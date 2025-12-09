Javier Monsalve, al frente de la nueva Dirección General de Artes Escénicas y Música

El Consejo de Ministros ha aprobado a instancias del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el nombramiento de Javier Monsalve como director general de Artes Escénicas y Música.



Con este nombramiento se pone en marcha la Dirección General de Artes Escénicas y Música, cuya creación fue aprobada por el Gobierno en pasado noviembre y que supone el primer paso en la transformación del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

"Esta nueva Dirección General tiene como función principal el fomento y difusión de la música, el teatro, la danza y el circo, gestionando las ayudas, premios y subvenciones dirigidas a los sectores de las artes escénicas y la música, así como defensa del patrimonio y la coordinación con el sector", explica el Ministerio de Cultura.

Para ello, se ha previsto la creación de tres subdirecciones generales: la Subdirección General de Teatro y Circo, la Subdirección General de Música, y la Subdirección General de Danza y Creación Interdisciplinar.



Con esta nueva unidad, Cultura hace efectivo el inicio de la reforma integral del INAEM, anunciada el pasado mes de febrero por Urtasun, y la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia.

Monsalve es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde el año 2017, además de ser graduado en Psicología (2014) por la Universidad de Granada.



Ha cursado el máster Universitario en administración civil del Estado en la Universidad Menéndez Pelayo-INAP y el máster Universitario en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid.

Hasta ahora ha ocupado el puesto de jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaria de Cultura y previamente ha trabajado en la Dirección General de la Función Pública, en la Secretaría General del Instituto Español de Oceanografía y en el Gabinete de la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte.