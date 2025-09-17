El compositor Francisco Coll y el director de orquesta Pablo Heras-Casado, Premios Nacionales de Música 2025

El jurado de los Premios Nacionales de Música 2025 ha otorgado el galardón de Composición al compositor y director Francisco Coll (Valencia, 1985), y el de Interpretación al director Pablo Heras-Casado (Granada, 1977).



Estos premios, concedidos anualmente por el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), están dotados con 30.000 euros cada uno.



El jurado ha destacado la capacidad de Coll para encontrar una voz propia arraigada en la cultura española, en la que vanguardia y tradición se unen mediante un marcado lirismo, permitiéndole conectar con un público amplio.

Además, el jurado puso en valor el estreno de obras relevantes a lo largo de 2024, como su Concierto para Violonchelo, interpretado por Sol Gabetta en los BBC Proms de Londres, y Ciudad sin sueño, para piano y orquesta, presentada en Reino Unido por Javier Perianes y la London Philharmonic Orchestra.



El jurado también mencionó la interpretación de sus obras por conjuntos destacados como la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Lucerna y la London Sinfonietta.

Por su parte, sobre Pablo Heras-Casado, el jurado subrayó su trayectoria internacional indiscutible, con invitaciones regulares a las más reconocidas orquestas y salas del mundo, y especialmente por el hito de haber sido invitado como director al Festival de Bayreuth en tres ocasiones, siendo la primera batuta española en volver a dicho evento alemán.



La carrera de Heras-Casado ha sido reconocida con premios importantes dentro y fuera de España, incluyendo el galardón por su grabación de la Cuarta Sinfonía de Bruckner en 2024.

Heras-Casado es uno de los directores de orquesta españoles más internacionales y versátiles. Tras iniciar sus estudios de piano a los nueve años en el Conservatorio Victoria Eugenia de Granada y formarse en dirección con maestros como Harry Christophers y Christopher Hogwood, complementó su educación con Historia del Arte.



Desde joven se mostró interesado por la música antigua, fundando en 1994 la Capella Exaudi y especializándose en repertorio barroco, pero desarrolló su carrera abarcando todos los géneros y épocas, desde la creación de la Orquesta Barroca de Granada y el Ensemble Sonora para música contemporánea, hasta obras de gran calado sinfónico y lírico.

Debutó en Estados Unidos en 2008 con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el Carnegie Hall de Nueva York y la New World Symphony, y ha dirigido repertorio fundamental en los escenarios más prestigiosos del mundo, como la Novena de Beethoven con la Staatskapelle de Berlín y la Sinfónica de Viena, así como óperas de Verdi, Carmen y Rigoletto en la Metropolitan Opera House de Nueva York.

Como principal director invitado del Teatro Real desde 2014, ha triunfado en su labor al frente de la tetralogía wagneriana El anillo del nibelungo y en el estreno absoluto de la ópera El público de Mauricio Sotelo. "Los iconos culturales como el anillo hay que revisarlos constantemente. Y no vale la repetición o la mímesis", aseguró el director a El Cultural sobre la necesidad de renovar constantemente la mirada sobre las grandes obras.

Ha dirigido grandes orquestas como la Filarmónica de Viena, Berlín, Royal Concertgebouw, BBC Philharmonic, Dresden Staatskapelle, NHK Symphony Orchestra y la Academia de Santa Cecilia, entre otras.

"El premio al que estoy acostumbrado es al más inmediato: el aplauso del público tras un concierto o una ópera", reconoció el artista a El Cultural.

Destaca por su capacidad para alternar música sinfónica, ópera y barroca con maestría y por su personalidad polifacética.

En 2023 fue el primer español en inaugurar el Festival de Bayreuth con “Parsifal” y ha sido invitado por tres años consecutivos, hecho histórico en el mítico festival wagneriano.

Por su parte, Coll García es uno de los compositores españoles más destacados y con mayor proyección internacional de su generación.

Se formó en los Conservatorios de Valencia y Madrid antes de trasladarse a Londres en 2008, donde trabajó con Thomas Adès, de quien ha sido su único alumno, y con Richard Baker en la Guildhall School of Music and Drama.

En Londres obtuvo un máster en composición con distinción y fue galardonado con el Ian Horsburgh Memorial Prize.

Su música, que fusiona vanguardia y tradición y está marcada por un lirismo característico, ha sido interpretada por orquestas y conjuntos de referencia mundial como la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Lucerna y el Ensemble Modern.