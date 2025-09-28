Los mejores conciertos de la temporada sinfónica: del regreso de Zubin Mehta al fenómeno Grazinyte-Tyla

La formación ministerial sigue apostando por la división de su ciclo central en apartados historiográficos de indudable importancia didáctica. El primero, El mundo de ayer, tiene como punto de partida la evocación de Viena a través de la mirada de Stefan Zweig y se apoya en obras fundamentales como la ópera Wozzeck de Berg.

El segundo, Tras el telón de acero, estudia la problemática surgida tras el famoso editorial de Pravda en contra de la Sinfonía n.º 5 de Shostakóvich.

El tercero, Lugares e historias, invita a recorrer parajes donde las leyendas han quedado plasmadas en pentagramas reconocidos.

El primer acto de La valquiria de Wagner es una de las músicas elegidas. La nueva creación tiene su sitio: obras nuevas de Carme Fernández Vidal, Colomina, Soutullo, Marisa Manchado o Martínez Campos.

El siempre bienvenido ciclo Focus estará dedicado a Pioneras y exiliadas. Entre las batutas destacamos las de Viotti, Luisi, Nott, Urbanski, Liebreich, González, Pons, González-Monjas y, naturalmente Afkham (en su última temporada al frente de la OCNE).

Se cuenta con tres buenas directoras: Bihlmaier, New y Grazinyte-Tyla. Frank Peter Zimmermann, Gens, Andsnes, Lewis, Capuçon (Gautier), Chamayou, Ferrández o Floristan son algunos de los solistas. Los ciclos Satélites o En familia también han de ser tenidos en cuenta.

El director de orquesta Roberto Gonzalez Monjas. Foto: Marco Borggreve

Orquesta Sinfónica de Galicia

La batuta de Roberto González-Monjas, un músico muy completo y preparado, también estupendo violinista, se mantiene enhiesta y firme al mando de esta excelente formación sinfónica, que dirigirá en contadas ocasiones. Destaquemos entre ellas la del 24 de octubre, en la que va a dirigir Ma mère l’Oye de Ravel y la Júpiter de Mozart y a tocar los Conciertos nº 2 y 3 del genio salzburgués.

Un buen reto, como lo es su siguiente concierto, una semana más tarde, con la Sinfonía Fúnebre de Haydn y el Réquiem del propio Mozart, en la poco conocida versión de Robert Levin. La orquesta recibirá la visita de sus dos antiguos titulares, Víctor Pablo Pérez y Dima Slobodeniouk.

Anotemos la programación inusual de dos sinfonías de Bruckner, la 5.ª y la 9.ª, que dirigirán Eva Olikainen y Thomas Dausgaard. En el campo de la música contemporánea lo más significativo es el estreno por encargo de la Sinfonía n.º 6 de David del Puerto.

Ibermúsica

Importantes y destacadas orquestas y directores, como es habitual, anuncia la añosa entidad creada por el ínclito Alfonso Aijón hace más de medio siglo. Hay que empezar citando a Zubin Mehta, uno de sus más fieles y habituales colaboradores.

El maestro, que ya anda por los 89 años, aunque muy delicado de salud, continúa empuñando la batuta con decisión, claras líneas y temperamento. En atriles, Leonora III y la Sinfonía n.º 8 de Beethoven y la n.º 9 de Schubert por un lado y el Concierto para violín de Bruch (con María Dueñas) y la 4.ª de Chaikovski, por otro.

Programas ideales para su estilo y maneras. Pero hay, por supuesto, otras muy apetitosas ofertas: Sinfónica de la Radiodifusión de Baviera con Simon Rattle (Taras Bulba de Janácek, 7.ª de Bruckner; 2.ª de Schumann, Pájaro de fuego de Stravinski); Staatskapelle de Dresde a las órdenes de Daniele Gatti con dos sesiones de bigote: Encantamiento de Viernes Santo de Parsifal y Preludio y muerte de Isolda de Wagner, Concierto para chelo de Saint-Saëns (con Gautier Capuçon) y La Mer de Debussy.

