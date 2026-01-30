Rosalía aparece por sorpresa en el concierto Manifest x Palestina de Barcelona

La artista catalana Rosalía ha aparecido este jueves por sorpresa en el concierto Manifest x Palestina de Barcelona, en una breve actuación en la que ha cantado La Perla y ha agradecido a la organización la invitación a la velada.

Este concierto solidario, en el que además han actuado artistas como Bad Gyal, Amaia, Fermin Muguruza o la palestina Lina Makoul, ha contado también con la participación de figuras como Pep Guardiola o Eduard Fernández.

En su breve irrupción, Rosalía ha dejado una preciosa versión de La perla acompañada por cinco músicos, y, sin la necesidad de lanzar ningún lema contundente, ha dejado claro su posicionamiento en cuanto al genocidio que se está viviendo hoy en Palestina.

ROSALÍA ha aparecido por sorpresa cantando “La Perla” en un concierto solidario en apoyo a Palestina en Barcelona. pic.twitter.com/RtA9ansVXo — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) January 29, 2026

Todos los beneficios del concierto se destinarán a impulsar y reconstruir proyectos culturales en Gaza y Cisjordania, canalizados a través del PPAN (Palestinian Performing Arts Network) y centros culturales independientes como el Lajee Center (Camp de Refugiados de Aida) y el Dar Qandeel (Tulkarem).