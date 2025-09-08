Lady Gaga, Ariana Grande y Sabrina Carpenter, grandes vencedoras en los MTV Video Music Awards

Lady Gaga, Ariana Grande y Sabrina Carpenter en distintos momentos de los MTV VMA 2025, celebrados este domingo en el UBS Arena de Nueva York. Fotos: Reuters/Brendan Mcdermid//EFE/Octavio Guzmán

Lady Gaga ha sido la gran vencedora de los MTV Video Music Awards, los premios de la influyente cadena de televisión musical, celebrados este domingo en el UBS Arena de Elmont, Nueva York.

La compositora y cantante neoyorquina de 39 años llegó como la artista más nominada —12 candidaturas en total— y se llevó el premio a Artista del Año, además de Mejor Dirección y Mejor Dirección Artística por "Abracadabra", así como Mejor Colaboración por “Die With a Smile”, junto a Bruno Mars.

Gaga, que lidera el pop mundial tras el éxito de su álbum Mayhem, entregó una actuación impactante en la que brilló con su single “Abracadabra” y “Dead dance”.

Durante la gala, que contó con la leyenda del rap LL Cool J como maestro de ceremonias, Ariana Grande confirmó su reinado pop al llevarse tres estatuillas, incluyendo la de Vídeo del Año por "Brighter Days Ahead", Mejor Canción Pop y Mejor Vídeo Largo. Sobre el escenario, Grande demostró su poderío vocal y escénico.

Sabrina Carpenter fue otra de las grandes triunfadoras, llevándose Mejor Álbum por “Short n’ Sweet”, Mejor Artista Pop y Mejores Efectos Visuales por “Manchild”. Su sensual puesta en escena con “Tears” y la referencia a The Rocky Horror Picture Show destacaron entre las actuaciones de la noche.

Del resto de premios, destacaron Rosé y Bruno Mars con el reconocimiento a Canción del Año por “Apt.”, afianzando las colaboraciones de gran escala como tendencia imparable.

Tate McRae, premiada por Canción del Verano ("Just Keep Watching") y Mejor Edición, mantuvo la atención con su energético show de “Revolving Door” y “Sports Car”.

Por su parte, Doechii se consolidó como estrella emergente del hip-hop, ganando en su género y por la Mejor Coreografía con "Anxiety".

Alex Warren fue elegido Mejor Artista Nuevo tras una actuación que confirmó su proyección como figura de próxima generación.

La gala de los VMAs 2025 también destacó por los reconocimientos honoríficos. Mariah Carey recibió el Video Vanguard Award por toda su carrera, marcando su legado con un mix en vivo de sus grandes éxitos y anticipando su nuevo disco.

Ricky Martin, por su parte, fue homenajeado como el primer Latin Icon Award, un momento histórico marcado por una actuación con un popurrí de sus clásicos que comenzó descendiendo desde el techo en una plataforma y en la que no paró de bailar por el escenario acompañado por una decena de bailarines.

Uno de los momentos más emotivos llegó durante el homenaje al fallecido Ozzy Osbourne, leyenda del heavy metal, quien recibió una sentida ovación. La interpretación estuvo a cargo de pesos pesados de la escena rock como Steven Tyler, Joe Perry, Nuno Bettencourt y Yungblud, recordando la influencia imperecedera de Osbourne.

En lo escénico, los MTV VMAs 2025 apostaron por la fusión entre grandes producciones y las nuevas voces que marcan el devenir musical. Hubo actuaciones de Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Post Malone y J Balvin con DJ Snake, entre muchas otras.