Neil Young y Crazy Horse vuelven a sus orígenes con 'Early Daze', un disco inédito grabado en 1969

“Me encontrarás/ descansando a la sombra/ De las montañas y los árboles/ En la brisa fresca del verano/ Y no me importa si te quedas/ Todo el mundo está solo”. La melancolía, el dolor y el desgarro de Neil Young (Toronto, 1945) aparece en sus canciones desde sus primeros pasos en la música.

Early Daze. Neil young y Crazy Horse. Reprise. 22,99 euros

Lo refleja Everybody’s Alone, un tema de finales de los convulsos sesenta (incluido en el álbum Archives Vo. 1) que ahora se incluye también en Early Daze, el nuevo disco del canadiense con su banda natural, Crazy Horse, donde recoge nuevas grabaciones de temas como Wonderin, Helpless, Winterlong o Come On Baby Let’s Downtown.

Guitarras poderosas, saturadas de energía, surgen “aturdidas” del esfuerzo titánico por hacerse notar ya en el rock naciente y hippie de California donde reinaba Joni Mitchell (de la que Rhino publicaba hace un año The Asylum Years). Neil Young y su “loca” guardia pretoriana incluyen en este menú diez canciones orginales comandadas por Danny Whitten (guitarra y voz), Ralph Molina (batería mimado por Young), Billy Talbot (bajo) y Jack Nitzsche (teclados).

En cada uno de los cortes –en los que se mantienen tomas inéditas y jugosos comentarios– aparece el mapa que les llevará, en 1972, al irrepetible tesoro que fue Harvest. Neil Young levanta acta de una voz tan personal como afligida y de las electrizantes cuerdas de su Gibson Les Paul ‘Old Black’ (recuerdo de Jimmy Messina, de Buffalo Springfield).

“Mis canciones comienzan con una sensación. Oigo algo en mi interior o siento punzadas en el corazón. Otras veces cojo la guitarra y me pongo a tocar sin pensar en nada”, reconoce Young en sus memorias El sueño de un hippie (Malpaso).

Son las mismas páginas donde pide disculpas a Danny Whitten por no haber dejado que brillara lo suficiente en Cinnamon Girl, tema incluido en Early Daze: “Cantó los agudos de fábula, pero los eliminé y los canté en su lugar. Fue un grave error. La cagué. No sabía lo bueno que era Danny. Era mucho mejor que yo pero no me di cuenta. Me sentía muy fuerte y tal vez contribuí a destruir algo sagrado al no advertirlo. Danny no se cabreó. Yo era joven y quizá no sabía lo que hacía. Hay cosas que uno desea no haber hecho nunca”.

Young recuerda también cómo los Crazy Horse nacieron de la formación Danny and the Memories. “Luego pasaron a ser los Rockets. Tocaban en una vieja casa de Laurel Canyon. Nos reunimos un día en Topanga, ensayamos y así nació la primera canción”.

La relación con los Crazy Horse (formación que Neil Young llegó a simultanear con los creativos Crosby, Still and Nash bajo el nombre de CSNY) ha sido tan duradera como podría ser la de Springsteen con la E Street Band. “No ensayamos –reconoce Young–. Las mejores emociones se encuentran en las primeras tomas. Se piense lo que se piense de Crazy Horse esas piezas son las experiencias más trascendentales que he tenido en el mundo de la música. Para mí, eso tienen un valor incalculable”.