Quevedo anuncia su retirada de la música: "No soy una máquina"

"2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer". El cantante Quevedo ha cumplido con la promesa de su canción Ahora qué y ha decidido poner en pausa su carrera musical y desconectarse de las redes sociales. "No soy una máquina", se ha justificado el joven cantante grancanario, de 22 años, en un directo en su cuenta de Instagram, donde ha anunciado que se trata de un paréntesis temporal.

Quevedo fue el músico que vendió más discos en España en 2023. El cantante, que ha liderado las listas mundiales de reproducciones en Spotify durante meses, cuenta con varios premios como el Latin Grammy a la mejor canción urbana (por su gran éxito, la sesión con Bizarrap, rebautizada por sus seguidores como Quédate) o un Los 40 Music Award como mejor artista urbano de 2023.

"Ha sido un año increíble y yo sé que todos se estaban preguntando lo típico, lo de la frase '2024...' y todo eso. Bueno, tenía que hacer lo que tenía que hacer, ahora lo he terminado y toca darme unas vacaciones, gente", ha dicho el cantante urbano, justo un año de la publicación de su primer álbum, Donde quiero estar.

El cantante justifica su decisión en el ritmo frenético al que ha trabajado en los últimos años, algo que define como "una locura". "Desde que salió 'Cayó la noche' no he parado", se explica, en referencia al tema que le dio a conocer y puso en marcha un ascenso que se volvió meteórico gracias a sus colaboraciones con Ed Sheeran y Bizarrap.

"Con este directo quería despedirme de ustedes, darles las gracias por lo que han hecho conmigo. Ha sido increíble, espero que en un futuro poder hacer otra gira y poderles verles en los shows", ha dicho el autor de éxitos como Playa del Inglés o Columbia.

Quevedo desaparece de las redes sociales y anuncia un "regalo"

El cantante ha pedido a sus seguidores que no le busquen en sus redes sociales. De hecho, ha eliminado todas sus publicaciones de su cuenta en Instagram, donde cuenta con 3,3 millones de seguidores.

"No esperen nada de mi parte", ha repetido. No obstante, Quevedo ha señalado que le queda una última sorpresa que dar para cerrar la etapa de Donde quiero estar, un "regalo para ustedes" del que no ha dado más pistas.

Bizarrap Music Sessions #52

El artista canario ha hecho referencia a todos los mensajes en redes sociales que le piden publicar nuevos temas. "¡Hermano, no soy una máquina!, necesitaré hacerlo para poder sacar un álbum. La gente me tiene... vamos", ha dicho.

Además, que ha subrayado que "igual volveré muy pronto y quizás con un álbum", ha denunciado el ritmo de la industria musical: "La gente tiene que entender que hacer álbumes no es así (chasca los dedos ante la cámara). Si queremos hacer algo de calidad y que tenga sentido, hace falta tiempo".

Una carrera meteórica

Quevedo alcanzó la fama mundial en el verano de 2022 tras el lanzamiento de la sesión número 52 producida por el artista argentino Bizarrap. Pocos días después de su estreno, el canario logró ser número 1 en el Top 50: Global de Spotify, siendo así el primer artista español en conseguirlo.

El artista cuenta, además, con varios temas que han conseguido millones de reproducciones tanto en Spotify como en YouTube, como la colaboración con otros artistas del género musical con Cayó la noche remix o Si quieren frontear, junto al artista argentino Duki y De La Ghetto. En la actualidad, cuenta con casi 33 millones de oyentes mensuales en la plataforma.

