De Sex Pistols a Eurovisión: John Lydon se postula para representar a Irlanda

De liderar los Sex Pistols a presentarse como candidato para representar a Irlanda en Eurovisión. Este es el increíble giro de 180 grados que ha dado la leyenda del punk John Lydon, anteriormente conocido como Johnny Rotten.

Según ha informado él mismo este lunes en Twitter, el cantante y compositor británico competirá junto a su banda actual, Public Image Ltd (PiL), contra otros cinco aspirantes para representar a Irlanda en el popular festival europeo de la canción, que se celebrará el 13 de mayo en la ciudad inglesa de Liverpool.

Lydon nació en Londres pero sus padres eran irlandeses. De hecho, tiene pasaporte irlandés, así como la ciudadanía estadounidense. En una entrevista para la revista Vice, Lydon afirmó: "Me veo a mí mismo como británico ante todo. Cuando mis padres vinieron de Irlanda, se convirtieron intrínsecamente en ingleses de clase trabajadora. Yo pertenezco a la clase trabajadora de Londres".

La canción con la que Lydon y su banda pretende representar a Irlanda se titula "Hawaii", ha sido publicada hoy y está dedicada a su esposa, Nora Forster, que padece alzhéimer. El grupo describe el tema como "una canción de amor pensativa, personal pero universal" con el que muchos oyentes se sentirán identificados.

Lydon y Forster llevan juntos desde finales de los años setenta y viven en California desde principios de los ochenta. En 2020, Lydon contó a The Observer que se había convertido en el cuidador a tiempo completo de su esposa, debido a su enfermedad.

Public Image Ltd, cuyos integrantes actuales son, además de Lydon, el baterista Bruce Smith, el guitarrista Lu Edmonds y el bajista Scott Firth, interpretará la canción el próximo 3 de febrero en un concurso de la televisión pública irlandesa del que saldrá el representante del país para Eurovisión. Irlanda es, precisamente, el país que más veces ha triunfado en el concurso europeo, con un total de siete victorias.

No es la primera vez que el antiguo líder de Sex Pistols trata de participar en Eurovisión. En 2018 también se postuló para representar a Irlanda con el tema "Pleased to Meet You".

El último álbum de PiL, What the World Needs Now, salió a la luz en 2015. "Hawaii" formará parte de su próximo disco, que se publicará este año.

