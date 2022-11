Dianne Reeves: “El jazz está en manos de los mejores artistas”

Dianne Reeves (Detroit, 1956), una de las vocalistas más destacadas del jazz actual, debuta este lunes en el Auditorio Nacional con un repertorio en el que revivirá los grandes éxitos de una carrera que se ha visto reconocida ya con cinco premios Grammy. El concierto es una coproducción del CNDM y Villanos del Jazz, y cuenta con la colaboración de certamen Jazz Madrid.

Reeves combina la improvisación con la excelencia vocal a través de un estilo que mezcla desde R&B a ritmos latinos y pop. Su participación en la película de George Clooney Buenas noches, y buena suerte, nominada a seis Óscar, le valió su cuarto Grammy a la mejor interpretación vocal de jazz.

En el concierto del CNDM, la vocalista estadounidense resumirá su carrera, interpretando temas de álbumes como el directo In the moment, The calling (un homenaje a Sarah Vaughan) y A little Moonlight, donde trabajó con Arif Mardin, productor de artistas como Aretha Franklin. No faltarán tampoco versiones como Waiting in Vain, de Bob Marley, Dreams, de Fleetwood Mac, o I Want You de Marvin Gaye, de su también premiado proyecto Beautiful Life. Estará acompañada en el escenario por Edward Simon (piano), Romero Lubambo (guitarra) y Reuben Rogers (bajo).

Pregunta. ¿Cómo vive la experiencia del jazz a estas alturas del siglo XXI?

Respuesta. Creo que cada generación contribuye a la evolución de esta forma de arte. En mi caso, me eduqué en la “escuela de la vida”, es decir, que pude trabajar con los grandes maestros del jazz y asistir a sus actuaciones en directo. Entonces había muy pocos lugares de enseñanza del jazz. Ahora hay instituciones en todo el mundo dedicadas a su cultivo y aprendizaje.



P. ¿Cree que hay una nueva generación de vocalistas? ¿Hay relevo?

R. Por supuesto. En la escena actual hay muchos grandes vocalistas e instrumentistas.

"Me eduqué en la 'escuela de la vida', es decir, que pude trabajar con los grandes maestros del jazz y asistir a sus actuaciones en directo"



P. ¿Cuáles son los nombres del jazz que más le gustan en estos momentos?

R. Le diría que Cécile McLorin Salvant, Jazzmeia Horn, Samara Joy, las saxofonistas Melissa Aldana y Tia Fuller, la arpista Brandee Younger y muchos más. Creo que el jazz está actualmente en manos de los mejores artistas.

P. ¿Qué guía su trabajo? ¿Qué elementos (tendencias, estilos) lo inspiran?

R. El propio jazz, que te exige definir y perfeccionar la voz y el sonido continuamente.

P. ¿Se considera heredera de la larga tradición de grandes vocalistas?

R. Diría más bien que estoy orgullosa de formar parte de un lenguaje, el jazz, que está en continuo desarrollo.

[Cécile McLorin: "Me atrae el carácter efímero del jazz"]

P. ¿Qué supuso para su carrera el éxito de Good Night and Good Luck, la película de George Clooney?



R. El mayor éxito para mí fue actuar en directo en la película. Este era el deseo de George Clooney, ya que consideraba que el jazz se apreciaba mejor en directo.

P. ¿Cómo prepara sus conciertos? ¿Piensa en el país, la ciudad, en su público?

R. ¡Lo tengo en cuenta todo!

P. ¿Cómo definiría a su banda: Lubambo, Simon, Rogers...?

R. Músicos de renombre mundial. Es un honor trabajar con ellos.

Sigue los temas que te interesan