Enumeremos a vuela pluma otras señaladas presencias: Royal Philharmonic Orchestra con Vasily Petrenko, Le Concert d’Astrée con Emmanuelle Haïm, Sinfónica de Bamberg con Hrusa, Filarmónica Suiza Italiana con Dutoit (y Argerich), Festival de Budapest con Fischer…

La directora Emmanuelle Haïm. Foto: Simon Gosselin

Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña

Una de las cosas que más llaman la atención de esta temporada es el afán viajero del conjunto barcelonés, que, en noviembre, hará escalas en Stuttgart, Hamburgo, Düsseldorf, Bilbao y Donosti con su titular, Ludovic Morlot, al frente y con unos programas variados integrados por obras de Albéniz, Ravel, Miquel Oliu (Pluja, encargo de la Orquesta), Waxman, Wieniawski, Debussy, Mompou, Albéniz, Ravel y Gerhard.

Hay maestros y programas bien pensados, como el que dirige el propio titular el 10 y 12 de octubre: Tres epigramas de Casablancas, Concierto n.º 4 de Beethoven (con Josep Colom), Variaciones para orquesta de Schönberg y Don Juan de Strauss.

Aparte de la obra de Oliu, se estrenará Söma de Igor C. Silva y se escucharán en España por primera vez Swim de Cassandra Miller y Zones of Blue de Olga Neuwirtz.

Por supuesto, hay que mencionar la programación de la Sinfonía Turangalila de Messiaen con el protagonismo directorial de Jonathan Nott y pianístico de Pier-Laurent Aimard.

Palau de la Música de Valencia

Variada y copiosa programación la de este organismo que, como tiene por costumbre, alterna los conciertos de la Orquesta de Valencia con aquellos que ofrecen otras formaciones (algunas presentes en otros carteles, como los de Ibermúsica).

Hay que destacar la inclusión de algunas importantes obras sinfónico corales o líricas: King Arthur de Purcell por Vox Luminis; Mesías de Haendel a las órdenes de Aarón Zapico; Pasión según San Mateo de Bach por el grupo Pygmalion; Il Giustino de Vivaldi por la Freiburger Barockorchester; Vespro della Beata Vergine de Monteverdi por las huestes de la Capella de Ministrers de Carles Magraner…

Anotemos asimismo un Don Giovanni de Mozart semiescenificado con la orquesta de la casa dirigida por Francesco Corti. En el ámbito de lo contemporáneo hay que citar el estreno de un concierto para timbales de Óscar Navarro y el de Medea de Sánchez Verdú (con Ángeles Blancas).

Palau de la Música Catalana

Muy copiosa es la cosecha recogida y administrada por los rectores de esta entidad, que no dan puntadas sin hilo. Tenemos conciertos alusivos a los 150 años del nacimiento de Falla o del pianista Ricardo Viñes; o los 100 de la muerte de Gaudí.

Los compositores residentes este curso son la mexicana Gabriela Ortiz y el barcelonés Josep Ollé, de quien se estrena un Te Deum con motivo de la clausura del Milenario de Montserrat.

También se estrenan dos obras dedicadas a conmemorar el centenario del gran arquitecto barcelonés: Els set somnis de Gaudí de Olivia Pérez-Collellmir y Gaudí de Guinovart. Claro que no se descuidan terrenos con programas taquilleros y orquestas, directores y solistas de primer rango: sinfónicas de Baviera, Londres y Budapest con sus titulares. Lang Lang, Radvanovsky y un largo etcétera.

La organista Montserrat Torrent. Foto: Ministerio de Cultura

Orquesta de la Comunidad de Madrid

Continúa la directora mexicana Alondra de la Parra, actual titular, tratando de confeccionar una programación didáctica y variada, no ajena a lo nuevo. Esto último lo tenemos con la presentación en España de El banquete nupcial de Hiawatha de Samuel Coleridge Taylor (1875-1912), de la Sinfonía imposible de Arturo Márquez y, sobre todo, con el estreno mundial, por encargo, de La laguna de los pájaros del siempre bienvenido Mauricio Sotelo.

Tendremos composiciones de Mozart, Haydn, Schubert, Mendelssohn o Strauss. Del siglo XX, se programan algunas de Shostakóvich (50 años de su muerte), Khachaturian y Duruflé. Hay que fijarse en la presencia de tres batutas femeninas (además de la titular): Joanna Carneiro, Laurence Equilbey y Mein-Ann Chen. Se mantienen las actividades educativas y se da cancha a la Joven Orquesta.

