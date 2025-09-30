Los discos de septiembre: el regreso de Justin Bieber, la vitalidad de David Byrne y la frescura de Parcels

SWAG II

Justin Bieber

Cuando parecía relegado a acabar siendo un simple meme de Internet, el cantante canadiense ha recuperado su hegemonía en la industria musical. Prueba de ello es su reciente confirmación como cabeza de cartel en Coachella 2026.

En julio sorprendió con Swag, un nuevo álbum con el que se coló de nuevo entre las listas de lo más escuchado en Estados Unidos, gracias a su canción Daisies, producida de lujo por Dijon y el prodigioso Mk.gee.

Solo mes y medio después, lanzó la segunda parte del disco, 23 canciones más en las que refuerza su apuesta por el soft R&B.

Más confesional, aunque sin prescindir de un groove (Speed Demon, Don’t Wanna) casi jacksoniano, con guiños a su recién estrenada paternidad y referencias a una fe religiosa (Story of God) que nunca ha ocultado.

Han pasado apenas cuatro años desde Justice (2021), pero Bieber parece haber encontrado el momento para volcar en Swag todo lo que tenía guardado —incluido el resentimiento hacia su propia industria —y demostrar que no estaba muerto, solo de parranda.

Who Is The Sky?

David Byrne

A sus 73 años, el exlíder de Talking Heads sigue en plena experimentación. El atrevido y juguetón músico publica Who Is The Sky?, un cancionero producido por Kid Harpoon (artífice del mejor disco de Harry Styles) que mezcla humor, filosofía y música sin renunciar a la ligereza que lo define.

Funk, jazz, arrebatos de mariachi, experimentos orquestales y guiños pop conviven con colaboraciones tan dispares como St. Vincent (Everybody Laughs) o Hayley Williams (What Is The Reason For It?).

Who Is The Sky? amplía el universo Byrne con sofisticados arreglos de Ghost Train Orchestra y coros gospel que acentúan su carácter teatral.

Un álbum vitalista y divertido, con letras plagadas de la ironía nihilista que Byrne lleva décadas cultivando y que transitan entre la celebración existencial y la lucidez política, con guiños a la desinformación (The Truth), y metáforas sobre las paradojas de la vida moderna.

Loved

Parcels

Parcels son una de las bandas más interesantes del panorama. Para comprobarlo basta con presenciar alguno de sus conciertos —un despliege de instrumentos, baile y revival setentero—, pero qué importante es ser capaz de transmitir también ese vitalismo contagioso en el estudio.

Algo que consigue con facilidad Loved, tercer álbum de este virtuoso quinteto australiano. Doce temas llenos de melodías pegadizas, sin miedo a fusionar funk, disco y pop.

Sus letras corales —paradójicamente, a veces los grupos más multitudinarios son los más indivisibles—apelan al amor, al hedonismo y a la juventud con la frescura propia de unos veinteañeros pero con destreza veterana.

Thinkaboutit, Yougotmefeeling o Leaveyourlove son canciones perfectas para dar un lametazo a los últimos resquicios del verano.

Sirio B

Soleá Morente

Soleá Morente confirma su vocación de mestizaje con su nuevo álbum, Sirio B. La artista, siempre encasillada en la etiqueta de ser la Morente indie, reinventa de nuevo el flamenco, esta vez a manos del productor Guille Milkyway.

Esa electrónica ochentera, demasiado característica del vocalista de La Casa Azul, se adueña de algunas de las canciones más pop del disco (Ahora o Nunca, Vamos a Olvidar) que también encuentra, entre sintetizadores, espacio para el cante flamenco.



Su herencia familiar está muy presente, con la colaboración de su hermano Kiki Morente a la guitarra y de su madre, Aurora Carbonell, en los coros (NO LIKES), pero en especial con ese homenaje cósmico a su padre, Enrique Morente.

En Mercurio y seda, una de las piezas más especiales del álbum, Soleá recupera la voz de su padre recitando versos de Omega, el disco en el que puso música a los poemas de Lorca. Así, imagina y conforma la primera canción que padre e hija comparten juntos.

Double Infinity

Big Thief

El éxito de los últimos discos en solitario de Adrianne Lenker, líder y vocalista de Big Thief, podría haber augurado un fin cercano de la banda y no la antesala de un poderoso nuevo disco.

