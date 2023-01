Madonna anuncia un segundo concierto en Barcelona: fechas, entradas y precios

Madonna anunció este martes las fechas de su gira The Celebration Tour, con la que celebrará 40 años de carrera musical. La reina del pop había decidido dar un solo concierto en España, el miércoles 1 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona a las 20:30 horas, pero tras la alta demanda de entradas, ha anunciado una segunda actuación el 2 de noviembre.

Dónde y cómo comprar las entradas

Los miembros del club de fans de Madonna pudieron adquirir las entradas en preventa desde el miércoles 18 de enero. También los usuarios de la tarjeta American Express, a través de Ticketmaster.es, y los usuarios registrados en la web de Live Nation, pudieron adquirirlas desde el jueves 19 de enero a las 10:00 h.

El resto de usuarios ha accedido a la venta de entradas un día más tarde, el viernes 20 de enero a las 10:00 h, tanto en Live Nation como en Ticketmaster.es y en la web del Palau Sant Jordi.

Precios de las entradas de Madonna

Los precios de las localidades oscilan entre los 40 euros y los 900 para la experiencia más exclusiva: The Immaculate VIP Package. A todas las entradas hay que sumarle aproximadamente un 13% de gastos de gestión, por lo que la entrada más cara supera los 1.000 euros.

El precio más económico de las entradas normales es el de la grada más alejada del escenario, en el nivel seis, por 40 euros. Un nivel por debajo el importe aumenta hasta los 75 euros. En la planta cuatro cuestan 120 euros; en la tres, 200 euros, y en la primera planta, 300. Las de la pista A, costarán 250 euros, y los de la pista B, 200.

Experiencias VIP

Hasta cinco tipos de paquetes VIP componen el abanico de experiencias que ofrecerá Madonna en esta gira. Aunque ninguno de ellos ofrece la opción de conocer a la cantante, ninguno baja de los 300 euros. Ese es el precio del más económico, el paquete Where's The Party, que incluye, además de una entrada en el nivel 3 de la grada, una litografía de edición limitada, un regalo de merchandise y una acreditación conmemorativa como recuerdo de la noche.

Por 400 euros se ofrece el Gold Circle Early Entry, con entrada de pie en la zona de pista más cercana al escenario y acceso al recinto antes que el público general, además de los obsequios anteriormente mencionados. Por 50 euros más puede adquirirse el paquete You Can Dance, que además de lo anterior supone un asiento premium en el primer nivel de la grada.

600 euros es el precio del Iconic VIP Package, que da derecho a una entrada de pie en una de las dos áreas exclusivas colocadas frente al escenario, con recepción antes del concierto con aperitivos, bebidas y sesión de DJ, así como entrada con alfombra roja.

Por último, quienes estén dispuestos a gastarse 900 para ver el primer concierto de Madonna en España desde hace ocho años, tendrán que adquirir The Immaculate VIP Package, que incluye un asiento premium en las primeras 5 filas, acceso a un tour guiado entre bastidores, foto grupal sobre el escenario (sin Madonna), y todo lo que va incluido en el resto de paquetes.

La gira The Celebration Tour

"The Celebration Tour" muestra la travesía artística de Madonna a lo largo de cuatro décadas, un recorrido en el que rinde homenaje a la ciudad de Nueva York. “Estoy emocionada por explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de dar a mis fans el espectáculo que han estado esperando”, ha afirmado la cantante, que es la artista femenina que más discos ha vendido en toda la historia de la música, nada menos que 300 millones, según Guinness World Records.

En el vídeo de anuncio de la gira, Madonna se hace acompañar de personalidades como Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre o Amy Schumer, todos sentados a la misma mesa. El vídeo acaba con Madonna alzando una copa de champán y dirigiéndose a la cámara: "Welcome to the party, bitches".

La gira visitará 35 ciudades (11 de ellas europeas) y comenzará en julio en Estados Unidos. Sus actuaciones más cercanas a la de Barcelona serán el 6 de noviembre en Lisboa y los días 12 y 13 de ese mismo mes en París.

