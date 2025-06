Sabino Méndez: "El mundillo cultural lo manejan los niños bien y el talento siempre se queda en el barrio"

¿Qué libro está leyendo?

Ando repasando los cuentos de Cortázar. Son excepcionales, superiores. Rayuela no me entusiasma, pero es en sus cuentos donde demuestra toda su grandeza de genio.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Los libros nos traen informaciones sobre el mundo que no tienen precio, pero pobre del infeliz que espere que le arreglen la vida. Ha sido la experiencia con los demás lo que me ha hecho comprensivo con la complejidad de la vida. Y, en ese sentido, esas informaciones que nos facilitan los libros son una ayuda excepcionalmente valiosa.

Un acontecimiento que le habría gustado vivir in situ.

Las primeras grabaciones de Sam Phillips en la Sun Records. Debía ser un momento de exploración, creatividad y desafío a las normas vigentes impagable.

¿Qué idea de la Movida pretende transmitir la exposición de la SGAE?

Pretende ser tan solo un índice de todos los campos que abarcó, para que cualquier público actual pueda explorar a su gusto cualquiera de esas facetas indexadas.

¿Cómo resumiría lo que fue la Movida para usted?

El privilegio de la más pura casualidad. Haber tenido la suerte de haber vivido mi juventud en un momento en que un vacío de poder dejó por un rato a los más jóvenes sin controlar y eso provocó una de las tendencias más ácratas de finales del siglo veinte.

Madrid fue una fiesta. Y Barcelona también, ¿no?

Pero duró menos que en Madrid, tres o cuatro años, porque en Cataluña llegó enseguida al poder el chico de las banderas, el himno y los tambores que prohibía burlarse de las tradiciones como se burlaba la Movida.

¿Con qué se deberían quedar los jóvenes hoy de aquella gran jarana?

Con aquello que más les guste de todo ese gran índice en cada caso. Esa era la intención que animaba a la Movida: el placer rabiosamente individual.

Lamenta que todavía no se ha reconocido su alcance en su justa medida. ¿A qué cree que se debe?

No soy de los que la sobrevaloran, ni de los que la menosprecian. Simplemente me limito a señalar que si sigue provocando controversia es porque aún influye. Sus ecos son muy largos. Pero me abstengo de valoraciones que luego no sirven de nada. Bien mirado, si nos ponemos a hacer valoraciones del Romanticismo, descubriríamos que fue una memez. Se equivocaron en todo. Pero es imposible negar su importancia.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.



Tiempos nuevos, tiempos salvajes, de Los Ilegales. Define a la Movida como nunca.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Viviría eternamente en los universos de Billy Wilder, Mankiewicz, Stanley Donen y John Ford. No aguantaría ni un momento dentro de una canción de Taylor Swift. Le metería un pico.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Pues que, como siempre, lo manejan los niños bien. Sancionan lo que está bien y lo que está mal. Y el talento siempre se queda en el barrio. Trate de encontrar un pintor informalista que no venga de familia con mucho bolsillo y verá.

Una obra o autor sobrevalorado.

Tarantino sin duda. Y mira que me gusta, pero es así.

Un placer cultural culpable.

Ser un hortera.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

Vi la de la Movida y luego hui con mi moto a las montañas: debió comisariarla un loco…

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

No. Porque lo propio del humano es la imprevisibilidad y la inteligencia artificial no es imprevisible.

España es un país…

Divertidísimo. Aunque, últimamente, EE.UU. está ya casi amenazando nuestro liderazgo en lo circense.