Centro Nacional de Difusión Musical

Este organismo mantiene las coordenadas implantadas en su día por su primer director, Antonio Moral, muy bien guardadas y desarrolladas por su sucesor, Francisco Lorenzo. Esta temporada se anuncian 250 citas musicales (179 conciertos y 71 actividades pedagógicas), lo que supone un incremento respecto a la pasada temporada.

Como siempre, el apartado más reluciente es el dedicado a la música barroca, conocido y apreciado con el título Universo Barroco, que ofrece novedades y títulos de alto interés empezando por algunos de Alessandro Scarlatti, de cuya muerte se cumplen 300 años y que serán servidos por algunos de los mejores conjuntos especializados: Vespres d’Arnadi (residente este año), (Il Mitridate Eupatore) y Los Elementos (Colpa, Pentimento e Grazia), entre otros.

El compositor residente es el austriaco Georg Friedrich Haas, un servidor del microtonalismo y de la experimentación sonora. El artista residente es el pianista Pierre-Laurent Aimard, cada vez más presente en España. Alucinante la comparecencia de la organista Montserrat Torrent con sus 100 años.

Fundación Excelentia

Las obras más conocidas y relevantes del repertorio clásico aparecen año tras año en la programación de esta fundación. Ahí tenemos, por ejemplo, el concierto del 9 de octubre en el que la notable pianista rusa Polina Osetinskaya se lucirá en el taquillero y melódico Concierto n.º 2 de Rajmáninov. La base sinfónica la aporta la Orquesta de Santa Cecilia, que es la de la fundación.

Hay dos sesiones con los Conciertos de Brandenburgo de Bach. Otra que reúne la Obertura Genoveva de Schumann y el Réquiem de Mozart. Y no falta la Novena de Beethoven. Interesante es sin duda la presencia del antiguo concertino de la Filarmónica de Berlín, Guy Braunstein, ahora en misiones directoriales, que acompañará en el Concierto para violín del genio de Bonn a Kevin Zhu.

Orquesta Sinfónica de Castilla y León

La formación mantiene sus constantes bajo la autorizada batuta de Thierry Fischer, director seguro de gesto claro. Hay que apuntar entre lo más destacado algunas obras muy interesantes de nuevo cuño. Como Hímnica de Francisco Coll, que ha tratado con ella de "representar la vida en toda su belleza y también en su fealdad".

A su lado colocamos Icarus de Lera Auerbach, que se estrena en España, al igual que Rainphase de Sabina Fischer. También aquí se interpreta la Novena de Beethoven con Fischer en el podio. Un lugar que ocupan en otros conciertos variadas batutas, las de tres damas entre ellas: Gemma New, Elin Chan y Katarina Wincor.

Auditorio de Oviedo

El ciclo Conciertos del Auditorio alcanza la 27.ª edición. Concurren grandes nombres de la dirección y formidables conjuntos orquestales: Mehta (al que se rinde homenaje), Christie, Fischer... West-Eastern Divan, La Cetra, Les Arts Florissants, Il Pomo d’Oro, Concentus Musicus, Mahler Chamber...

En cartel obras líricas imperecederas: Giulio Cesare, Ariodante (ambas de Haendel), Stabat Mater de Rossini. Por su lado, las Jornadas de Piano Luis G. Iberni (34ª edición) acogerán a Yuja Wang, Jan Lisiecki y Dénes Várjon.

Hay otras citas muy atractivas, como la siempre tan bien hilvanada temporada de la Fundación Juan March. O la tejida con mimo de la Universidad Autónoma. O el despliegue de energía juvenil y virtuosa de la JONDE. En la capital, además, ofrecen una provechosa actividad la Orquesta y Coro de la RTVE y la Orquesta Sinfónica de Madrid, así como la asociación concertística La Filarmónica, con Currentzis como bandera.

Sobresalen también las programaciones 'isleñas' de la Filarmónica de Gran Canaria y la Sinfónica de Tenerife. Y la tan ambiciosa de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS).