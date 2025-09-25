The Cure, Doja Cat, The xx y Gorillaz encabezan el cartel del Primavera Sound 2026

El guitarrista y vocalista de la banda británica de rock ‘The Cure’, Robert Smith, durante una actuación en el Palau Sant Jordi. Foto: Lorena Sopêna / Europa Press

The Cure y The xx, Doja Cat y Gorillaz encabezan la 24ª edición del Primavera Sound, que se celebrará en Barcelona del 3 al 7 de junio de 2026.

El regreso de The Cure, encabezados por Robert Smith y su inconfundible romanticismo oscuro, junto al esperado retorno de The xx, marca uno de los grandes acontecimientos de esta edición del Primavera Sound. Ambas bandas británicas vuelven a subirse a los escenarios tras casi diez años de ausencia.

Junto a ellos estará Gorillaz, el proyecto virtual de Damon Albarn, y la rapera estadounidense Doja Cat, que confirma su estatus de estrella global y desplegará el nuevo material de su esperado álbum.

Cartel del Primavera Sound 2026.

Massive Attack debuta en el festival, mientras My Bloody Valentine aporta el ruido y las atmósferas del shoegaze clásico.

Addison Rae encarna el fenómeno pop-viral de TikTok; Skrillex y Peggy Gou garantizan una fuerte presencia electrónica —junto a nombres como Carl Cox y Overmono—, y PinkPantheress sigue marcando tendencia en el pop alternativo británico.

Completan la propuesta artistas como el canadiense Mac DeMarco, referente del indie y “slacker rock”, conocido por su sonido relajado y una discografía que incluye Salad Days y Here Comes the Cowboy.

Por otro lado, actuarán Ethel Cain, revelación estadounidense, mezcla pop oscuro y narrativas casi cinematográficas sobre la América rural, mientras que Big Thief se ha consolidado como una de las bandas de folk-rock y americana más aclamadas de los últimos años con trabajos tan celebrados como U.F.O.F. y Dragon New Warm Mountain I Believe In You.

El festival acogerá también el concierto de Wet Leg para presentar su último disco, moisturizer, que ha alcanzado el número uno en las listas británicas por encima de clásicos como Oasis, confirmando el salto de la banda al olimpo del indie internacional.

Lola Young, joven talento soul británico nacido de Internet, y la rapera Little Simz, figura central del hip hop alternativo, que presentará su último álbum Lotus.

Blood Orange, alias del multiinstrumentista Dev Hynes, es sinónimo de elegancia y eclecticismo, fusionando R&B, pop y electrónica, llega al festival tras publicar un nuevo y aclamado trabajo, Esexx Honey.

El festival catalán también contará con Father John Misty, alter ego de Josh Tillman, conocido por sus letras cáusticas y su folk-rock irónico y elegante, mientras que Slowdive, pioneros del shoegaze, siguen expandiendo su universo etéreo con una nueva generación de seguidores.

Finalmente, entre las propuestas más polémicas y originales, destacan los norirlandeses Kneecap, famosos por su rap bilingüe —en inglés y gaélico— y su compromiso provocador con la actualidad social y política.

La escena nacional destaca con Bad Gyal, reina del dancehall español, y Guitarricadelafuente, referente del folk pop nacional.



Junto a ellos, talentos jóvenes como Ralphie Choo y Rusowsky, vinculados al colectivo Rusia-IDK, y Rojuu, voz clave del urban pop digital, demuestran el dinamismo y frescura del panorama español actual.