Sin embargo, Double Infinity amplía ese universo folk tan acogedor de sus anteriores discos, Capacity (2017) y Masterpiece (2016), y los confirma como verdaderos artesanos de la canción.

Sin estridencias, sin prisas, solo con la cálida voz de Lenker y una producción pulida pero orgánica, la banda firma nueve canciones en las que la melancolía brilla con naturalidad.

El trío, acompañado del multiinstrumentista Laraaji, filosofea poéticamente sobre el sentido de la vida, el individualismo o el cambio climático con su habitual ternura desarmante.

Demian

Teo Planell

Alrededor del colectivo y sello Rusia-IDK (fundado por el polifacético Rusowsky), siempre orbita una serie de artistas en los que merece la pena detenerse: Amore, Tristán! o Teo Planell, que publica este mes su álbum de debut.

Tras una serie de singles y colaboraciones que le abrieron paso en la escena nacional, el joven acaba de publicar Demian, un álbum con tintes literarios.

Inspirado en la novela homónima de Hermann Hesse, su debut narra su proceso de iniciación y autodescubrimiento desde su infancia hasta la madurez.

A sus 21 años, e influido por Bon Iver, Nick Drake y Simon & Garfunkel, Planell presenta once canciones que reflejan una sensibilidad y una pulida producción que le acerca al neofolk que otros artistas como Pablopablo llevan por bandera.

The Art of Loving

Olivia Dean

El segundo álbum de Olivia Dean, una de las nuevas voces del neo-soul británicas, venía precedido de una gran expectación, sobre todo por sus primeros adelantos: Nice To Each Other y Man I need.

La joven cantante, cuyo registro vocal recuerda inevitablemente a otras artistas británicas como Jorja Smith o Raye, despliega aquí esa fusión soul, pop y jazz contemporánea.

Tal y como hizo en su debut, Messy (2023), Dean sigue apostando por letras sinceras, con una mezcla entre lo personal y lo cotidiano.

En The Art of Loving refina su estilo, con una producción más cuidada pero que no pierde pizca de esa calidez y frescura que la caracterizan.

Antidepressants

Suede

Podemos confirmar que Suede está viviendo su segunda juventud. Desde su regreso en 2010, tras separarse en 2003, la banda británica ha mantenido su pulso post-punk intacto.

Así lo demuestra Antidepressants, su décimo álbum de estudio, producido por Ed Buller. La banda británica liderada por Brett Anderson despliega su puro nervio a través de guitarras crudas y atmosféricas, al estilo de Joy Division (Disintegrate) y The Cure (The Sound and The Summer).

Sin perder esa pulsión britpop que les hizo pioneros en los noventa, Suede sigue jugando con la melodía y el ritmo en cortes como Sweet Kid, que guiña a Stone Roses y a su vena más luminosa.

Un disco directo, áspero y mínimamente orquestado, donde la electricidad y la melancolía se funden sin nostalgia, solo con la determinación de seguir avanzando.

Girl Violence

King Princess

Se podría decir que King Princess forma parte de esa nueva ola de pop queer femenino, junto a Chappell Roan y Renée Rapp, que está normalizando las relaciones lésbicas en la industria musical.

Pero si Rapp apuesta por la socarronería pop y Roan por sus guiños teatrales a la cultura drag, Mikaela Straus elige una vía más cruda y directa.

"Nadie dice que las chicas pueden ser violentas", canta en Girl Violence, un disco sobre la violencia y el deseo en las relaciones entre mujeres.

Strauss, que saltó a la fama con 19 años al hacerse viral su single 1950, logra transmitir en este nuevo álbum la complejidad, la tensión y la vulnerabilidad de la experiencia queer sin edulcorantes.

Vie

Doja Cat

Solo un año después de Scarlet, la rapera estadounidense, recién confirmada como cabeza de cartel del Primavera Sound 2026, lanza un nuevo disco.

Vie, su apuesta más pop y retro hasta la fecha, está inspirado en el sonido ochentero y el funk electrónico, explorando el deseo y los claroscuros de las relaciones modernas.

Quince temas producidos por Jack Antonoff, mago del pop y productor de los álbumes más destacados de la última década, que cuentan con colaboraciones estelares como SZA o Karen Elson.

Un disco que consolida a Doja Cat como un icono pop inquieto y camaleónico, capaz de redefinir su sonido.