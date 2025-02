Los Grammy 2025 coronan a Beyoncé: la artista con más premios de la historia se lleva por fin el de mejor álbum

Aunque pendió de un hilo en las semanas previas debido a los graves incendios ocurridos en Los Ángeles, finalmente esta madrugada se celebró la ceremonia de entrega de la 67.ª edición de los premios Grammy en el estadio Crypto.com Arena de la megalópolis californiana. Y lo hizo con esta tragedia muy presente, con recaudación de dinero (se consiguieron más de 7 millones de dólares durante la gala), imágenes de la devastación, menciones continuas a los afectados y hasta la presencia de una representación del departamento de bomberos del condado de Los Ángeles, que fueron los encargados de presentar el premio gordo de la noche.

Y ese galardón, el Grammy al mejor álbum del año fue, por fin, para Beyoncé. A la artista más premiada de la historia de los galardones musicales más importantes del mundo, y también la más nominada, aún se le resistía el más importante, y lo ha logrado con Cowboy Carter, un disco en el que la de Texas se mete de lleno en el country, un género tradicionalmente blanco.

Beyoncé también se llevó el Grammy al mejor álbum de country, y la recogida del premio fue uno de los momentos más significativos de la noche: se lo entregó su gran competidora, Taylor Swift, que ganó ese premio hace 15 años y esta noche fue la gran perdedora al irse de vacío, aunque aún puede presumir del récord de haber ganado cuatro veces el Grammy al mejor álbum del año, además de haber culminado recientemente la gira mundial más lucrativa de la historia. Beyoncé ganó un tercer premio: mejor interpretación country en dúo o grupo, por "II Most Wanted", junto a Miley Cyrus,

Kendrick Lamar posa con sus cinco premios Grammy tras la ceremonia. Foto: EFE/EPA/Allison Dinner

El rapero californiano Kendrick Lamar dio la sorpresa al llevarse los otros dos premios más importantes de la noche, mejor canción y mejor grabación, por su controvertida canción "Not Like Us", un tema surgido de su enfrentamiento con el canadiense Drake. Dedicó los premios, como no podía ser de otra manera, a la ciudad de Los Ángeles y en especial a su barrio, Compton, bastión del rap de la costa oeste. Además se llevó otros tres en la pregala gracias a la misma canción: mejor actuación de rap, mejor canción de rap y mejor vídeo musical.

Shakira, que acudió a la gala con sus hijos, ganó por tercera vez el Grammy al mejor álbum de pop latino por Las mujeres ya no lloran. Le dedicó el premio a ellos y también a sus “hermanos y hermanas inmigrantes en este país”, un dardo directo a Trump y su política de deportaciones masivas. “A todas esas mujeres que trabajan todos los días tan duro por sus familias, vosotras sí que sois unas heroínas”, afirmó la colombiana, que hacia el final de la gala dejó una actuación memorable en la que combinó danza del vientre, su ya lejana “Ojos sin dueño” y su superéxito “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, sin Bizarrap en el escenario pero con un gran despliegue de medios.

Shakira durante su actuación en los Grammy 2025. Foto: EFE/EPA/Caroline Brehman

La gala, presentada por quinto año consecutivo por el cómico Trevor Noah, comenzó con imágenes de la devastación provocada por el fuego. “Esta noche no solo celebramos nuestra música favorita sino la ciudad que le ha regalado tanto a la música”, afirmó Noah antes de dar paso a una actuación de una superbanda formada por los hermanos Dowes (que han perdido su casa, su estudio y sus recuerdos de infancia por culpa de los incendios) acompañados instrumentalmente por nadie menos que John Legend, Sheryl Crow, Brad Paisley, Brittany Howard y St. Vincent.

Lady Gaga y Bruno Mars también homenajearon a Los Ángeles con una emotiva interpretación de "California Dreamin'", el clásico de The Mamas & The Papas, uno de los grandes himnos de la contracultura de los años sesenta. Un rato más tarde, volvieron al escenario para recoger el Grammy a la mejor actuación de pop en dúo o grupo, por la hermosa “Die With a Smile”. Gaga aprovechó para decir que “las personas trans no son invisibles y merecen amor”, otro dardo para Trump.

