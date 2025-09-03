Radiohead vuelve a Madrid tras 22 años con cuatro conciertos en noviembre

El músico inglés Thom York actúa con el proyecto musical The Smile en el festival Primavera Sound, en el Parc del Fòrum, a 10 de junio de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). Firma: David Zorrakino / Europa Press.

La mítica banda de rock alternativo Radiohead regresará a la capital con cuatro conciertos los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre en el Movistar Arena. Las fechas en la capital darán el pistoletazo de salida a una gira que pasará también por Italia, Reino Unido, Dinamarca y Alemania, así lo ha confirmado la promotora del grupo británico Doctor Music Concerts.

Para evitar un colapso en el tráfico de su página web, será necesario el registro previo en radiohead.com, el cual abrirá este viernes 5 de septiembre a las 11:00 h y cerrará 72 horas después, el domingo 7 a las 23:00 h. La venta de entradas comenzará el 12 de septiembre.

En un mensaje dirigido a sus fans este miércoles, Philip Selway, de Radiohead, ha dicho confirmado que el año pasado se reunieron para ensayar, "solo por el gusto de hacerlo".

"Después de una pausa de siete años, nos sentó muy bien volver a tocar las canciones de nuevo y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros cinco", ha continuado, según el comunicado.

Una reunión que hizo que "quisiéramos dar algunos conciertos juntos, así que esperamos que vengáis a alguna de las próximas fechas. Por ahora, serán solo estas, pero quién sabe a dónde nos llevará todo esto".

La vuelta de Radiohead a los escenarios lleva rumoreándose desde inicios de años con la aparición simultánea en varias ciudades de carteles y de unas octavillas con una ilustración y el nombre del grupo británico, en las que, según el lugar, aparecían también diferentes fechas de la gira.

Una de las personas que ha publicado la imagen de estas octavillas con las fechas de Madrid ha sido Daniel Arranz, responsable de contenido online de Last Tour, que llevó, por ejemplo, la última gira de Taylor Swift en España.

El grupo se convirtió en los años 90 en una de las bandas más respetadas del rock alternativo gracias a temas como Creep, un clásico lanzado en 1992, y discos como el de su debut, Pablo Honey (1993), y, sobre todo, Ok Computer (1997) y Kid A (2000), dos de sus trabajos más reverenciados.

Su actitud a menudo rebelde y contestataria con los ritmos y usos de la industria comercial, que les hizo por ejemplo lanzar de manera independiente ya su álbum In Rainbows (2007), aún en plena cresta de la ola, no hizo sino acrecentar su leyenda.

Ocupados en proyectos paralelos, como la banda The Smile con dos de sus miembros, sus reuniones en los últimos años se fueron espaciando cada vez más. Así, su trabajo de estudio más reciente, 'A Moon Shaped Pool', data de 2016, tras el que ofrecieron hasta 2018 la que ha sido hasta ahora su última gira para presentarlo en vivo.