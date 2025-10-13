'Entre chiens et louves': el cine-circo que explora la memoria desde las alturas aterriza en Madrid

Desde su fundación en 2014, la compañía Cirque Le Roux no ha parado de hacer méritos para consolidarse como un referente en el circo contemporáneo. Sus esfuerzos se han centrado en redefinir el lenguaje del circo, mezclando acrobacia, teatro, humor y un profundo sentido estético.

El resultado final de esta receta es lo que se ha etiquetado como "cine-circo", un nuevo estilo circense del que el colectivo Cirque Le Roux es inventor y, cómo no, referente indiscutible. Buena muestra de ello darán en su paso por el Circo Price de Madrid, en el que representarán Entre chiens et louves (Entre perros y lobas), su tercera producción, del 23 de octubre al 1 de noviembre.

El primer espectáculo de la compañía, The Elephant in the Room (2015), impactó por su atmósfera art déco y su refinamiento visual, un homenaje a los años treinta. Le siguió La Nuit du Cerf (2019), una obra melancólica y poética que los reafirmó en la escena internacional y les valió la nominación al Premio Molière a la creación visual.

Ahora llegan a España con Entre chiens et louves, título que en francés designa esa hora crepuscular en la que no se distingue entre el perro doméstico y el lobo salvaje. Con este espectáculo, que se estrenó en los grandes almacenes Le Bon Marché de París antes de iniciar su gira internacional, Cirque Le Roux busca alcanzar una nueva madurez.

El argumento de lo nuevo de Cirque Le Roux ha sido definido por la prensa francesa como "un relato coral sobre la memoria y la emancipación". Tres personajes femeninos —Louise en 1870, Maud en 1960 y Alex en 2022— habitan, en distintas épocas, un mismo apartamento.

En el presente, Alex encuentra los diarios de las dos mujeres anteriores, ambas muertas un 21 de diciembre. A medida que lee sus palabras, sus destinos se entrelazan en un diálogo a través del tiempo, revelando la continuidad de los anhelos, los miedos y las luchas que atraviesan la historia.

La obra permite al espectador seguir la vida de estos personajes a lo largo del tiempo, explorando cómo las circunstancias sociales, políticas y personales trascienden lo generacional. Los temas que sobrevuelan el espectáculo incluyen la emancipación, las revoluciones sociales y la memoria colectiva, todo ello presentado de manera que combina narración y espectáculo físico.

Un instante de 'Entre chiens et louves'. Foto: Le Bon Marché Rive Gauche

Uno de los elementos más distintivos de Entre chiens et louves es su escenografía. La compañía utiliza una estructura vertical de madera blanca, semejante a una casa de muñecas de varios metros de altura, que funciona como escenario dinámico.

Los decorados se transforman durante la función, mostrando pasadizos, escondites y diferentes espacios que permiten que los artistas se muevan de manera continua entre los distintos tiempos y escenarios de la historia.

La escenografía, junto con la iluminación y los cambios de vestuario rápidos, refuerza la sensación cinematográfica del montaje. La combinación de espacio vertical, acrobacias y recursos visuales crea una experiencia envolvente que funciona tanto para los espectadores hambrientos de momentos espectaculares como para aquellos interesados en la narrativa y la estética escénica.

Aránzazu Riosalido, responsable artística del Price, señala: "No solo es una obra fascinante desde lo acrobático o lo teatral; es también una lección visual para arquitectos, escenógrafos o diseñadores de interiores. El modo en que transforman el espacio te da otra visión de lo que puede ser un teatro-circo".

Una escena de 'Entre chiens et louves'. Foto: Le Bon Marché Rive Gauche

En escena, ocho artistas desplegarán una danza de cuerpos con acrobacias aéreas, contorsiones, barra rusa y juegos de equilibrio que funcionan como extensiones del relato: los cuerpos se sostienen, se elevan, se doblan y se rehacen, como si la memoria misma estuviera buscando su forma.

La puesta en escena combina teatro, danza y recursos visuales inspirados en el cine, en un tono que transita entre lo onírico, lo épico y lo tragicómico. Todo ocurre a la luz incierta de ese crepúsculo que sugiere el título.

Más allá de la destreza física, Entre perros y lobas busca ofrecer una reflexión sobre las relaciones humanas, la memoria colectiva y la continuidad histórica de problemas sociales. Su puesta en escena, a medio camino entre el circo, el teatro y la danza, lo convierte en un montaje accesible a públicos diversos, incluso a quienes no son habituales del circo contemporáneo.