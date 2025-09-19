Jorge Ilegal anuncia que tiene cáncer: la banda cancela la gira de su último álbum 'Joven y arrogante'

La banda asturiana Ilegales ha comunicado la cancelación de todos sus conciertos previstos para los próximos meses, una decisión que responde a la noticia sobre la salud de su líder y fundador, Jorge Martínez (Avilés, 1955), conocido en el mundo del rock como Jorge Ilegal.

Hace apenas unos días, el propio músico dio a conocer que le ha sido detectado un cáncer, lo que le obliga a someterse a una intervención quirúrgica y a un tratamiento médico que incompatibiliza cualquier tipo de actividad artística.

Ilegales estaba presentando su álbum Joven y arrogante, un disco fiel a su espíritu combativo, con una gira que recorría numerosas ciudades españolas y tenía fechas en festivales y en México.

El tour incluía paradas en Sevilla, Murcia, Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela, Jaén, Mallorca, Gijón, así como conciertos especiales en la Ciudad de México y Puebla.

A sus 70 años, Jorge Ilegal sigue siendo una de las figuras más icónicas y combativas del rock español. Líder y fundador de Ilegales, ha mantenido intacta su actitud desafiante y su alma joven, defendiendo la "arrogancia" y la pasión en cada concierto.

Su último disco, Joven y arrogante, decimotercer álbum de estudio, condensa en diez canciones directas una mirada crítica sobre la salud mental, el progreso y la lucha cotidiana, manteniendo el espíritu combativo con el que la banda debutó en 1982 con Tiempos nuevos, tiempos salvajes.

Pronto, la banda se situó como referente en la música de nuestro país gracias a la crudeza de su sonido y a unas letras con carga social y humor negro.

Sin embargo, el poder de convocatoria de Ilegales se ha renovado en los últimos años. Como aseguró el propio Jorge Ilegal a El Cultural: "Es curioso, porque nuestro público solía estar entre los 40 y los 60 años, pero ahora está entre los 18 y los 40".

Anoche, durante su actuación en La Revuelta, Loquillo, amigo y compañero de Ilegal, le dedicó su tema Feo, fuerte y formal.

La complicidad entre ambos se ha forjado tanto en los escenarios como fuera de ellos: Loquillo ha colaborado como invitado en el último disco de Ilegales y juntos han compartido canciones, giras y gestos de camaradería.

A lo largo de más de cuatro décadas, trece discos de estudio y dos sellos discográficos propios (Discóbolo Records en los 80 y La Casa del Misterio en los años 2000), la banda ha experimentado cambios de formación, tanto en el bajo como en la batería, manteniendo siempre a Jorge Martínez como líder y voz principal.

Entre los músicos más relevantes figuran Íñigo Ayestarán, Willy Vijande, Alejandro Blanco y Alejandro Espina en el bajo, y David Alonso y Jaime Belaústegui en la batería; la formación más reciente incluye también a Mike Vergara en los teclados.