Encuentran 12 canciones inéditas de Michael Jackson en un trastero abandonado

15 años después de su muerte, el mundo aún no ha escuchado toda la música creada por el Rey del Pop. Según una información exclusiva de The Hollywood Reporter publicada el 12 de diciembre, un exagente de la patrulla de carreteras de California llamado Gregg Musgrove ha descubierto varias cintas de casete y de audio digital (DAT) con 12 canciones inéditas en las que Michael Jackson trabajó entre 1989 y 1991, antes de lanzar su disco Dangerous.

El hallazgo se ha producido en un trastero abandonado que perteneció al productor musical Bryan Loren, cuyo contenido fue comprado por Musgrove. "He visitado todos los sitios de fans. Se rumorea que algunas de las canciones existen, algunas se han filtrado un poco”, dice Musgrove a The Hollywood Reporter. Otras, asegura, han permanecido completamente desconocidas hasta ahora.

En las cintas se puede escuchar a Michael Jackson (cuyo biopic, protagonizado por su sobrino Jaafar Jackson, se estrenará en 2025) y, presumiblemente, a Loren, hablando sobre la grabación y el proceso creativo de las canciones. "Escucho esto y se me pone la piel de gallina porque nadie las ha escuchado antes”, dice Musgrove. “Oír a Michael Jackson hablar y bromear ha sido realmente genial”.

Entre las canciones inéditas se encuentra una titulada "Don't Believe It" ("No te lo creas"), que parece hacer referencia a las noticias que circulaban sobre él en la prensa en aquella época acerca de sus presuntos abusos sexuales, un asunto que le perseguiría durante el resto de su vida y por el que llegó a ser juzgado en 2003 y finalmente absuelto.

Otra canción inédita, "Truth on Youth", fue grabada por Jackson a dúo con el rapero LL Cool J, que en el pasado reconoció haber grabado música con el cantante, y en ella se puede oír a Michael Jackson rapeando, informa THR.

El título de otra de ellas, "Seven Digits" ("Siete dígitos"), se refiere, según explica el propio Jackson en una de las grabaciones, al número de identificación de los cadáveres en la morgue.

Siete dígitos son también los que podría alcanzar el precio de venta de estas cintas, según opina su nuevo dueño, que pretende ofrecérselas a las principales casas de subastas próximamente.

Lamentablemente para los seguidores del cantante, estas cintas no podrán ver la luz públicamente porque tanto las grabaciones maestras de esas canciones inéditas como sus derechos de autor pertenecen a los herederos de Jackson, que no se plantean publicarlas.

Musgrave y su abogado contactaron al "Estate" de Jackson (la entidad que vela por el legado y el patrimonio hereditario del músico), que no reclamaron la posesión de estas cintas y se negaron a comprarlas, aunque sí les advirtieron de que ningún propietario de las cintas podrá publicar su contenido.