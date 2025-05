Guitarricadelafuente: "Hay un prejuicio sobre la sexualidad. Se piensa que si enseñas carne, te estás vendiendo"

Álvaro Lafuente Calvo (Benicasim, 1997) tiene algo de Cupido. Y no solo por su aspecto. Si en La cantera (2022), su primer disco, le vimos como un querubín inocente aferrado a su infancia mágica en las Cuevas de Cañart, en Spanish Leather, su nuevo disco, aparece como un efebo aventurero, dispuesto a enfrentarse a horizontes quijotescos, y con la piel cada vez más curtida por la vida adulta, el amor y el deseo.

Embarcarse en este viaje desconocido y dejar atrás la pureza que envolvía a su alter ego, Guitarricadelafuente, se debe más bien al paso del tiempo que a una verdadera voluntad de cambio. "No buscaba romper con este mundo onírico y romántico", cuenta el músico a El Cultural, "porque creo que lo poético se encuentra también en que haya menos capas y en la inmediatez de lo directo, de lo que no tiene artificio".

Elegir la sencillez frente a la artificialidad se ha convertido en el sello distintivo del artista valenciano, una de las voces más singulares del folclore hispano contemporáneo. Forma parte de una generación de cantautores del siglo XXI, —en la que también se incluyen Pablo Drexler (Pablopablo), Teo Planell y Tristán Rodríguez (Tristán!), muy presentes en la producción y composición de este disco—que se alejan de la caduca imagen trovadoresca y no buscan el folclore en el pasado, sino en el presente y sobre todo en el futuro.

"Tenemos tantas facilidades para acceder a la música que lo representativo del cantautor de hoy es el do it yourself", asegura Lafuente. Para él, componer por primera vez a muchas manos ha sido liberador, "porque cuando estás escribiendo para ti, tienes más miedo de decir ciertas cosas. Cuando te juntas con amigos y con otra gente a escribir, cada uno comparte esas cosas que no puede decir pero que sí calzan en la boca de otra persona".

Quizá por eso el músico se haya atrevido a presentar este proyecto con una canción abiertamente queer: Full time papi. Un single que, a primera escucha, choca con todo lo que había hecho antes, pero que, en el contexto del álbum, es simplemente una evolución lógica, casi inevitable, en su camino artístico.

Álvaro Lafuente Calvo, Guitarricadelafuente, en Madrid. Cristina Villarino

Ya no hay tanta ambigüedad en sus letras —"No hace falta ser marica pa salir en Vogue", canta en Poses, "Tu culo en la Barceloneta es folclore", dice en Port Pelegrí —, ni tampoco en los videoclips, los dirigidos por Beltrán González y Albert Moya, tan carnales y corpóreos que parecen sacados del universo de Claire Denis (Beau Travail, El poder del perro), y que encajan a la perfección en Spanish Leather, un disco atravesado por la pulsión sexual y la irracionalidad del amor.

Esta vez, Guitarrica se ha dejado llevar por ese hedonismo impulsivo, sensorial y caótico, cero epicúreo y tan cupidiano. Todo un atrevimiento viniendo de esa burbuja de pureza en la que podría haberse acabado ahogando. "Pese a que todo está hipersexualizado y parece que somos tan libres y tan abiertos, cuando expones en el imaginario más carne o cosas más explícitas, se ve que no tanto", opina el cantante.

"Siento que hay un prejuicio sobre la sexualidad. La música de reguetón está muy vinculada al sexo, pero también al disfrute y la gente la baila en las fiestas. ¿Por qué se tiene que cuestionar que se hable de cosas explícitas en otro tipo de géneros? Siento mucho que hay este prejuicio de pensar que cuando empiezas a enseñar carne, te estás vendiendo, y pierdes toda la seriedad y todo el sentido. Pero hay que disfrutar y pasarlo bien", sonríe.

Su reivindicación recuerda a la de Rosalía con HENTAI, canción del polémico verso: "Te quiero ride como mi bike". Ambos parecen compartir ese neolenguaje tan explícito como velado y, en el caso de Guitarrica, hay una mezcla de energías tan femeninas como masculinas, que podemos decir que estamos ante una gran mente andrógina.

En canciones como Babieca! o la mencionada Full time papi, voces de hooligan, asociadas a la hipermasculinidad o incluso a la masculinidad frágil, conviven por primera vez con una voz más pequeña, anacrónica y vulnerable. "Sentía que estábamos poniendo de nuestro lado a estas voces gritonas y estaban pudiendo decir sin prejuicios: quiero ser tu full time papi, liberándose de alguna manera", explica el cantante.

Su colaboración con el artista Troye Sivan en Something To Give Each Other (2023), un desprejuiciado y orgulloso álbum queer, no solo le abrió puertas internacionalmente, sino también las del colectivo LGTBI. ¿Se siente cómodo con la idea de poder convertirse en un referente? "Ser considerado un referente es algo que queda grande porque es una responsabilidad y un poco una maldición. Al tener el altavoz y la voz hace que lo que digas tenga mucho peso en la conciencia de la gente y, al final, tienes que tener muchos conocimientos para poder sentar cátedra sobre algo", dice Lafuente.

Guitarricadelafuente en su entrevista con El Cultural. Cristina Villarino

Aun así, cree que a él, de pequeño, le faltó naturalidad y representación queer en la televisión y en los medios. "Veo a gente que me escribe por redes y me cuenta su experiencia, cómo mi música les está ayudando a encontrar ese camino y siento un poco de envidia. Me habría gustado tener muchas más caras conocidas que asentasen camino".

Aunque es de los que se permite dudar —por ejemplo, sobre hasta qué punto las generaciones posteriores a la suya están rompiendo con ciertos moldes de género—, Guitarricadelafuente tiene muchas cosas claras.

El próximo mes de octubre, tras una gira por toda España, actuará por primera vez ante 15.000 personas en el Movistar Arena, síntoma de que la intimidad también tiene cabida en grandes recintos. Tampoco le da vértigo esa proyección internacional inminente, es más, le pueden las ganas por llevar su cultura, sus tradiciones y su pasado a más gente.

"Tenemos muchísimo público en Latinoamérica y esta barrera de hablar en español cada vez se va abriendo más. Sobre todo siento mucho más feedback de Estados Unidos que nunca. Creo que es algo único, porque hay un interés allá por lo que ocurre aquí", asegura y no en balde, porque una de sus primeras canciones (El conticinio, 2020) se ha convertido en la banda sonora elegida por Spike Jonze para un anuncio de Apple, protagonizado por Pedro Pascal.

Victor Manuel reconocía recientemente en una entrevista para El Cultural, que hay una generación de cantautores, liderada por Jorge Drexler y el propio Guitarricadelafuente, digna del relevo que comenzaron tanto él, como Serrat, Sabina o Aute en los 60 y 70.



Con este disco, con un sonido más pop que el anterior, podría parecer una comparación aventurada, pero Tramuntana, esa joya atemporal en la que Lafuente recorre como un crooner las calles de Nueva York mientras hace su propia oda al Mediterráneo, parece despejar cualquier duda. "Aunque aparentemente parezca que me haya desapegado de esos sonidos, son de los que al menos hasta hoy, me voy nutriendo y me voy inspirando. El folclore está ahí, siempre".