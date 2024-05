El fenómeno Taylor Swift llega a las librerías: del cómic 'swiftie' a la conversión de un escéptico

El fenómeno Taylor Swift ha inundado los medios de comunicación y las redes sociales con motivo de sus dos conciertos en Madrid los días 29 y 30 de mayo, dentro de la gira europea de The Eras Tour. Aprovechando la coyuntura, en las últimas semanas han visto la luz en las librerías españolas varios libros sobre la cantante y compositora estadounidense, una de las mayores celebridades del planeta.

Swift ha batido este año el récord de premios Grammy al mejor álbum del año (4), superando a Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon. Supera los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify y en 2023 fue la persona más buscada en Google, así como nombrada persona del año por la revista Time.

Con distintos enfoques y formatos, estos libros se proponen responder una pregunta que surge inevitablemente ante semejante aluvión de hitos y récords: ¿a qué se debe el éxito sin precedentes de Taylor Swift?

Dos de esos libros están dirigidos principalmente a los swifties, la inmensa y entregadísima comunidad de fans de la autora de The Tortured Poets Department. El primero es Taylor Swift Icon, de Katy Sprinkel, publicado en España por Libros Cúpula, un recorrido muy visual por su carrera, desde su infancia como niña prodigio (ganó un concurso nacional de poesía a los 10 años y a los 12 ya había compuesto su primera canción con los acordes de guitarra que le enseñó un informático que fue a su casa para reparar el ordenador) hasta convertirse en la fulgurante megaestrella que es hoy.

Con numerosas fotografías, entrevistas y canciones, el libro rinde homenaje a las diferentes épocas de Swift como artista (desde su etapa como estrella adolescente del country comercial a su actual reinado indiscutible en el pop), sus influencias sonoras y estéticas, sus inspiraciones personales y a su incomparable comunidad de fans. También hace recuento de sus logros musicales y empresariales, su método de trabajo y sus inquietudes como activista.

El segundo de los libros está escrito (y dibujado) por una swiftie, la ilustradora Patricia C. Agüero. “Esta es nuestra historia, de cómo Taylor Swift creció y nuestra generación creció con ella, de cómo han pasado casi dos décadas y sigue siendo la banda sonora de nuestras vidas”, explica la autora en la introducción del libro, titulado Taylor Swift. La era de la generación swiftie (editorial Lunwerg).

A medio camino entre el libro ilustrado y el cómic, Agüero (conocida en redes como @patriciasinprisa) desgrana disco a disco los temas que Taylor Swift ha tratado a lo largo de su carrera, poniendo banda sonora a los estados emocionales que ella misma ha ido atravesando a medida que iba creciendo desde la preadolescencia hasta la edad adulta.

Por ejemplo, de 1989, uno de los álbumes más importantes de Swift, afirma la autora: “Creo sin duda alguna que la etapa en la que pasas de adolescente a joven adulta es la más emocionante, confusa y bonita de todas. Tu imagen cambia, ya no eres una niña, te independizas, te diviertes a pesar de la incertidumbre, descubres nuevas facetas de ti que no esperabas, te enfrentas a lo desconocido, y es una especie de renacimiento. En esta etapa Taylor nos acompañó con 1989, y una vez más, ella también renacía, se transformaba y se divertía en el proceso”.

El tercer libro no está escrito desde la perspectiva de un fan de Taylor Swift, sino todo lo contrario, desde la perplejidad y el escepticismo. El periodista musical Yeray S. Iborra firma Fenómeno Taylor Swift (Sílex Ediciones), un libro honesto en el que reconoce: “Teniendo en cuenta que yo llevaba veinte años escribiendo en una revista de música pop, algo gordo me estaba perdiendo al no entender tanta euforia”.

Iborra, que abandonó la primera línea del periodismo en busca de estabilidad y ahora combina las colaboraciones en diversos medios con la docencia en un instituto, aceptó el encargo de su editor de escribir un libro sobre Taylor Swift y eligió un enfoque original: nos hace partícipes de su investigación sobre el personaje, a la vez que explica el fenómeno a través del efecto que produce en sus alumnas del instituto e incluso en algunos compañeros profesores.

El libro también es un retrato de la generación millennial, a la que pertenecen tanto Taylor Swift como el autor del libro; de su fragilidad emocional, de su preocupación por la salud mental y del choque entre las altas expectativas acerca de la vida con las que fueron criados y la frustrante realidad una vez alcanzada la vida adulta.

También describe y elogia la vertiente más combativa de Swift, como sus pleitos con la industria musical. La primera de sus muchas batallas ganadas fue contra Apple. En 2015 envió una carta, “con amor” pero firme, en la que pedía a la compañía que diera marcha atrás en su intención de no pagar a los artistas durante los tres meses de prueba gratuita que ofrecía a los nuevos usuarios de su recién lanzado servicio de streaming musical, Apple Music. Pasada casi una década, la relación de Swift con Apple hoy es estupenda, y de hecho ha sido la Artista del Año de la plataforma en 2023.

“Empiezo a tomarme a Taylor en serio después de la carta para Apple”, reconoce Iborra. “Con el paso de los días he descubierto que las comunicaciones y discursos de Taylor Swift son algo a tener en cuenta. La artista ha dejado de dar entrevistas progresivamente. Pero para entregar cada poco tiempo un speech flipante”.

La otra gran guerra de Taylor Swift ha sido por volver a ser dueña de su propia música. Cuando se convirtió en una gran estrella, quiso comprar los derechos de sus primeros seis discos, grabados con la compañía Big Machine Records, pero la empresa fue vendida a un enemigo de Swift en la industria musical, Scooter Braun. Fue entonces cuando Swift decidió volver a grabar todos esos discos de nuevo, y hasta el momento ha completado cuatro.

La actual gira de Swift, incluyendo su caótica preventa de entradas que dejó fuera de juego a miles de fans y los abusos de la reventa, también es materia de estudio para Iborra. Una gira de 52 conciertos que ya se ha calificado como la más lucrativa de la historia. Según expertos de la universidad de Harvard, The Eras Tour generará un impacto económico indirecto de 5.000 millones de dólares. Y, basándose en su experiencia en el comportamiento de los viajeros, complementada con investigaciones y estadísticas de fuentes oficiales, HelloTickets estima que los dos conciertos madrileños inyectarán en la economía de la ciudad 25 millones de euros.

Al final del libro, no queda claro si su autor se ha convertido en un swiftie más o no, pero nos deja caer que acabó rompiendo la hucha de los ahorros para comprar una entrada en la reventa por más de mil euros.