el guitarrista se unió a las protestas en Israel contra Netanyahu.