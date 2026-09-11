Arrancan las Noches del Patrimonio con más de 500 actividades culturales gratuitas por toda España

Uno de los espectáculos en el Teatro Romano de Mérida. Las Noches del Patrimonio.

Este viernes arranca la novena edición de Las Noches del Patrimonio, la gran cita cultural promovida por el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), que reúne a las quince ciudades españolas distinguidas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

Entre este viernes y mañana sábado 12 de septiembre —a excepción de San Cristóbal de La Laguna, que lo celebrará el 18 y 19—, las quince ciudades acogerán más de 500 propuestas culturales gratuitas para todos los públicos.

La agenda contempla una oferta que abarca desde la apertura nocturna de monumentos singulares hasta espectáculos de danza contemporánea, conciertos, talleres, obras teatrales y exposiciones. Con esta propuesta, la iniciativa pretende volver a llevar la cultura a las calles y ofrecer una perspectiva novedosa para descubrir el patrimonio histórico.

Juan Carlos Toledo. Compañía Antonio Ruz Management.

En palabras de Rubén Viñuales, presidente del GCPHE, esta convocatoria constituye una invitación abierta tanto a los turistas como a la propia ciudadanía local, con "el propósito fundamental de transformar estos monumentos excepcionales en puntos de encuentro y convivencia".

El programa volverá a articularse a través de tres pilares temáticos: Abierto Patrimonio, dedicado a las visitas nocturnas a espacios emblemáticos; Vive Patrimonio, orientado a mostrar las expresiones culturales propias de cada ciudad; y Escena Patrimonio, enfocado en convertir los enclaves monumentales en escenarios para las artes escénicas contemporáneas.

Durante el desarrollo del evento, el público podrá adentrarse fuera del horario habitual en recintos tan destacados como las torres de la Catedral de Salamanca, la muralla de Ávila, el anfiteatro de Tarragona o el Monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo.

De forma paralela, la oferta cultural incluirá actuaciones como la de la Camerata Da Vinci en Alcalá de Henares, el concierto del grupo Acetre en Cáceres, observaciones astronómicas en el Cerro del Alcázar de Baeza, o rutas teatralizadas en Dalt Vila, Ibiza.

En Alcalá de Henares, los visitantes podrán descubrir el Museo Casa Natal de Cervantes y ascender a la histórica Torre de Santa María; en Ávila, recorrer el Palacio de Superunda, la Catedral, el Museo y caminar sobre su emblemática Muralla; en Baeza, adentrarse en el Yacimiento Arqueológico del Cerro del Alcázar, acceder al Torreón Medieval y visitar la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora.

El bailarín Juan Berlanga Martos. Nicolás Yazigi

Por su parte, en Cáceres abrirán excepcionalmente el Área Arqueológica del Baluarte de los Pozos, la Torre del Horno y el Centro de Divulgación de la Semana Santa Cacereña, mientras que Córdoba volverá a permitir el acceso nocturno a algunos de sus espacios más representativos, entre ellos la Mezquita-Catedral, patios históricos y otros enclaves patrimoniales de especial valor. Asimismo, Cuenca ofrecerá recorridos por la ciudad medieval y permitirá acceder a rincones habitualmente inaccesibles.

Además, este año la sección Escena Patrimonio alcanza su edición más extensa bajo el lema Genealogías Compartidas, combinando danza, performance y creación escénica. Contará con veintiún espectáculos —incluyendo nueve estrenos absolutos— y la presencia de artistas invitados procedentes de Italia, Chile y Perú.

Creadores como La Chachi, Antonio Ruz, GEA, Roger Bernat o Marita Martínez-Rey exhibirán sus piezas en escenarios de gran valor histórico, entre los que figuran el Templo de Diana en Mérida, la Plaza del Azoguejo en Segovia, el Parque del Drago en San Cristóbal de La Laguna, la Plaza de la Quintana en Santiago de Compostela o el auditorio del Hospital de Santiago en Úbeda.