Lady Gaga y Bruno Mars interpretan "California Dreamin'" en los Grammy 2025. Foto: EFE/EPA/Caroline Brehman

Chapell Roan se llevó el Grammy al mejor artista nuevo. La cantante subió al escenario con un gorro de hada que se le cayó al comenzar un discurso en el que reivindicó la atención sanitaria (otro dardo más para el presidente), recordando una mala época en la que estaba “sin seguro médico, destrozada por el sistema” y pidió a las discográficas que cuiden más a sus artistas. La nueva "princesa del Midwest", una de las grandes nuevas estrellas del pop junto a Carpenter y Charlie XCX, también salió al escenario para actuar. Con su habitual estética drag mezclada con elementos del imaginario vaquero (sombreros, flecos, tachuelas, cactus…) interpretó "Pink Pony Club" sobre un caballo de juguete gigante.

El resto de sus compañeros nominados a mejor nuevo artista también actuaron. Benson Boone llevó el concepto de actuación a otro nivel. Una cosa es cantar y bailar a la vez, y otra cosa es dar saltos mortales desde el piano y cantar a la vez, como hizo él. Tras él, actuación explosiva de Doechii con escenografía industrial, un montón de bailarines en el escenario y vestuario de uniforme escolar (antes de quedar en ropa interior). Teddy Swims, ese tipo tierno con la cara llena de tatuajes, interpretó su conocida “Lose Control”, antes de dar paso a Shaboozey y su “Bar Song (Tipsy)”. La londinense Raye, acompañada por banda de rock, orquesta y coro, demostró su poderío vocal con una actuación similar a la que ofreció en los últimos MTV Europe Music Awards.

Doechii durante su actuación en los Grammy 2025. Foto: Reuters

Billie Eilish, que optaba a 7 galardones, interpretó esa dulce balada pop titulada “Birds of a Feather”, con la que competía en la categoría de mejor canción del año. Lo hizo en un escenario que recreaba un paraje natural, su habitual ropa ancha y una gorra con las iniciales de Los Ángeles. En la banda de acompañamiento, cómo no, su inseparable hermano y aliado musical Finneas. “I love you, LA”, dijo al concluir su actuación.

En las antípodas estéticas (corpiño, tacones, piernas al aire, tirabuzones de pelo platino…) llegó justo después el turno de Sabrina Carpenter, que ganó el premio a mejor álbum de pop vocal por Short 'n Sweet y mejor interpretación pop en solitario por "Espresso". En su actuación, además de su atractivo físico explotó su candor y su vis cómica, como una Marilyn Monroe del siglo XXI, en un número que comenzó en unas escaleras a ritmo de jazz y haciéndose la patosa (tropezando con su bastón, hundiéndose entre dos escaleras) antes de empezar en serio con un estupendo número musical. “¿Vas a hacerlo divertido también? ¿Quieres quitarme el trabajo, Sabrina?”, le espetó el presentador.

Doechii se hizo con el premio al mejor álbum de rap por Alligator Bites Never Heal. La joven rapera de Tampa (Florida), de 26 años, se impuso, entre otros, a uno de los raperos más reputados del mundo, el ya veterano Eminem. Un premio significativo que simboliza un cambio generacional y una reivindicación del talento femenino en un género mayoritariamente masculino. Completamente emocionada, no paraba de llorar mientras destacaba que esa categoría se introdujo en 1989 y en todos estos años solo han ganado el premio tres mujeres: Lauryn Hill, Cardi B (que presentó el premio) y ella misma, y animó a todas las raperas que hay ahí fuera que crean en sí mismas y sean como son.

En un alarde de honestidad poco común en la industria del espectáculo (y en casi cualquier ámbito), la Academia de la Grabación, por boca de su CEO, Harvey Mason, Jr., reconoció sus errores del pasado. Concretamente, su anterior falta de transparencia y diversidad, algo por lo que uno de los cantantes más populares de la década, The Weeknd, llegó a pedir el boicot a los Grammy, como recordó Mason. “En los últimos años os hemos escuchado, hemos actuado y hemos cambiado”, afirmó. Efectivamente, la situación ha cambiado. Se ha ampliado el número y diversidad de género y racial de sus miembros con derecho a voto, que ahora superan los 13.000, y se han desarrollado programas destinados a promocionar el talento de la comunidad afroamericana, las mujeres o el colectivo LGTBIQ+. Y para celebrar ese cambio actuó justo después, precisamente, The Weeknd.

