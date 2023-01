David Crosby, las cinco canciones que le pusieron en órbita

David Crosby estuvo detrás de los movimientos sociales y musicales de las décadas de los 60 y 70. Su "escena" no solo atraía a los músicos con los que trabajó y a los sonidos que inundaban Laurel Canyon. También (no olvidemos su labor de productor) imantó a nombres como Joni Mitchell y grupos como Grateful Dead y Buffalo Springfield. Estos cinco temas ilustran una vida, un momento, que lo elevaron en unos tiempos en los que todas las respuestas estaban en el viento.

Mr. Tambourine Man (1965)

La canción de Bob Dylan dio el nombre al primer álbum de The Byrds. David Crosby hizo unos arreglos que dieron alas hacia las listas de éxitos al ya de por sí bien parido tema del de Duluth. Crosby apuntaba maneras y se consolidó como uno de los motores principales de la formación en la que también pedaleaban Roger McGuinn y Gene Clark. Las armonías vocales y la Rickenbacker de McGuinn crearon una fórmula nunca antes vista. El grupo, la canción, fue el primer gran freno a la “invasión británica” de mediados de los sesenta encabezada por los Beatles.

Turn! Turn! Turn! (1965)

Ecos bíblicos para el segundo álbum de los Byrds que lleva el sello reivindicativo de Pete Seeger. Vuelve Crosby a sus armonías vocales y McGuinn a sus doce cuerdas sin separarse un milímetro del éxito Dylaniano (al que vuelven, por cierto, con The Times They Are A-Changin). Vuelta a los primeros puestos de las listas de éxitos. Fue el último álbum de los Byrds que contó con la plena participación de Gene Clark hasta el lanzamiento del álbum conmemorativo de la reunión del quinteto en 1973.

Long Time Gone (1969)

Crosby celebra el debut de Crosby, Stills & Nash que sirvió para ilustrar el documental de Woodstock 69. Protagoniza la sección vocal y culminó su éxito cuando entró en la formación Neil Young. Gracias a Tom Jones, que la incluyó en su programa de televisión 'This is Tom Jones' y que se unió a su interpretación, se hizo inmortal. “Tiempo, tan largo, largo, largo y largo tiempo antes del amanecer…”

Guinnevere (1969)

Un ejemplo de sus “ensoñaciones” creativas. Inspirada en Nancy Ross, Joni Mitchell y Christine Hinton, para Crosby es una de sus mejores canciones. Concebida inicialmente como un tema acústico, el ejército vocal e instrumental de Crosby, Stills, Nash y Young ejecutaron un tema para la historia: “Pavos reales caminaban sin rumbo/ debajo de un naranjo/ ¿por qué no puede verme?” Preguntas y respuestas de una época lisérgica.

Laughing (1971)

Recién fragmentados los CSN&Y cada miembro de la formación publicó álbumes por separado. La carrera parecía frenética por ver quién hacía el mejor disco. Crosby nos regaló If I Could Only Remember My Name, trabajo en el que incluía este medio tiempo llamado Laughing. No podía fallar el tiro con la colaboración de miembros de Grateful Dead como el gran Jerry García. “Estaba equivocado, solo un niño riéndose al sol/ Ah, el Sol”.

