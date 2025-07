Jonathan Nott, nuevo director musical del Liceu de cara a la temporada 2026-2027

J. C.

El maestro británico Jonathan Nott será el nuevo director musical titular del Gran Teatre del Liceu a partir de la temporada 2026-2027 y durante cinco temporadas.

Tras doce años como director titular de la Orquesta Sinfónica de Tokio, Nott recala en la institución catalana para tomar el relevo del actual director, Josep Pons, después de catorce años al frente de la Orquesta del Teatro. Pons pasará a ser director musical honorario del coliseo de la Rambla a partir de la misma temporada 2026-2027.

Según ha informado este miércoles el Liceu, la trayectoria de Jonathan Nott, marcada por un "profundo magisterio y una sensibilidad contemporánea", traza un viaje sonoro que va desde Mozart y Schubert hasta Mahler, Bruckner y Shostakóvich, y alcanza los límites de la creación contemporánea.

Nott, que actualmente es también director musical y artístico de la Orchestre de la Suisse Romande, fue el impulsor del prestigioso Concurso de Dirección Gustav Mahler y fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Bamberg.

Considerado uno de los nombres indiscutibles de la dirección orquestal a escala internacional, Nott destaca por una personalidad artística propia e inconfundible, por su gran capacidad comunicativa y por una manera de hacer música que va más allá del sonido.

Nott, que destaca por el método puramente artesanal en la construcción de orquestas, una labor casi de orfebrería, es un creador de relatos musicales originales y un generador de estímulos que conectan con el público desde múltiples dimensiones.

Músico comprometido con su tiempo, se identifica plenamente con los valores del Liceu, una institución que hoy "celebra con ilusión su llegada y da paso a un nuevo capítulo con la mirada puesta en la excelencia".

"Este nombramiento representa para mí un gran privilegio y todo un honor. Desde mi infancia he estado profundamente vinculado al mundo del canto y la ópera, y siempre que he tenido la oportunidad de dirigir en Barcelona he sentido una conexión muy especial con su público", confiesa Nott en unas declaraciones recogidas por el propio Liceu.

Nott señala que hace apenas dos semanas pudo asistir en el Liceu a una representación de Rusalka de Dvořák, interpretada por su "magnífica orquesta y coro" bajo la dirección de Josep Pons y "la complicidad entre los músicos y la energía que transmiten fueron absolutamente inspiradoras".

"Recibir la propuesta de asumir la dirección musical del Gran Teatre del Liceu ha sido un honor inmenso y una responsabilidad que asumo con gran entusiasmo. Estoy deseando reencontrarme con este gran equipo al inicio de la temporada 2026-2027 y emprender este enriquecedor viaje juntos", apunta el director.

Tras darse a conocer el nombramiento, Josep Pons ha apuntado que se trata de "un gran acierto y de una excelente noticia tanto para el Teatro como para el mundo musical de nuestro país". El todavía director considera que el Liceu ha atinado "con una cuidada selección, de manera discreta y, por primera vez, con el concurso de la Orquesta en este proceso".

Pons ha tenido también palabras para su sucesor: "Se encontrará con un gran Teatro, con unos cuerpos musicales de primer orden, llenos de ilusión y ganas de hacer la mejor música posible".

Destacada trayectoria internacional

Entre sus proyectos recientes destacan la producción de Saint François d’Assise de Messiaen, dirigida por Adel Abdessemed en Ginebra, la Séptima de Mahler con la New Japan Philharmonic, dos conciertos con la Filarmónica de Berlín con obras de Mazzoli, Eötvös e Ives, y una gira por Alemania con la Junge Deutsche Philharmonie, de la cual fue director principal entre 2014 y 2024.

Después de la Gala de Año Nuevo con la Orchestre de la Suisse Romande (OSR), Nott comenzó 2025 dirigiendo la SWR de Stuttgart, seguida de la WDR Sinfonieorchester Köln, la Dresdner Philharmonie, una versión completa de Die Fledermaus en el Festival de Primavera de Tokio, la Tonhalle Orchester Zürich, y actualmente se encuentra de gira por Asia con la OSR.

Jonathan Nott cuenta con un extenso catálogo discográfico, que incluye la obra orquestal completa de Ligeti con la Filarmónica de Berlín y Das Lied von der Erde de Mahler con la Filarmónica de Viena y Jonas Kaufmann.

Sus grabaciones con la Orquesta Sinfónica de Bamberg incluyen obras de Janáček, Bruckner, Wagner (con Klaus Florian Vogt), así como la integral sinfónica de Schubert y Mahler.

Esta última recibió el Internationaler Schallplattenpreis Toblacher Komponierhäuschen 2009 y el premio MIDEM a la mejor grabación clásica 2010 (por la Novena de Mahler), y el reconocimiento de "mejor Quinta de Mahler en disco" según la revista francesa Classica en febrero de 2022.