Hubo homenaje también para uno de los grandes productores musicales de todos los tiempos, Quincy Jones, ganador de 28 grammys, que murió el pasado mes de noviembre. Llegó en forma de una actuación colectiva presentada por Will Smith —ya perdonado y reinsertado en la industria del espectáculo estadounidense tras su desafortunado bofetón a Chris Rock en los Oscar de 2022—. “Tocó infinidad de vidas y cambió la mía para siempre. No tendríais ni idea de quién es Will Smith si no fuera por Quincy Jones”, reconoció, ya que él fue el productor ejecutivo de El príncipe de Bel Air. Además destacó los nombres de Ray Charles, Ella Fitzgerald, Count Basie y Aretha Franklin entre la infinidad de músicos de los que “sacó lo mejor”.

Will Smith presenta la actuación de homenaje a Quincy Jones en los premios Grammy 2025. Foto: Reuters

La actuación, respaldada por una big band, comenzó con el legendario Herbie Hancock al piano y Cynthia Erivo cantando “Fly Me To The Moon”, el superéxito de Frank Sinatra del que Quincy Jones fue arreglista. Tras el joven prodigioso Jacob Collier al piano y Lainey Wilson a la voz, la pelota volvió al tejado de Hancock, esta vez acompañado por Stevie Wonder a la armónica para interpretar "Bluesette" y después “We Are The World”, la conocida canción filantrópica que reunió a grandes estrellas de la música para recaudar fondos contra el hambre en África, y que fue producida por Jones. Le acompañaron miembros de los coros de dos escuelas destruidas en los incendios de California. El homenaje acabó por todo lo alto con Janelle Monáe interpretando "Don’t Stop ’til You Get Enough" como si fuera el mismísimo Michael Jackson, moonwalk incluido.

El Grammy al impacto global fue para Alicia Keys, ganadora de 17 grammys a lo largo de su carrera, cuya historia personal ha sido convertida en un musical de Broadway, Hell’s Kitchen (el barrio humilde de la gran manzana en el que se crio).

El tradicional In memoriam, con banda sonora de Chris Martin (“All My Love”, de su banda Coldplay), recordó a Liam Payne, Kris Kristofferson, Joe Chambers, Duane Eddy, Fatman Scoop, Seiji Ozawa, Tito Jackson, Marianne Faithfull, Sérgio Mendes y tantas otras figuras de la música que han muerto en el último año.

Justo antes del premio gordo, el de mejor álbum del año, Charli XCX (que se llevó el Grammy a mejor álbum dance/electrónica por Brat) convirtió la gala en una rave desenfrenada con su tremendo hit electrónico "Von Dutch" (Grammy a la mejor actuación pop dance), en una actuación que comenzó bajándose de un coche en el parking y culminó en el escenario acompañada de decenas de personas dándolo todo.

Charli XCX durante su actuación en los Grammy 2025. Foto: Reuters

En la pregala no televisada, uno de los premios más destacables de las 94 categorías fueron el de mejor actuación rock para "Now And Then", la canción de los Beatles producida con ayuda de la inteligencia artificial a partir de unas grabaciones caseras de John Lennon y con música tocada por los supervivientes de la banda, Paul McCartney y Ringo Starr.

Sus eternos rivales, los Rolling Stones, se lelvaron el Grammy a mejor álbum rock por Hackney Diamonds, y la mejor canción fue para "Broken Man", de St. Vincent.

El rapero puertorriqueño Residente, la banda venezolana Rawayana y el mexicano Carín León triunfaron en las categorías latinas durante la pregala de los Grammy. Residente lo hizo en la categoría de mejor álbum de música urbana (la categoría lleva el nombre en español) gracias a Las letras ya no importan; Rawayana ganó en mejor álbum latino de rock o alternativo con ¿Quién trae las cornetas?, y Carín León ganó en mejor álbum de música mexicana por su trabajo Boc Chueca, vol. 1.

Bemba colorá, la canción que popularizó Celia Cruz, se alzó con el premio a la mejor actuación de música global en la versión grabada por Gloria Estefan, Mimy Succar y Sheila E, y en las categorías de música clásica, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel obtuvo dos Grammy: mejor actuación orquestal y mejor compendio clásico por 'Ortiz: Revolución Diamantina.