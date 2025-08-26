Muere Manolo de la Calva a los 88 años, "alma del Dúo Dinámico" y pionero de la música pop en España

El compositor e intérprete Manuel de la Calva, miembro de El Dúo Dinámico, ha fallecido a los 88 años en el Hospital Anderson de Madrid. Su compañero en el emblemático grupo, el compositor Ramón Arcusa, ha sido el encargado de comunicar la noticia del fallecimiento.

Arcusa ha explicado que sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace tres años, en el que se desplomó. Con todo, durante este tiempo se mantuvo "positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco" contra la enfermedad, ha añadido su compañero en el Dúo Dinámico.

"Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida", ha lamentado Arcusa, que no ha olvidado el agradecimiento a su amigo "por tanto". "Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos", ha apuntado.

De momento se desconoce el lugar en el que será instalada la capilla ardiente de De la Calva, que atesora un gran número de éxitos desde sus inicios a finales de los años 50, como Perdóname, Amor de verano, Esos ojitos negros, Resistiré, Quince años tiene mi amor y Mari Carmen, lo que convirtió al grupo en pionero de la música pop en España.

El Dúo Dinámico, que arrastraba más de 65 años de trayectoria, cuenta con decenas de canciones que forman parte de la banda sonora de varias generaciones de este país.

"Son canciones que han acompañado los cambios que se han vivido en España y que evidencian la transcendencia que tiene el creador para una sociedad", expresó el presidente de SGAE, Antonio Onetti, cuando el grupo fue reconocido en 2024 con la Medalla de Honor que concede la institución.

Una de ellas es, sin duda, la mencionado Resistiré. La canción, utilizada por Pedro Almodóvar en la secuencia final de Átame, se convirtió en un himno para insuflar ánimos durante la pandemia.

"En una etapa dramática, en los tiempos más duros del coronavirus, confinados en nuestras casas y en un momento de tremenda incertidumbre para la ciudadanía, nos sirvió de guía, de motivación y de unión. Nos agarramos a la cultura y a las emociones que nos transmitía esta canción cada día, un himno a la supervivencia", dijo Onetti.

Manuel de la Calva conoció a Ramón Arcusa, cuando ambos todavía eran unos adolescentes, en la empresa de motores de aviación Elizalde, donde habían entrado a trabajar. Influenciados por los referentes de su época, a finales de 1958 se presentaron públicamente a través de la radio. El nombre original del dúo fue The Dynamic Boys, pero el presentador del programa lo castellanizó como Dúo Dinámico.

Arrancó así una trayectoria artística marcada por innumerables éxitos en plena dictadura. Las primeras composiciones corresponden a algunas versiones de clásicos estadounidenses, pero pronto empezaron a alumbrar temas propios, entre los que, al inicio, aparecía Quince años tiene mi amor.

No tardarían en dar el salto a América. En los primeros años 60, además, participaron como protagonistas en algunos largometrajes como Búsqueme a esa chica (1964) o Una chica para dos (1966).

Se convirtieron en precursores del fenómeno fan en España gracias a una estética identificativa, cuajada en el imaginario colectivo con sus chalecos rojos. Sin embargo, su verdadera sella de identidad, por la que han pasado a ha historia, es su propio repertorio. Además de las canciones mencionadas, destacan Quisiera ser, con el que quedaron segundos en el Festival de Benidorm de 1961, y La la la, la canción con la que Massiel logró la victoria para España en Eurovisión 1968.

En 2014, el dúo recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical, en reconocimiento a su trayectoria, que se sumó a otros galardones como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2010).

Paralelamente a su carrera en el Dúo Dinámico, Manuel de la Calva fue también compositor, arreglista o productor para otros artistas como Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo o Massiel, y llegó a registrar más de 560 títulos en SGAE, entidad de la que fue socio desde octubre de 1960.